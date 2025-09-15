ATP 250 Chengdu: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sono le prime due teste di serie. Presente anche Lorenzo Sonego
ATP 250 Chengdu – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Musetti vs Bye
Terence Atmane vs (NG) Dino Prizmic
Qualifier vs Botic van de Zandschulp
Qualifier vs (7) Sebastian Baez
(3) Tallon Griekspoor vs Bye
Qualifier vs (WC) Coleman Wong
Alexander Shevchenko vs Gael Monfils
Filip Misolic vs (6) Giovanni Mpetshi Perricard
(8) Lorenzo Sonego vs Juan Manuel Cerundolo
Marcos Giron vs Ethan Quinn
Zizou Bergs vs (WC) Juncheng Shang
Bye vs (4) Brandon Nakashima
(5) Cameron Norrie vs (WC) Yi Zhou
Quentin Halys vs Christopher O’Connell
Jordan Thompson vs Qualifier
Bye vs (2) Luciano Darderi
Ha appena vinto il challenger di Ghuangzhou battendo in finale Tabilo…
Norrie e Thompson potrebbe incontrarli solo in finale, dove, se ci arriva, vuol dire che ha raggiunto un buon livello. I primi turni sono i più difficili, perchè arriva con poco tempo per ambientarsi e contro avversari che potrebbero (non mi riferisco tanto ad Atmane, che è reduce da un’infortunio, o da Prizmic, che sino a ieri era a giocare la Davis in Croazia sulla terra battuta) avere già raggiunto un buon livello. dopo le prime due partite e non vedo chi possa contrastarlo efficacemente, i migliori sono tutti nella seconda metà.
Ho come il sospetto che non ti sia accordo che Cerundolo è Juan Manuel e non Francisco. E se invece lo sai e azzecchi Cerundolo Jr in finale sei un vero indovino.
E perché?
Lo so bene, Harris senza infortuni era arrivato a ridosso dei primi 30, poi una serie di brutti infortuni alla schiena l’hanno fatto sprofondare in classifica, allo US Open giocò una grandissima partita con Fritz, dandogli davvero del filo da torcere anche da mezzo infortunato, se gioca su quei livelli in questo torneo è un osso duro per tutti, per Musetti mi preoccupa molto l’esordio con Atmane/Prizmic, ma più col francesino, Darderone da verificare i progressi sul veloce, potrebbe anche uscire subito come fare molto bene, Sonny almeno ai quarti contro Nakashima deve arrivare
Tre azzurri teste di serie, spero che almeno uno arrivi in semifinale, possibilmente Musetti che così sopravanzerebbe de Minaur nella Race
Sarebbe ora di eliminare i bye.
Ha solo 28 anni e una carriera devastata dagli infortuni, gli auguro piena salute per almeno un lustro.
Attenzione anche a Norrie che è un grandissimo rompiscatole…
Il primo turno per Musetti rischia di essere molto insidioso, idem per Darderi anche se Thompson in singolare non attraversa un gran momento.
Un’altra mina vagante del torneo può arrivare dalle qualificazioni e parlo di Lloyd Harris, se gioca come agli Us Open è tra i più forti del torneo
Anche Prizmic è molto pericoloso. Il 2026, infortuni permettendo, vedrà probabilmente l’ ascesa di questo ragazzo ventenne, destinato a dar fastidio se non ai migliori, quasi.
Per Musetti la strada appare in discesa fino alla finale, sempre che Atmane non rifaccia il fenomeno…
Più complicato il percorso di Darderi con Norrie che resta un bruttissimo “cliente” e pure Nakashima che è sempre duro da battere…
Sonego farebbe già il “suo” arrivando al 3T…
Forza AZZURRI !!!!
Atmane come esordio avversario scomodissimo, credo proprio sia l’insidia più grande fino a un’eventuale finale