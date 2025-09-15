Tre azzurri nel Md ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sono le prime due teste di serie. Presente anche Lorenzo Sonego

15/09/2025 11:08 26 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

CHN ATP 250 Chengdu – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Terence Atmane FRA vs (NG) Dino Prizmic CRO
Qualifier vs Botic van de Zandschulp NED
Qualifier vs (7) Sebastian Baez ARG

(3) Tallon Griekspoor NED vs Bye
Qualifier vs (WC) Coleman Wong HKG
Alexander Shevchenko KAZ vs Gael Monfils FRA
Filip Misolic AUT vs (6) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(8) Lorenzo Sonego ITA vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Marcos Giron USA vs Ethan Quinn USA
Zizou Bergs BEL vs (WC) Juncheng Shang CHN
Bye vs (4) Brandon Nakashima USA

(5) Cameron Norrie GBR vs (WC) Yi Zhou CHN
Quentin Halys FRA vs Christopher O’Connell AUS
Jordan Thompson AUS vs Qualifier
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

26 commenti. Lasciane uno!

walden 15-09-2025 14:51

Scritto da zedarioz

Scritto da mmarco82
Musetti
Cerundolo
Griekspoor
Norrie
Van De Zandschulp
Monfils
Nakashima
Q

Ho come il sospetto che non ti sia accordo che Cerundolo è Juan Manuel e non Francisco. E se invece lo sai e azzecchi Cerundolo Jr in finale sei un vero indovino.

Ha appena vinto il challenger di Ghuangzhou battendo in finale Tabilo…

 26
walden 15-09-2025 14:49

Scritto da zedarioz

Scritto da Il GUEst
Un’altra mina vagante del torneo può arrivare dalle qualificazioni e parlo di Lloyd Harris, se gioca come agli Us Open è tra i più forti del torneo

Ha solo 28 anni e una carriera devastata dagli infortuni, gli auguro piena salute per almeno un lustro.
Attenzione anche a Norrie che è un grandissimo rompiscatole…
Il primo turno per Musetti rischia di essere molto insidioso, idem per Darderi anche se Thompson in singolare non attraversa un gran momento.

Norrie e Thompson potrebbe incontrarli solo in finale, dove, se ci arriva, vuol dire che ha raggiunto un buon livello. I primi turni sono i più difficili, perchè arriva con poco tempo per ambientarsi e contro avversari che potrebbero (non mi riferisco tanto ad Atmane, che è reduce da un’infortunio, o da Prizmic, che sino a ieri era a giocare la Davis in Croazia sulla terra battuta) avere già raggiunto un buon livello. dopo le prime due partite e non vedo chi possa contrastarlo efficacemente, i migliori sono tutti nella seconda metà.

 25
Andreas Seppi 15-09-2025 14:27

Scritto da Silvy__89
Che sia la volta buona che Musetti torna a vincere un torneo?
Sarebbe ora, questa è la sua occasione!

Con atmane o prizmic a secondo turno non so

 24
piet64 15-09-2025 14:24

musetti

thompson

griekspoor
bergs

baez
misolic
quinn
norrie

 23
stefano2 15-09-2025 14:10

GRIEKSPOOR

NAKASHIMA

MUSETTI
NORRIE

VAN DE ZANDSCHULP
MPETSHI
SONEGO
DARDERI

 22
Silvy__89 (Guest) 15-09-2025 13:48

Che sia la volta buona che Musetti torna a vincere un torneo?
Sarebbe ora, questa è la sua occasione!

 21
Ale (Guest) 15-09-2025 13:32

@ Il GUEst (#4483073)

Vero! Speriamo Prizmic lo elimini…è un bel gran talento.

 20
mattia saracino 15-09-2025 13:14

Scritto da miky85
Musetti
Nakashima
Mpetshi
Darderi
Q
Wong
Quinn
O’Connell

Sono d’accordo con te.

 19
mattia saracino 15-09-2025 13:14

Forza musetti.

 18
verygabry 15-09-2025 13:09

Norrie

Musetti

Griekspoor
Nakashima

Van de Zandschulp
Monfils
Sonego
Darderi

 17
miky85 15-09-2025 13:07

Musetti

Nakashima

Mpetshi
Darderi

Q
Wong
Quinn
O’Connell

 16
zedarioz 15-09-2025 12:39

Scritto da mmarco82
Musetti
Cerundolo
Griekspoor
Norrie
Van De Zandschulp
Monfils
Nakashima
Q

Ho come il sospetto che non ti sia accordo che Cerundolo è Juan Manuel e non Francisco. E se invece lo sai e azzecchi Cerundolo Jr in finale sei un vero indovino.

 15
patrick 15-09-2025 12:33

MUSETTI

NAKASHIMA

GRIEKSPOOR
NORRIE

BAEZ
MPETSHI
SONEGO
DARDERI

 14
sergioat 15-09-2025 12:31

Scritto da Ospite1
Sarebbe ora di eliminare i bye.

E perché?

 13
Il GUEst 15-09-2025 12:30

Scritto da zedarioz

Scritto da Il GUEst
Un’altra mina vagante del torneo può arrivare dalle qualificazioni e parlo di Lloyd Harris, se gioca come agli Us Open è tra i più forti del torneo

Ha solo 28 anni e una carriera devastata dagli infortuni, gli auguro piena salute per almeno un lustro.
Attenzione anche a Norrie che è un grandissimo rompiscatole…
Il primo turno per Musetti rischia di essere molto insidioso, idem per Darderi anche se Thompson in singolare non attraversa un gran momento.

Lo so bene, Harris senza infortuni era arrivato a ridosso dei primi 30, poi una serie di brutti infortuni alla schiena l’hanno fatto sprofondare in classifica, allo US Open giocò una grandissima partita con Fritz, dandogli davvero del filo da torcere anche da mezzo infortunato, se gioca su quei livelli in questo torneo è un osso duro per tutti, per Musetti mi preoccupa molto l’esordio con Atmane/Prizmic, ma più col francesino, Darderone da verificare i progressi sul veloce, potrebbe anche uscire subito come fare molto bene, Sonny almeno ai quarti contro Nakashima deve arrivare

 12
Loleo 15-09-2025 12:24

Musetti

Darderi

Griekspoor
Sonego

Van de Zandschulp
Mpetshi
Shang
Halys

 11
JOA20 (Guest) 15-09-2025 12:21

Tre azzurri teste di serie, spero che almeno uno arrivi in semifinale, possibilmente Musetti che così sopravanzerebbe de Minaur nella Race

 10
Ospite1 15-09-2025 12:20

Sarebbe ora di eliminare i bye.

 9
zedarioz 15-09-2025 12:17

Scritto da Il GUEst
Un’altra mina vagante del torneo può arrivare dalle qualificazioni e parlo di Lloyd Harris, se gioca come agli Us Open è tra i più forti del torneo

Ha solo 28 anni e una carriera devastata dagli infortuni, gli auguro piena salute per almeno un lustro.
Attenzione anche a Norrie che è un grandissimo rompiscatole…
Il primo turno per Musetti rischia di essere molto insidioso, idem per Darderi anche se Thompson in singolare non attraversa un gran momento.

 8
Luod 15-09-2025 12:02

MUSETTI

NAKASHIMA

GRIEKSPOOR
NORRIE

VAN DE ZANDSCHULP
MPETSHI
SONEGO
DARDERI

 7
Il GUEst 15-09-2025 11:54

Un’altra mina vagante del torneo può arrivare dalle qualificazioni e parlo di Lloyd Harris, se gioca come agli Us Open è tra i più forti del torneo

 6
brizz 15-09-2025 11:43

Musetti

Norrie

Griekspoor
Nakashima

Vandezandschulp
Perricard
Sonego
Darderi

 5
Ospite (Guest) 15-09-2025 11:43

Scritto da JannikUberAlles
Per Musetti la strada appare in discesa fino alla finale, sempre che Atmane non rifaccia il fenomeno…
Più complicato il percorso di Darderi con Norrie che resta un bruttissimo “cliente” e pure Nakashima che è sempre duro da battere…
Sonego farebbe già il “suo” arrivando al 3T…
Forza AZZURRI !!!!

Anche Prizmic è molto pericoloso. Il 2026, infortuni permettendo, vedrà probabilmente l’ ascesa di questo ragazzo ventenne, destinato a dar fastidio se non ai migliori, quasi.

 4
JannikUberAlles 15-09-2025 11:36

Per Musetti la strada appare in discesa fino alla finale, sempre che Atmane non rifaccia il fenomeno…

Più complicato il percorso di Darderi con Norrie che resta un bruttissimo “cliente” e pure Nakashima che è sempre duro da battere…

Sonego farebbe già il “suo” arrivando al 3T…

Forza AZZURRI !!!!

 3
mmarco82 15-09-2025 11:24

Musetti

Cerundolo

Griekspoor
Norrie

Van De Zandschulp
Monfils
Nakashima
Q

 2
Il GUEst 15-09-2025 11:23

Atmane come esordio avversario scomodissimo, credo proprio sia l’insidia più grande fino a un’eventuale finale

 1
