Corretja crede in Rune: “Holger ha tutte le qualità per vincere uno Slam già dal prossimo anno”

Nel “caliente” weekend di Davis Cup in quel di Marbella, Holger Rune è stato certamente uno dei protagonisti, nel bene e nel male. Il classe 2003 danese non è riuscito a portare il terzo punto alla sua squadra perdendo un match a dir poco complesso contro Pedro Martinez, arrivando a beccarsi più volte col pubblico e mostrando tutto quel lato ruvido del proprio carattere che sembra diventato un ostacolo importante alla sua definitiva affermazione. Tuttavia è indubbio che sia un tennista di grandissimo talento, non si arriva al n.4 del ranking per caso e quando affronta uno dei migliori è quasi scontato che ci sia una partita di gran livello. In lui continua a credere Alex Corretja che nel corso delle giornate di Davis in Spagna ha parlato del potenziale del danese, affermando che già nel 2026 potrebbe arrivare a vincere uno Slam.

“Spero davvero che Rune abbia successo, mi piace sinceramente” commenta Corretja, ex n.2 al mondo e vincitore delle Finals, a SpilXperten. “Porta qualità fantastiche al tennis ed è davvero importante per questo sport, ma deve ancora trovare la sua strada per ottenere risultati migliori”.

Rune ha vissuto una stagione con alti e bassi. Ha brillato a Indian Wells, dove solo uno scatenato Draper l’ha fermato in finale, e si è tolto la grandissima soddisfazione di battere Alcaraz nel match per il titolo a Barcellona. Nel suo 2025 pesano risultati non all’altezza negli Slam: ottavi in Australia, battuto da Sinner (in un match molto complicato), ancora stop negli ottavi a Roland Garros per mano di un ottimo Musetti, quindi out all’esordio a Wimbledon battuto da Jarry e sconfitta al secondo turno a US Open, al quinto set contro Struff. Secondo Corretja, il talento scandinavo ha già dimostrato con il trionfo al Paris Bercy 2022 di poter battere i migliori, ma gli manca ancora continuità.

“Penso che per Holger si tratti solo di capire quando riuscirà a mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle. Deve trovare il modo di comportarsi sia dentro che fuori dal campo. Ha bisogno di una migliore comprensione del suo gioco, ma anche di quello dei suoi avversari” commenta Alex. “Non credo ci sia motivo di confrontarlo con giocatori come Alcaraz e Sinner oggi. Tuttavia non vedo assolutamente nessuna ragione per cui Holger non possa vincere uno Slam l’anno prossimo, e competere per questo tipo di titoli per molti anni a venire. Ha una personalità forte, è un grande combattente, lavora duramente. Mi auguro davvero che trovi la sua strada nel miglior modo possibile. In realtà l’ha già trovata, è stato top 10 e ha vinto un Masters 1000, ma sento che può fare molto di più”.

Vedremo se nell’ultima parte di stagione si inizierà a vedere la mano di Andre Agassi, nuovo consulente di Rune, e magari anche quella di Marco Panichi, da qualche settimana entrato nel team del danese come preparatore atletico. Il potenziale di Holger è indubbio. Come dice Corretja, la difficoltà è nella gestione: delle emozioni e del gioco, nel saper leggere il momento per attaccare e rischiare e quale invece attendere. Soprattutto nella lucidità in campo e nel concentrare la sua enorme energia solo nel gioco, e nient’altro.

Marco Mazzoni