Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Nelle retrovie +48 per Gianluca Cadenasso
15/09/2025 09:59 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (15-09-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10780
Punti
17
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3505
Punti
20
Tornei
25
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1584
Punti
35
Tornei
44
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1090
Punti
29
Tornei
57
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
20
Tornei
65
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
884
Punti
31
Tornei
73
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
825
Punti
24
Tornei
85
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
740
Punti
28
Tornei
135
Best: 126
▼
-9
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
468
Punti
24
Tornei
141
Best: 125
▼
-1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
450
Punti
23
Tornei
145
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
433
Punti
22
Tornei
159
Best: 149
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
376
Punti
27
Tornei
169
Best: 169
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
324
Punti
19
Tornei
202
Best: 202
▲
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
266
Punti
26
Tornei
232
Best: 60
▲
1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
243
Punti
22
Tornei
275
Best: 16
▲
3
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
194
Punti
19
Tornei
284
Best: 127
▼
-11
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
187
Punti
34
Tornei
317
Best: 128
▼
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
370
Best: 368
▲
12
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
134
Punti
37
Tornei
376
Best: 332
▲
4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
379
Best: 183
▼
-6
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
131
Punti
29
Tornei
382
Best: 345
▼
-31
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
130
Punti
24
Tornei
383
Best: 358
▲
2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
24
Tornei
389
Best: 389
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
29
Tornei
393
Best: 357
▲
14
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
127
Punti
27
Tornei
399
Best: 309
▼
-49
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
124
Punti
21
Tornei
408
Best: 108
▲
11
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
121
Punti
26
Tornei
414
Best: 372
▲
2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
117
Punti
26
Tornei
421
Best: 421
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
27
Tornei
443
Best: 315
▼
-2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
101
Punti
23
Tornei
444
Best: 444
▲
6
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
100
Punti
26
Tornei
463
Best: 439
▲
48
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
93
Punti
20
Tornei
467
Best: 402
▼
-5
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
93
Punti
28
Tornei
472
Best: 470
▼
-2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
23
Tornei
493
Best: 285
▼
-3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
86
Punti
27
Tornei
494
Best: 426
▼
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
86
Punti
27
Tornei
517
Best: 508
▼
-9
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
80
Punti
25
Tornei
522
Best: 121
▲
325
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
523
Best: 517
▼
-6
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
16
Tornei
527
Best: 509
▼
-6
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
549
Best: 503
▼
-5
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
70
Punti
18
Tornei
562
Best: 456
▼
-22
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
67
Punti
18
Tornei
579
Best: 540
▲
12
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
582
Best: 523
▲
1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
62
Punti
21
Tornei
600
Best: 561
▼
-27
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
60
Punti
18
Tornei
608
Best: 602
▼
-6
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
58
Punti
29
Tornei
621
Best: 387
▼
-6
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
56
Punti
20
Tornei
634
Best: 443
▼
-12
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
24
Tornei
637
Best: 575
▼
-2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
27
Tornei
639
Best: 638
--
0
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
657
Best: 657
▼
-5
Pierluigi Basile
ITA, 0
50
Punti
7
Tornei
681
Best: 679
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
686
Best: 682
▼
-4
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
23
Tornei
687
Best: 62
▼
-49
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
45
Punti
8
Tornei
703
Best: 703
▲
54
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
43
Punti
21
Tornei
714
Best: 714
▲
9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
42
Punti
30
Tornei
715
Best: 439
▼
-6
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
15
Tornei
738
Best: 738
▲
24
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
38
Punti
12
Tornei
743
Best: 403
▼
-16
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
38
Punti
22
Tornei
744
Best: 709
▲
3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
27
Tornei
748
Best: 746
▲
1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
758
Best: 758
▲
11
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
36
Punti
26
Tornei
777
Best: 605
▼
-62
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
34
Punti
27
Tornei
778
Best: 640
▲
17
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
34
Punti
27
Tornei
843
Best: 599
▲
233
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
18
Tornei
907
Best: 896
▼
-3
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
21
Punti
18
Tornei
910
Best: 887
▼
-1
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
21
Punti
26
Tornei
926
Best: 827
▼
-27
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
927
Best: 927
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
943
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
22
Tornei
947
Best: 784
▼
-4
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
967
Best: 906
▼
-16
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
17
Punti
17
Tornei
976
Best: 976
▲
38
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
978
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
16
Punti
14
Tornei
985
Best: 985
▲
39
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
16
Punti
21
Tornei
994
Best: 902
▼
-1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
15
Punti
7
Tornei
996
Best: 910
▲
1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
15
Punti
8
Tornei
1010
Best: 959
▼
-1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
15
Punti
28
Tornei
1025
Best: 999
▼
-4
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
15
Tornei
1031
Best: 906
▼
-45
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
14
Punti
22
Tornei
1049
Best: 942
▼
-7
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
13
Punti
17
Tornei
1056
Best: 912
▼
-5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
27
Tornei
1081
Best: 1081
▲
27
Lorenzo Angelini
ITA, 0
12
Punti
22
Tornei
1087
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
5
Tornei
1107
Best: 739
▼
-1
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
11
Punti
18
Tornei
1110
Best: 812
--
0
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1112
Best: 1110
--
0
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
3
Tornei
1121
Best: 1121
▲
27
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
9
Tornei
1132
Best: 1090
▲
114
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
10
Punti
15
Tornei
1139
Best: 1064
▼
-3
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
10
Punti
20
Tornei
1157
Best: 1038
▼
-6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
9
Punti
10
Tornei
1169
Best: 1169
▼
-4
Samuele Seghetti
ITA, 0
9
Punti
20
Tornei
1195
Best: 1195
▼
-4
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1223
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1225
Best: 1225
▼
-1
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
8
Tornei
1239
Best: 1235
▼
-2
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
12
Tornei
1256
Best: 1256
▼
-2
Maximilian Figl
ITA, 0
7
Punti
19
Tornei
1282
Best: 1154
▼
-3
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-11
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1308
Best: 1095
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
6
Punti
14
Tornei
1312
Best: 1037
▼
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
16
Tornei
1313
Best: 756
▼
-1
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1327
Best: 1327
▲
1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1350
Best: 1350
▼
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1364
Best: 1364
▲
1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1365
Best: 1365
▼
-68
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1376
Best: 1071
▼
-6
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
13
Tornei
1377
Best: 1156
▼
-135
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1381
Best: 1381
▲
99
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1383
Best: 1383
▼
-7
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1411
Best: 1411
▼
-9
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1411
Best: 309
▼
-9
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1415
Best: 800
▼
-8
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
4
Tornei
1415
Best: 1415
▼
-8
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1432
Best: 223
▼
-8
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1214
▲
307
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1465
Best: 1465
▲
118
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1490
Best: 1231
▼
-115
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
14
Tornei
1492
Best: 1492
▼
-9
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1498
Best: 1458
▼
-10
Benito Massacri
ITA, 27-06-2003
3
Punti
1
Tornei
1516
Best: 854
▼
-10
Stefano Reitano
ITA, 21-07-1997
3
Punti
3
Tornei
1518
Best: 1508
▼
-9
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
3
Tornei
1546
Best: 1546
▲
135
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1546
Best: 1002
▼
-212
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
3
Punti
4
Tornei
1554
Best: 1554
▼
-10
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1554
Best: 1533
▼
-21
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1572
Best: 1572
▲
6
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1592
Best: 1592
▼
-9
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1604
Best: 1604
▼
-5
Simone Agostini
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1604
Best: 1604
▼
-138
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1616
Best: 1215
▼
-10
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
10
Tornei
1652
Best: 1048
▼
-9
Elio Jose Ribeiro Lago
ITA, 31-12-1997
2
Punti
2
Tornei
1684
Best: 1684
▲
20
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1690
Best: 1690
▼
-9
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1711
Best: 1711
▼
-35
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1715
Best: 1715
▼
-6
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1741
Best: 1741
▼
-8
Sebastiano Cocola
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1741
Best: 1741
▲
321
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1758
Best: 1758
▼
-7
Ludovico Vaccari
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1761
Best: 1170
▲
357
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
2
Punti
6
Tornei
1761
Best: 1667
▼
-6
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1761
Best: 1453
▼
-6
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
6
Tornei
1776
Best: 1499
▼
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1790
Best: 1705
▼
-10
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
8
Tornei
1798
Best: 1798
▼
-8
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1822
Best: 1772
▼
-7
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1822
Best: 1764
▼
-7
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1822
Best: 1519
▼
-7
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
1
Tornei
1916
Best: 1916
--
0
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1916
Best: 1904
▼
-12
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1916
Best: 1642
▼
-12
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
1
Punti
2
Tornei
1916
Best: 1916
▼
-12
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1916
Best: 1815
▼
-101
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2011
Best: 2011
▼
-12
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2011
Best: 2011
▼
-12
Cosimo Banti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2011
Best: 2011
▼
-12
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2011
Best: 2011
▼
-12
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2011
Best: 1992
▼
-12
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2076
Best: 2053
▼
-14
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2076
Best: 1342
▼
-14
Gian Matias Di Natale
ITA, 30-10-1997
1
Punti
4
Tornei
2076
Best: 2076
▼
-14
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2121
Best: 1845
▲
13
Federico Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2121
Best: 2121
▼
-3
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2146
Best: 1006
▼
-12
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
6
Tornei
2159
Best: 2159
▼
-9
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2194
Best: 1588
▼
-11
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
1
Punti
11
Tornei
TAG: Italiani
