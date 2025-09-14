Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 14 Settembre 2025

14/09/2025 08:12 1 commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

ITA CH 50 Biella – terra
F Napolitano ITA – Feldbausch SUI Inizio 11:30

ATP Biella
Stefano Napolitano
0
2
Kilian Feldbausch
0
4
ARG CH 75 Villa Maria – terra
Q1 Juarez ITA – Meneo ARG 2° inc. ore 15
AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
Q1 Cecchinato ITA – Kovalik SVK 2° inc. ore 10

ATP Bad Waltersdorf
Marco Cecchinato [2]
40
4
Jozef Kovalik
15
5
Q1 Piraino ITA – Ramskogler AUT 2° inc. ore 10

ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino [6]
15
3
Gregor Ramskogler
0
1
USA CH 75 Columbus – Indoor hard
Q1 McCormick USA – Castagnola ITA Inizio 16:00

Q1 Caniato ITA – Stearns USA 4° inc. ore 16

Q1 Boulais CAN – Fellin ITA 2° inc. ore 16

FRA CH 125 Saint-Tropez – hard
Q1 Ursu UKR – Potenza ITA Non prima 14:00

ITA Tolentino 125 – terra
Q1 Ricci ITA – Pieri ITA ore 10:00

WTA Tolentino 125
Beatrice Ricci
0
2
1
0
Tatiana Pieri [6]
0
6
6
0
Vincitore: Pieri
Q1 Oz TUR – Urgesi ITA 2 incontro dalle 10:00

WTA Tolentino 125
Ipek Oz [4]
30
1
Federica Urgesi
15
4
Q1 Curmi MLT – Raggi ITA 3 incontro dalle 10:00

Q1 Meliss ITA – Spiteri ITA 2 incontro dalle 10:00

WTA Tolentino 125
Verena Meliss
A
0
Dalila Spiteri [7]
40
0
1 commento

Giallo Naso (Guest) 14-09-2025 08:45

Caniato da questa foto sembrava matteo Pessina

 1
