Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 2. Oggi si concludono alcuna partite. La Germania alle Finals dopo la vittoria sul Giappone

13/09/2025 10:55 3 commenti
Fine settimana intenso di Coppa Davis, con emozioni in tutte le sfide e diversi padroni di casa in difficoltà. Non è il caso della Germania, che ha dominato il Giappone chiudendo la serie già dopo i primi tre incontri. Senza bisogno di Zverev, sono bastati i successi di Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e compagni per riportare i tedeschi tra le migliori otto, attesi a Bologna.

Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 0 : 2 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.
Jesper de Jong
4
4
Tomas Martin Etcheverry
6
6
15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.

Botic van de Zandschulp
6
1
Francisco Cerundolo
7
6
15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-

17:00 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Etcheverry T. M. -:-



Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 0 : 2 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025
05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6

Set 1 🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6



Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 0 : 2 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.

Fabian Marozsan
2
7
5
Jurij Rodionov
6
6
7
16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.

Marton Fucsovics
3
6
6
Lukas Neumayer
6
3
7
12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-

14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-



Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 3 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.

Yoshihito Nishioka
4
7
4
Jan-Lennard Struff
6
6
6
10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y.

Shintaro Mochizuki
3
3
Yannick Hanfmann
6
6
Set 2 🇯🇵 Sakamoto R. – 🇩🇪 Engel J. 3-6 7-6 7-10

10:00 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Hanfmann Y.



Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 1 : 1 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.

Frances Tiafoe
3
2
Jiri Lehecka
6
6
01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.

Taylor Fritz
6
6
Jakub Mensik
4
3
21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J. -:-

23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J. -:-



Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 0 : 0 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025
12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H. -:-

14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E. -:-




Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 0 : 2 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
Dino Prizmic
4
7
1
Corentin Moutet
6
5
6
17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.

Marin Cilic
2
4
Arthur Rinderknech
6
6
14:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Moutet C. -:-

16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Rinderknech A. -:-

