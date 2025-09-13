Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 2. Oggi si concludono alcuna partite. La Germania alle Finals dopo la vittoria sul Giappone

Taylor Fritz (USA)Photo: Getty Images for ITF
Fine settimana intenso di Coppa Davis, con emozioni in tutte le sfide e diversi padroni di casa in difficoltà. Non è il caso della Germania, che ha dominato il Giappone chiudendo la serie già dopo i primi tre incontri. Senza bisogno di Zverev, sono bastati i successi di Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e compagni per riportare i tedeschi tra le migliori otto, attesi a Bologna.
Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 0 : 2 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.
Jesper de Jong
4
4
Tomas Martin Etcheverry
6
6
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
3-4 → 3-5
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
2-3 → 3-3
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
2-1 → 2-2
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
1-0 → 2-0
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
3-4 → 3-5
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
2-3 → 3-3
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
1-2 → 1-3
J. de Jong
T. Martin Etcheverry
15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.
Botic van de Zandschulp
6
1
Francisco Cerundolo
7
6
B. van de Zandschulp
B. van de Zandschulp
B. van de Zandschulp
3-4 → 4-4
F. Cerundolo
B. van de Zandschulp
F. Cerundolo
B. van de Zandschulp
F. Cerundolo
B. van de Zandschulp
15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-
17:00 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Etcheverry T. M. -:-
Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 0 : 2 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025
05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6
Set 1 🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6
Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 0 : 2 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.
Fabian Marozsan
2
7
5
Jurij Rodionov
6
6
7
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
F. Marozsan
J. Rodionov
F. Marozsan
J. Rodionov
F. Marozsan
F. Marozsan
J. Rodionov
J. Rodionov
F. Marozsan
F. Marozsan
16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.
Marton Fucsovics
3
6
6
Lukas Neumayer
6
3
7
M. Fucsovics
L. Neumayer
M. Fucsovics
L. Neumayer
M. Fucsovics
L. Neumayer
M. Fucsovics
M. Fucsovics
L. Neumayer
L. Neumayer
L. Neumayer
M. Fucsovics
M. Fucsovics
L. Neumayer
M. Fucsovics
L. Neumayer
L. Neumayer
12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-
14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-
Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 3 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.
Yoshihito Nishioka
4
7
4
Jan-Lennard Struff
6
6
6
Y. Nishioka
10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y.
Shintaro Mochizuki
3
3
Yannick Hanfmann
6
6
Y. Hanfmann
Y. Hanfmann
S. Mochizuki
S. Mochizuki
Y. Hanfmann
S. Mochizuki
S. Mochizuki
Y. Hanfmann
S. Mochizuki
Y. Hanfmann
S. Mochizuki
Set 2 🇯🇵 Sakamoto R. – 🇩🇪 Engel J. 3-6 7-6 7-10
10:00 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Hanfmann Y.
Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 1 : 1 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.
Frances Tiafoe
3
2
Jiri Lehecka
6
6
01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.
Taylor Fritz
6
6
Jakub Mensik
4
3
T. Fritz
T. Fritz
J. Mensik
J. Mensik
J. Mensik
J. Mensik
T. Fritz
T. Fritz
T. Fritz
21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J. -:-
23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J. -:-
Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 0 : 0 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025
12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H. -:-
14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E. -:-
Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 0 : 2 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
Dino Prizmic
4
7
1
Corentin Moutet
6
5
6
D. Prizmic
D. Prizmic
C. Moutet
C. Moutet
D. Prizmic
C. Moutet
D. Prizmic
D. Prizmic
D. Prizmic
17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.
Marin Cilic
2
4
Arthur Rinderknech
6
6
14:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Moutet C. -:-
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Rinderknech A. -:-
3 commenti
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia
Ci sono state molte partite avvincenti nella prima giornata, alcune sopra le 3 ore. Un bel clima da davis in queste sfide, peccato solo che l’assenza dell’Italia faccia perdere interesse ai qualifiers.
Curiosità nel match di Davis gruppo 2..
si gioca Cina-Irlanda e gioca con gli irlandesi Peter Buldorini!
Qualcuno sa a cosa è dovuto questo suo cambio di nazionalità?