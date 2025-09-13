Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 2. Argentina, Austria e Francia volano a Bologna, Spagna nei guai. La Germania alle Finals dopo la vittoria sul Giappone

Fine settimana intenso di Coppa Davis, con emozioni in tutte le sfide e diversi padroni di casa in difficoltà. Non è il caso della Germania, che ha dominato il Giappone chiudendo la serie già dopo i primi tre incontri. Senza bisogno di Zverev, sono bastati i successi di Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e compagni per riportare i tedeschi tra le migliori otto, attesi a Bologna.

Il quadro delle Finals di Coppa Davis 2025 inizia a prendere forma. Dopo Italia e Germania, si qualificano anche Argentina, Austria e Francia: gli argentini hanno superato senza problemi i Paesi Bassi, l’Austria ha sofferto fino al quinto match contro l’Ungheria, mentre la Francia di Corentin Moutet, autentico leader, ha piegato 4-1 la Croazia di Marin Cilic.

Situazione ben diversa a Marbella, dove la Spagna è sotto 0-2 contro la Danimarca dopo la prima giornata. Jaume Munar, battuto da un sorprendente Elmer Moller, ha ammesso le proprie difficoltà in conferenza stampa insieme al capitano David Ferrer. Tutto ora si deciderà in una domenica che si preannuncia lunghissima e decisiva.

Martiniplaza, Groningen, Netherlands12 Sep – 13 Sep 202514:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.

15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.



15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-



ATP Multiple Locations Jesper de Jong Jesper de Jong 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Comesana 3-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Comesana 40-40 1-1 → 2-1 F. Comesana 30-30 0-0

17:00 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Etcheverry T. M. -:-



Il match deve ancora iniziare

Qualifiers – 2nd Round

Australia 🇦🇺 0 : 2 Belgium 🇧🇪

Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia

13 Sep – 14 Sep 2025

05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6

Set 1 🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6

Qualifiers – 2nd Round

Hungary 🇭🇺 2 : 3 Austria 🇦🇹

Fonix Arena, Debrecen, Hungary

12 Sep – 13 Sep 2025

15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.



16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.



Marozsan F./Piros Z. – Erler A./Miedler L. 7-6 7-6

12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-



14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-



Qualifiers – 2nd Round

Japan 🇯🇵 0 : 4 Germany 🇩🇪

Ariake Colosseum, Tokyo, Japan

12 Sep – 13 Sep 2025

07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.



10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y. 3-6 6-7



Watanuki Y./Yuzuki T. – Krawietz K./Puetz T. 3-6 6-7

Set 2 🇯🇵 Sakamoto R. – 🇩🇪 Engel J. 3-6 7-6 7-10

10:00 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Hanfmann Y.

Qualifiers – 2nd Round

USA 🇺🇸 1 : 1 Czechia 🇨🇿

Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA

12 Sep – 13 Sep 2025

00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.



01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.



21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J.



Il match deve ancora iniziare

23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J.



Il match deve ancora iniziare

Qualifiers – 2nd Round

Spain 🇪🇸 0 : 2 Denmark 🇩🇰

Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain

13 Sep – 14 Sep 2025

12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H.



14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E.



Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia12 Sep – 13 Sep 202516:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.

17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.



14:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Moutet C.



16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Rinderknech A.



Il match deve ancora iniziare