Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 2. Argentina, Austria e Francia volano a Bologna, Spagna nei guai. La Germania alle Finals dopo la vittoria sul Giappone

13/09/2025 21:22 29 commenti
Taylor Fritz (USA)Photo: Getty Images for ITF
Taylor Fritz (USA)Photo: Getty Images for ITF

Fine settimana intenso di Coppa Davis, con emozioni in tutte le sfide e diversi padroni di casa in difficoltà. Non è il caso della Germania, che ha dominato il Giappone chiudendo la serie già dopo i primi tre incontri. Senza bisogno di Zverev, sono bastati i successi di Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e compagni per riportare i tedeschi tra le migliori otto, attesi a Bologna.

Il quadro delle Finals di Coppa Davis 2025 inizia a prendere forma. Dopo Italia e Germania, si qualificano anche Argentina, Austria e Francia: gli argentini hanno superato senza problemi i Paesi Bassi, l’Austria ha sofferto fino al quinto match contro l’Ungheria, mentre la Francia di Corentin Moutet, autentico leader, ha piegato 4-1 la Croazia di Marin Cilic.
Situazione ben diversa a Marbella, dove la Spagna è sotto 0-2 contro la Danimarca dopo la prima giornata. Jaume Munar, battuto da un sorprendente Elmer Moller, ha ammesso le proprie difficoltà in conferenza stampa insieme al capitano David Ferrer. Tutto ora si deciderà in una domenica che si preannuncia lunghissima e decisiva.

Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 1 : 3 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.
ATP Multiple Locations
Jesper de Jong
4
4
Tomas Martin Etcheverry
6
6
Mostra dettagli

15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.

ATP Multiple Locations
Botic van de Zandschulp
6
1
Francisco Cerundolo
7
6
Mostra dettagli

ATP Multiple Locations
Sander Arends / Botic van de Zandschulp
3
5
Andres Molteni / Horacio Zeballos
6
7
Mostra dettagli

15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-

ATP Multiple Locations
Jesper de Jong
6
6
Francisco Comesana
4
3
Mostra dettagli

17:00 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Etcheverry T. M. -:-

Il match deve ancora iniziare



Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 0 : 2 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025
05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6

Set 1 🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6



Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 2 : 3 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.

ATP Multiple Locations
Fabian Marozsan
2
7
5
Jurij Rodionov
6
6
7
Mostra dettagli

16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.

ATP Multiple Locations
Marton Fucsovics
3
6
6
Lukas Neumayer
6
3
7
Mostra dettagli

Marozsan F./Piros Z. – Erler A./Miedler L. 7-6 7-6

12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-

ATP Multiple Locations
Zsombor Piros
7
7
Lukas Neumayer
5
6
Mostra dettagli

14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-

ATP Multiple Locations
Marton Fucsovics
2
1
Jurij Rodionov
6
6
Mostra dettagli



Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 4 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.

ATP Multiple Locations
Yoshihito Nishioka
4
7
4
Jan-Lennard Struff
6
6
6
Mostra dettagli

10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y. 3-6 6-7

ATP Multiple Locations
Shintaro Mochizuki
3
3
Yannick Hanfmann
6
6
Mostra dettagli

Watanuki Y./Yuzuki T. – Krawietz K./Puetz T. 3-6 6-7

Set 2 🇯🇵 Sakamoto R. – 🇩🇪 Engel J. 3-6 7-6 7-10

10:00 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Hanfmann Y.



Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 1 : 1 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.

ATP Multiple Locations
Frances Tiafoe
3
2
Jiri Lehecka
6
6
Mostra dettagli

01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.

ATP Multiple Locations
Taylor Fritz
6
6
Jakub Mensik
4
3
Mostra dettagli

21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J.

Il match deve ancora iniziare

23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J.

Il match deve ancora iniziare



Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 0 : 2 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025
12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H.

ATP Multiple Locations
Pablo Carreno Busta
5
3
Holger Rune
7
6
Mostra dettagli

14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E.

ATP Multiple Locations
Jaume Munar
6
1
4
Elmer Moller
2
6
6
Mostra dettagli




Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 1 : 3 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
ATP Multiple Locations
Dino Prizmic
4
7
1
Corentin Moutet
6
5
6
Mostra dettagli

17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.

ATP Multiple Locations
Marin Cilic
2
4
Arthur Rinderknech
6
6
Mostra dettagli

ATP Multiple Locations
Nikola Mektic / Mate Pavic
6
7
Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert
3
5
Mostra dettagli

14:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Moutet C.

ATP Multiple Locations
Marin Cilic
5
4
Corentin Moutet
7
6
Mostra dettagli

16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Rinderknech A.

Il match deve ancora iniziare

29 commenti.

renzopii 13-09-2025 22:36

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da walden

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L’Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l’altra finalista

…poi con i bye,la WC(anni fa ndr),giocare sempre in casa tie con scontri tra giganti tipo USA Vs R.Ceka e conseguente eliminazione di una squadra competitiva e accoppiamenti con le squadre più deboli(avviene da quando il ben noto ha mmesso le mani su di essa ndr),è tutto più semplice…

Neanche le basi sai:
ITF e ATP sono due organismi autonomi.
Cosa centri Gaudenzi lo sai solo tu

 29
Dario (Guest) 13-09-2025 22:10

@ Paolo (#4482385)

Ha davidovich fokina che in una giornata buona può vincere con chiunque e cmq è tra i più forti tennisti.

Ha messo carreno busta quasi un ex, insomma, si è disinteressato un po’ della Coppa

 28
Paolo (Guest) 13-09-2025 22:00

@ tomasol (#4482309)

La Spagna oltre Alcaraz non ha nessuno degno di nota non mi meraviglia questo risultato

 27
Giambi (Guest) 13-09-2025 19:29

Collignon che batte de Minaur con i crampi sono imprese che si possono vedere solo in Davis.

 26
Detuqueridapresencia 13-09-2025 19:25

Scritto da Giampi

Scritto da walden

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L’Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l’altra finalista

È un gioco, ma in effetti se stessero tutti bene avremmo, Italia 1, Sinner, Berrettini /Musetti, il doppio Sinner-Berrettini/Sonego. Riserve, Sonego e Arnaldi, mentre Italia 2, Musetti/ Berrettini, Cobolli, il doppio Vavassori-Bolelli, riserva Arnaldi. rimarrebbero fuori Darderi, Bellucci e Nardi…Quasi quasi potrebbe giocare pure Italia 3 come nelle gare di fondo con Norvegia 1 Norvegia 2 e Norvegia 3…

Ma comunque sia…..

BEATIFRANCESI SEMPRE

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ma comunque sia…..

BEATIFRANCESI SEMPRE

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 25
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 13-09-2025 19:07

Scritto da Annie3
Se non inizia a capire che per diventare un TOP PLAYER deve concentrarsi al 100% sul suo tennis almeno 340 giorni all'anno rischia di perdere degli anni preziosi che finirà per rimpiangere per il resto della sua vita…
Ad inizio stagione il suo obiettivo era entrare nei 30,dopo la vittoria di Miami e tutto sommato dopo i buoni risultati dei M1000 di Madrid e Roma(a mio avviso ha perso quelle due partite per mancanza di esperienza)da li in poi sembra quasi che sia arrivato un certo appagamento,che di settimana in
settimana li hanno completamente visto spegnersi,fino a smarrire completamente la fiducia nei propri mezzi.
Onestamente credo che non stia facendo anche delle scelte giuste di programmazione,a partire della partecipazione alla manifestazione circense dei prossimi giorni e farebbe meglio ad evitare ulteriori distrazioni portando con se ai tornei i propri cari…
Detto questo sono il primo ad essere deluso da questi suoi ultimi mesi ma va sempre ricordato che ha compiuto 20 anni solo pochi giorni fa…

Se non inizia a capire che per diventare un TOP PLAYER deve concentrarsi al 100% sul suo tennis almeno 340 giorni all’anno rischia di perdere degli anni preziosi che finirà per rimpiangere per il resto della sua vita…
Ad inizio stagione il suo obiettivo era entrare nei 30,dopo la vittoria di Miami e tutto sommato dopo i buoni risultati dei M1000 di Madrid e Roma(a mio avviso ha perso quelle due partite per mancanza di esperienza)da li in poi sembra quasi che sia arrivato un certo appagamento,che di settimana in
settimana li hanno completamente visto spegnersi,fino a smarrire completamente la fiducia nei propri mezzi.
Onestamente credo che non stia facendo anche delle scelte giuste di programmazione,a partire della partecipazione alla manifestazione circense dei prossimi giorni e farebbe meglio ad evitare ulteriori distrazioni portando con se ai tornei i propri cari…
Detto questo sono il primo ad essere deluso da questi suoi ultimi mesi ma va sempre ricordato che ha compiuto 20 anni solo pochi giorni fa…

 24
Annie3 13-09-2025 18:43

Beh, non potevo perdermi i match della Cekia capitanata da Berdych, dove ovviamente ho tifato per loro ma, se Lehecka ha sovrastato Tiafoe (forse non al meglio) con una partita perfetta, una serie di passanti da paura e un servizio devastante, mi ha preoccupato l'involuzione di Mensik che, partito discretamente, ha smarrito presto la prima di servizio (che era il suo pezzo forte) e sembra non riesca più ad incidere con il lungolinea e ad esercitare la pressione o sprigionare la potenza che l'hanno portato a battere anche Novak nella finale di Miami: insomma, appare come scaricato delle energie che lo rendevano pericoloso in passato, tanto che il povero Berdych, che proprio in Davis trovava le sue prestazioni più efficaci e convinte, ha fatto un gesto perplesso e sfiduciato dopo aver cercato inutilmente di consigliarlo e incoraggiarlo…certo, l'avversario era di qualità e infiammato dal pubblico, ma non irresistibile: Mensik però non pervenuto, in crisi nera, vediamo se Tomas si affiderà a Machac che attualmente mi sembra molto più convinto e convincente (potendolo sostituire a Mensik)

 23
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 13-09-2025 18:38

Scritto da walden

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L’Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l’altra finalista

…poi con i bye,la WC(anni fa ndr),giocare sempre in casa tie con scontri tra giganti tipo USA Vs R.Ceka e conseguente eliminazione di una squadra competitiva e accoppiamenti con le squadre più deboli(avviene da quando il ben noto ha mmesso le mani su di essa ndr),è tutto più semplice…

 22
Silvy__89 (Guest) 13-09-2025 18:13

Ahi ahi la Spagna è con un piede fuori, ma non mi stupisce, dietro Alcaraz il vuoto

 21
Giampi 13-09-2025 18:13

Scritto da walden

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L’Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l’altra finalista

È un gioco, ma in effetti se stessero tutti bene avremmo, Italia 1, Sinner, Berrettini /Musetti, il doppio Sinner-Berrettini/Sonego. Riserve, Sonego e Arnaldi, mentre Italia 2, Musetti/ Berrettini, Cobolli, il doppio Vavassori-Bolelli, riserva Arnaldi. rimarrebbero fuori Darderi, Bellucci e Nardi…Quasi quasi potrebbe giocare pure Italia 3 come nelle gare di fondo con Norvegia 1 Norvegia 2 e Norvegia 3…

 20
tomasol 13-09-2025 17:51

la spagna è sotto 2-0 con la danimarca

 19
Fi (Guest) 13-09-2025 17:50

Mentre anche la Francia stacca il pass per le finals di davis dopo anni di buio, la Spagna è sotto 2 a 0 con la danimarca (a mio avviso neanche troppo a sorpresa, visto chi ha convocato)

 18
Marco Tullio Cicerone 13-09-2025 17:45

Moutet batte Cilic e porta la Francia a Bologna. Ha sconfitto contemporaneamente 3 avversari, in ordine crescente di difficoltà:

1. Cilic;
2. il pubblico;
3. sé stesso.

Pubblico molto scorretto, una palla dubbia induce Moutet a chiamare la giudice di sedia a controllare, lei dà ragione al francese e sugli spalti si scatenano. Arrivano fischi mentre sta per servire eccetera. Moutet, che perde spesso la testa anche da solo e a volte è simpatico come una spinta mentre scendi le scale, all’inizio ci casca ma alla fine recupera la concentrazione e vince.

 17
enzo+ (Guest) 13-09-2025 17:43

@ Sabatino (#4482278)

Vero, Fils ha 21 anni, se non ha mostrato niente d'importante fino adesso…….vivacchierà, vivrà di tennis, farà tabellone! Lo stesso per Perricard! I due giovani francesi hanno la mano da muratore, non da artista enzo

 16
walden 13-09-2025 17:39

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L'Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l'altra finalista

 15
walden 13-09-2025 17:39

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

L'Italia oltre che vincere potrebbe schierare anche l'altra finalista

 14
walden 13-09-2025 17:38

Scritto da italo
Curiosità nel match di Davis gruppo 2..
si gioca Cina-Irlanda e gioca con gli irlandesi Peter Buldorini!
Qualcuno sa a cosa è dovuto questo suo cambio di nazionalità?

La mamma è irlandese

 13
walden 13-09-2025 17:37

Scritto da Sabatino

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

Sono almeno 4 anni che Fils, secondo voi scienziati, deve diventare numero 1 del mondo. Risparmiatele queste puttanate!

12
walden 13-09-2025 17:36

Scritto da Marco Tullio Cicerone
I croati hanno scelto la terra battuta. Non so, a me sembra un po’ strano, non avrebbero fatto meglio a scegliere il veloce?

Secondo me hanno fatto una fesseria

 11
Fi (Guest) 13-09-2025 17:34

Scritto da Fi
Alla fine l’Austria va a Bologna.
Dopo una spettacolare rimonta dell’Ungheria fucsovics (credo non stesse nemmeno bene fisicamente) gioca un match indecente con rodionov che a questo punto diventa l’eroe della sfida. C’è da dire che l’Ungheria ha fatto un po’ di confusione nella gestione dei giocatori: dopo il doppio hanno messo piros al posto di maroszan, per poi lasciare la qualificazione in mano ad un giocatore infortunato.

10
enzo+ (Guest) 13-09-2025 17:34

Vedo che hanno cambiato formula, hanno capito di esseree ridicoli. Adesso si rifanno gl'incroci di una volta. In questo caso il doppio nondiventa decisivo. Al meglio di 3 set invece di 5? Ci può stare. Forse così la seguirò enzo

 9
Fi (Guest) 13-09-2025 17:33

Alla fine l’Austria va a Bologna.
Dopo una spettacolare rimonta dell’Ungheria fucsovics (credo non stesse nemmeno bene fisicamente) gioca un match indecente con rodionov che a questo punto diventa l’eroe della sfida. C’è da dire che l’Ungheria ha fatto un podio confusione nella gestione dei giocatori: dopo il doppio hanno messo piros al posto di maroszan, per poi lasciare la qualificazione in mano ad un giocatore infortunato.

 8
Sabatino (Guest) 13-09-2025 17:31

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

Sono almeno 4 anni che Fils, secondo voi scienziati, deve diventare numero 1 del mondo. Risparmiatele queste puttanate!

 7
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 13-09-2025 17:13

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

La Davis Cup è morta da anni…
…ora c’è la Sultan Cup

 6
Marco Tullio Cicerone 13-09-2025 16:00

I croati hanno scelto la terra battuta. Non so, a me sembra un po' strano, non avrebbero fatto meglio a scegliere il veloce?

 5
Dr Ivo (Guest) 13-09-2025 15:43

Scritto da Simpioso
Temo che questa sia l’ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

I francesi domineranno ma non prima del 2046. Bisogna dargli almeno il tempo di nascere

 4
Simpioso (Guest) 13-09-2025 13:09

Temo che questa sia l'ultima Davis che possiamo vincere. Appena La Francia potrà contare su Fils a pieno servizio e Kouame crescerà non ci sarà più storia

 3
Fi (Guest) 13-09-2025 12:15

Ci sono state molte partite avvincenti nella prima giornata, alcune sopra le 3 ore. Un bel clima da davis in queste sfide, peccato solo che l'assenza dell'Italia faccia perdere interesse ai qualifiers.

 2
italo (Guest) 13-09-2025 10:28

Curiosità nel match di Davis gruppo 2..
si gioca Cina-Irlanda e gioca con gli irlandesi Peter Buldorini!
Qualcuno sa a cosa è dovuto questo suo cambio di nazionalità?

 1
