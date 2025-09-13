Da Biella Challenger, Copertina

Challenger Biella: Semifinali singolare e finale doppio. LIVE Napolitano vs Cadenasso (LIVE)

13/09/2025 09:59 2 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
ITA Challenger Biella – Semifinali

Terra battuta

Campo Centrale – ore 12:00

SF
Ore 12:00

Stefano Napolitano ITA vs Gianluca Cadenasso ITA
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H: prima volta
Il match deve ancora iniziare

SF
Subito dopo

Kilian Feldbausch SUI vs Luka Mikrut CRO
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H: 0-1
Il match deve ancora iniziare

F • Doppio
A seguire

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED
vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H:
Il match deve ancora iniziare
2 commenti

aureliriccardo 13-09-2025 09:10

Napolitano in questi ultimi mesi ha avuto dei problemi? era quasi tornato a ridosso dei 100 poi è sprofondato al num 800: ha il tennis per stare vicino ai 100

 2
Henry (Guest) 13-09-2025 08:38

Azzarderei un italiano sicuro in finale a Biella 😳 …

 1
