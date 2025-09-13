Challenger Biella: Semifinali singolare e finale doppio. LIVE Napolitano vs Cadenasso (LIVE)

Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
SF
Ore 12:00
Stefano Napolitano vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Terra battuta
Campo Centrale – ore 12:00
2 commenti
Napolitano in questi ultimi mesi ha avuto dei problemi? era quasi tornato a ridosso dei 100 poi è sprofondato al num 800: ha il tennis per stare vicino ai 100
Azzarderei un italiano sicuro in finale a Biella 😳 …