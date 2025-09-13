Challenger Biella: Semifinali singolare e finale doppio. Stefano Napolitano in finale. Battuto Cadenasso in due set

Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
SF
Ore 12:00
Stefano Napolitano vs Gianluca Cadenasso
ATP Biella
Stefano Napolitano
6
6
Gianluca Cadenasso
3
3
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
G. Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Cadenasso
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Napolitano
15-0
15-15
15-30
15-40
4-1 → 4-2
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
15-40
3-1 → 4-1
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
ace
2-1 → 3-1
G. Cadenasso
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-0 → 2-1
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
G. Cadenasso
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
S. Napolitano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. Cadenasso
15-0
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
2-2 → 2-3
G. Cadenasso
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
G. Cadenasso
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Non ne ho idea ma non sarebbe stata una sorpresa visto l’andazzo. Chissà che questa settimana non sia il preludio alla sua rinascita
Per atteggiamento e serietà ho tifato Napo sempre sperando il suo ingresso nei 100:a 30 anni si può ancora sperare!
Il ritorno di napo!
Napo is back! 😉
Per lo meno hanno permesso a berrettini e Sonego di crescere tranquilli e di venire fuori alla distanza senza troppe attenzioni.
Difatti il nostro sistema è migliorato perché permette di non limitarsi ad avviare al professionismo i migliori 2-3 per annata. Aiuta tutti quelli che ci provano ed ottengono risultati.
ci metto anche Filippo Baldi
Lo scorso anno si era fermato per una ernia. Sì è operato ed è tornato in primavera col PR.
All’inizio non ha avuto grandi risultati.
Un estate ha giocato spesso in Bundesliga.
Questo, che è il torneo di casa, è il primo torneo buono dal suo rientro.
Certo che la triade juniores Napolitano-Donati-Quinzi non ha avuto molta fortuna…
Ci si è rifatti abbondantemente con le classi 2001-2002
ho sentito che Napolitano si ritirera’ a fine stagione, vi risulta?
Napolitano in questi ultimi mesi ha avuto dei problemi? era quasi tornato a ridosso dei 100 poi è sprofondato al num 800: ha il tennis per stare vicino ai 100
Azzarderei un italiano sicuro in finale a Biella 😳 …