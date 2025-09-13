Da Biella Challenger, Copertina

Challenger Biella: Semifinali singolare e finale doppio. Stefano Napolitano in finale. Battuto Cadenasso in due set

13/09/2025 13:59 11 commenti
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

ITA Challenger Biella – Semifinali

Terra battuta

Campo Centrale – ore 12:00

SF
Ore 12:00

Stefano Napolitano ITA vs Gianluca Cadenasso ITA
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H: prima volta
ATP Biella
Stefano Napolitano
6
6
Gianluca Cadenasso
3
3
Vincitore: Napolitano
Mostra dettagli

SF
Subito dopo

Kilian Feldbausch SUI vs Luka Mikrut CRO
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H: 0-1
ATP Biella
Kilian Feldbausch
15
6
3
3
Luka Mikrut
15
3
6
3
Mostra dettagli

F • Doppio
A seguire

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED
vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA
Superficie: terra
Meteo: ⛅ 22°C
H2H:
Il match deve ancora iniziare
TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JOA20 (Guest) 13-09-2025 14:57

Scritto da dieter
ho sentito che Napolitano si ritirera’ a fine stagione, vi risulta?

Non ne ho idea ma non sarebbe stata una sorpresa visto l’andazzo. Chissà che questa settimana non sia il preludio alla sua rinascita

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 13-09-2025 14:53

Per atteggiamento e serietà ho tifato Napo sempre sperando il suo ingresso nei 100:a 30 anni si può ancora sperare!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 13-09-2025 14:49

Il ritorno di napo!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 13-09-2025 14:29

Napo is back! 😉

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
gisva 13-09-2025 13:50

Scritto da italo
Certo che la triade juniores Napolitano-Donati-Quinzi non ha avuto molta fortuna…
Ci si è rifatti abbondantemente con le classi 2001-2002

Per lo meno hanno permesso a berrettini e Sonego di crescere tranquilli e di venire fuori alla distanza senza troppe attenzioni.

Difatti il nostro sistema è migliorato perché permette di non limitarsi ad avviare al professionismo i migliori 2-3 per annata. Aiuta tutti quelli che ci provano ed ottengono risultati.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
aureliriccardo 13-09-2025 11:54

Scritto da italo
Certo che la triade juniores Napolitano-Donati-Quinzi non ha avuto molta fortuna…
Ci si è rifatti abbondantemente con le classi 2001-2002

ci metto anche Filippo Baldi

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
gisva 13-09-2025 11:21

Scritto da aureliriccardo
Napolitano in questi ultimi mesi ha avuto dei problemi? era quasi tornato a ridosso dei 100 poi è sprofondato al num 800: ha il tennis per stare vicino ai 100

Lo scorso anno si era fermato per una ernia. Sì è operato ed è tornato in primavera col PR.
All’inizio non ha avuto grandi risultati.
Un estate ha giocato spesso in Bundesliga.
Questo, che è il torneo di casa, è il primo torneo buono dal suo rientro.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
italo (Guest) 13-09-2025 11:04

Certo che la triade juniores Napolitano-Donati-Quinzi non ha avuto molta fortuna…
Ci si è rifatti abbondantemente con le classi 2001-2002

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
dieter (Guest) 13-09-2025 10:59

ho sentito che Napolitano si ritirera’ a fine stagione, vi risulta?

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
aureliriccardo 13-09-2025 09:10

Napolitano in questi ultimi mesi ha avuto dei problemi? era quasi tornato a ridosso dei 100 poi è sprofondato al num 800: ha il tennis per stare vicino ai 100

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Henry (Guest) 13-09-2025 08:38

Azzarderei un italiano sicuro in finale a Biella 😳 …

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90