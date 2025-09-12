Challenger 125 Szczecin: Quarti di Finale. LIVE Pellegrino vs Blancaneaux (LIVE)
Andrea Pellegrino (n.126 ATP), quinta testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Stettino (🇵🇱, 181.250€, terra battuta) battendo il qualificato tedesco Rudolf Molleker (n.412) con il punteggio di 6-3 6-2. Oggi il tennista azzurro affronterà il francese Geoffrey Blancaneaux (n.272).
CH Szczecin
Quarti di finale
TAG: Andrea Pellegrino
2 commenti
Addirittura
“Focus”
sui quarti di finale (anzi, su UN quarto di finale) del challenger di Stettino ? 😉
New deal ? 🙁