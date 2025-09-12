Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Szczecin: Quarti di Finale. LIVE Pellegrino vs Blancaneaux (LIVE)

12/09/2025 13:51 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino (n.126 ATP), quinta testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Stettino (🇵🇱, 181.250€, terra battuta) battendo il qualificato tedesco Rudolf Molleker (n.412) con il punteggio di 6-3 6-2. Oggi il tennista azzurro affronterà il francese Geoffrey Blancaneaux (n.272).

POL CH Szczecin

Quarti di finale

QF
Ore 16:30

Pellegrino ITA vs Blancaneaux FRA
Superficie: terra
Meteo: 🌦️ 18°C → 11°C
H2H: 1-0
Il match deve ancora iniziare
2 commenti

Djidji 12-09-2025 14:29

Addirittura

pablito 12-09-2025 14:10

“Focus”

sui quarti di finale (anzi, su UN quarto di finale) del challenger di Stettino ? 😉

New deal ? 🙁

