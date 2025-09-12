Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

12/09/2025 09:13 1 commento
Jelena Ostapenko nella foto - Foto Getty Images
Jelena Ostapenko nella foto - Foto Getty Images

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento

Akron Stadium – ore 19:00
(3) Jelena Ostapenko LAT vs Marina Stakusic CAN Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA vs (6) Tatjana Maria GER Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs (4) Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Jessie Aney USA / Quinn Gleason USA vs (2) Giuliana Olmos MEX / (2) Aldila Sutjiadi INA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Magali Kempen BEL / (3) Katarzyna Piter POL vs Elsa Jacquemot FRA / Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Quarti di Finale, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Janice Tjen INA vs (3) Alexandra Eala PHI
Il match deve ancora iniziare

(6) Francesca Jones GBR vs (2) Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Beatriz Haddad Maia BRA vs (5) Renata Zarazua MEX Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Timea Babos HUN / (1) Luisa Stefani BRA vs Anna Rogers USA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

(3) Ingrid Martins BRA / (3) Laura Pigossi BRA vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 15:00
(4) Darja Semenistaja LAT vs Anouk Koevermans NED
Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 12:00
Celine Naef SUI / Kathinka Von Deichmann LIE vs Andrea Gamiz VEN / Eva Vedder NED Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Angela Fita Boluda ESP / Arantxa Rus NED vs (2) Anastasia Tikhonova RUS / (2) Tara Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

Nahia Berecoechea FRA / Olga Bienzobas Fernandez ESP vs Elvina Kalieva USA / Gabriela Lee ROU

Il match deve ancora iniziare





(1) Angelica Moratelli ITA / (1) Darja Semenistaja LAT vs Tayisiya Morderger GER / Yana Morderger GER

WTA San Sebastian 125
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja [1]
30
4
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
15
4
Mostra dettagli









WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Quarti di Finale, terra battuta

Court 1 – ore 05:00
Jessica Pieri ITA vs Anastasia Gasanova RUS
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
2
0
Anastasia Gasanova
0
7
6
0
Vincitore: Gasanova
Mostra dettagli

Anna-Lena Friedsam GER vs Carole Monnet FRA

WTA Huzhou 125
Anna-Lena Friedsam
2
3
6
6
Carole Monnet
5*
6
1
6
Mostra dettagli

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs (4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 06:00
(3) Veronika Erjavec SLO vs Kyoka Okamura JPN
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Kyoka Okamura
0
0
2
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

(6) Mai Hontama JPN vs (9) Alina Charaeva RUS

WTA Huzhou 125
Mai Hontama [6]
0
6
4
0
Alina Charaeva [9]
0
7
6
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

Riya Bhatia IND / Carole Monnet FRA vs (2) Veronika Erjavec SLO / (2) Zhibek Kulambayeva KAZ

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
(1) Simona Waltert SUI vs (8) Maja Chwalinska POL
WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]
30
1
Maja Chwalinska [8]
40
0
Mostra dettagli

(5) Kaja Juvan SLO vs Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Alena Fomina-Klotz GER / Giorgia Pedone ITA vs Kaja Juvan SLO / Kristina Novak SLO

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Renata Jamrichova SVK vs (6) Hanne Vandewinkel BEL Inizio 09:00
WTA Ljubljana 125
Renata Jamrichova
40
0
Hanne Vandewinkel [6]
A
1
Mostra dettagli

Michaela Bayerlova CZE / Ivana Sebestova CZE vs (2) Amina Anshba RUS / (2) Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) Miriam Skoch CZE / (1) Simona Waltert SUI vs Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs



1 commento

Gaz (Guest) 12-09-2025 09:30

Un torneo di questa categoria la Jovic lo ha già vinto,e abbiamo visto agli us open contro Paolini i progressi veloci che sta facendo.
Poi magari può perdere anche oggi,mi verrebbero a scrivere sotto i geni “menomale che progredisce”.
Gente che non segue il tennis,o almeno femminile,e se lo segue si vede che non fa per lui.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!