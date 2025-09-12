WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

Jelena Ostapenko nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento
Akron Stadium – ore 19:00
(3) Jelena Ostapenko
vs Marina Stakusic Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Elsa Jacquemot vs (6) Tatjana Maria Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
Iva Jovic vs Victoria Jimenez Kasintseva
Il match deve ancora iniziare
vs Emiliana Arango Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs (4) Magdalena Frech
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Jessie Aney / Quinn Gleason vs (2) Giuliana Olmos / (2) Aldila Sutjiadi Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Magali Kempen / (3) Katarzyna Piter vs Elsa Jacquemot / Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Quarti di Finale, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Janice Tjen
vs (3) Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
(6) Francesca Jones vs (2) Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
(1) Beatriz Haddad Maia vs (5) Renata Zarazua Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Timea Babos / (1) Luisa Stefani vs Anna Rogers / Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
(3) Ingrid Martins / (3) Laura Pigossi vs (2) Emily Appleton / (2) Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 15:00
(4) Darja Semenistaja
vs Anouk Koevermans
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch vs Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 12:00
Celine Naef
/ Kathinka Von Deichmann
vs Andrea Gamiz
/ Eva Vedder Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Angela Fita Boluda / Arantxa Rus vs (2) Anastasia Tikhonova / (2) Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
Nahia Berecoechea / Olga Bienzobas Fernandez vs Elvina Kalieva / Gabriela Lee
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
(1) Angelica Moratelli / (1) Darja Semenistaja vs Tayisiya Morderger / Yana Morderger
WTA San Sebastian 125
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja [1]
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Quarti di Finale, terra battuta
Court 1 – ore 05:00
Jessica Pieri
vs Anastasia Gasanova
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri•
Anna-Lena Friedsam vs Carole Monnet
WTA Huzhou 125
Anna-Lena Friedsam
(1) I-Hsuan Cho / (1) Yi-Tsen Cho vs (4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:00
(3) Veronika Erjavec
vs Kyoka Okamura
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]•
WTA Huzhou 125
Riya Bhatia / Carole Monnet vs (2) Veronika Erjavec / (2) Zhibek Kulambayeva
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
(1) Simona Waltert
vs (8) Maja Chwalinska
WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]•
WTA Ljubljana 125
Michaela Bayerlova / Ivana Sebestova vs (2) Amina Anshba / (2) Eden Silva
Il match deve ancora iniziare
(1) Miriam Skoch / (1) Simona Waltert vs Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs /
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Un torneo di questa categoria la Jovic lo ha già vinto,e abbiamo visto agli us open contro Paolini i progressi veloci che sta facendo.
Poi magari può perdere anche oggi,mi verrebbero a scrivere sotto i geni “menomale che progredisce”.
Gente che non segue il tennis,o almeno femminile,e se lo segue si vede che non fa per lui.