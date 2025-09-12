WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Huzhou: Out ai quarti di finale Jessica Pieri

12/09/2025 07:00 1 commento
Jessica Pieri nella foto - Foto Game
CHN Huzhou 125 WTA

Quarti di Finale

QF
Ore 05:00

Pieri ITA vs Gasanova RUS
Superficie: terra
Meteo: 🌥️ 29°C, molto umido
H2H: prima volta
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
2
0
Anastasia Gasanova
0
7
6
0
Vincitore: Gasanova
1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 12-09-2025 07:28

Brava la Pieri!

 1
