WTA 125 Huzhou: Out ai quarti di finale Jessica Pieri

Szczecin 125 | Clay
QF
Ore 05:00
Pieri vs Gasanova
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri•
0
6
2
0
Anastasia Gasanova
0
7
6
0
Vincitore: Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pieri
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Jessica Pieri
0-15
0-30
0-40
2-5 → 2-6
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
0-40
0-2 → 1-2
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
40-15
6-5 → 6-6
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
4-5 → 5-5
Jessica Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
1-4 → 2-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Anastasia Gasanova
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
1 commento
Brava la Pieri!