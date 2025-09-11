Dal circuito ITF a New York: Jeline Vandromme, la nuova stella del tennis belga?

Sono già passati alcuni giorni dalla conclusione dello US Open 2025, ma dalle sue storie continua a emergere un nome destinato a farsi ricordare: quello di Jeline Vandromme, nuova campionessa del torneo junior femminile. Nata il 16 novembre 2007, la tennista belga a soli 17 anni ha già fatto capire di avere stoffa da predestinata.

Un’estate perfetta prima di New York

Nonostante la giovanissima età, Vandromme da tempo ha iniziato a cimentarsi anche nei tornei professionistici del circuito ITF, con risultati impressionanti. Solo nel mese di agosto ha conquistato i titoli del W30 Roehampton, del W15 Monastir e di un secondo W15 Monastir, mettendo insieme una striscia di 17 vittorie consecutive con appena due set lasciati per strada. Con questa scia vincente si è presentata a New York, pronta a confermare il suo eccezionale momento di forma.

Dominio assoluto a Flushing Meadows

Allo US Open junior Vandromme non ha concesso scampo a nessuna avversaria: sei vittorie senza perdere un set, con una media di appena sei giochi persi a partita. Oltre al trionfo in singolare, ha raggiunto anche la finale del torneo di doppio insieme alla lituana Laila Vladson, arrendendosi solo all’ultimo atto. Un percorso che la proietta al numero 3 del ranking junior, con una striscia aperta di 23 successi consecutivi.

In conferenza stampa, la belga ha raccontato la sua sensazione di forza:

“Non ho mai sentito fatica, forse grazie all’adrenalina che ti spinge in campo. Anche quando le gambe diventano pesanti, la voglia di lottare per ogni punto ti fa sentire solo energia”.

Il primo Slam, un trionfo speciale

Fino a quest’anno, nei tornei dello Slam junior, Vandromme non era riuscita a brillare: quarti in Australia, eliminazione al primo turno sia al Roland Garros che a Wimbledon. A New York però è cambiato tutto.

“Ho pensato a lungo se giocare lo US Open, ma gli Slam junior ti danno sempre qualcosa di speciale. Se fosse stato l’ultimo della mia carriera, volevo portarmi via un ricordo memorabile, e ci sono riuscita. Vincere qui è un orgoglio immenso, sono passati 22 anni dall’ultima vittoria belga, quindi è anche un onore per il mio Paese”, ha dichiarato con emozione.

L’eredità di Flipkens

L’ultima belga a vincere lo US Open junior era stata Kirsten Flipkens nel 2003, poi arrivata fino al numero 13 del ranking WTA. E proprio Flipkens ha fatto arrivare un messaggio speciale a Jeline:

“Mi aveva scritto già prima della finale e poi di nuovo dopo la vittoria. È stato bellissimo ricevere il suo sostegno, anche se non ho ancora avuto tempo per rispondere a tutti i messaggi”, ha raccontato con un sorriso.

Con il titolo di New York in tasca e una crescita costante tra junior e professionisti, Jeline Vandromme è già entrata nella lista delle giovani promesse da seguire con grande attenzione. Il futuro del tennis belga potrebbe avere un nuovo nome da ricordare?