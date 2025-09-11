Jabeur lancia la sua Academy: “Un sogno che diventa realtà”

“Questa accademia è molto più di un training centre, è un sogno che diventa realtà”. Così la campionessa tunisina One Jabeur lancia via social il suo nuovo progetto, una Academy dove mettere la sua esperienza a disposizione di giovani giocatori e giocatrici. “Il mio obiettivo è quello di dare ai giovani un’opportunità di crescere, credere in se stessi e scoprire la gioia del tennis”. L’iniziativa vedrà la luce entro la fine dell’anno presso la HCT – Dubai Academic City Campus. È stato creato un account social su Instagram dedicato a questo nuovo centro di allenamento, con la promessa di comunicare presto nuovi dettagli su come funzionerà la struttura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ons Jabeur Academy (@onsjabeuracademy)

Jabeur è attualmente ai box cercando di recuperare dai suoi molteplici malanni (in particolare a ginocchio e schiena) che l’hanno penalizzata pesantemente negli ultimi mesi. È ferma da Wimbledon, quando si ritirò contro la bulgara Viktoriya Tomova. Allora esternò la necessità di “disconnettersi” dal tennis per un po’, per recuperare energie fisiche e anche mentali. Annunciando la decisione di non giocare in Canada, così Ons scrisse sui social: “Negli ultimi due anni mi sono spinta oltre i miei limiti, lottando con infortuni e tante altre difficoltà. Ma, nel profondo, da tempo non mi sento più felice in campo. Il tennis è uno sport meraviglioso. Ma adesso sento che è il momento di fare un passo indietro e, finalmente, pensare a me stessa: respirare, guarire e riscoprire la gioia del semplice vivere. Grazie a tutti i fan per la comprensione: il vostro sostegno e il vostro affetto significano tutto per me, li porto sempre con me. Anche lontano dal campo continuerò a restare vicina e connessa a voi, e a condividere questo percorso”.

Viste le sue recenti parole e la necessità di staccare la spina dalla competizione per un po’, ecco arrivare questo nuovo progetto per le 31enne tunisina. Insieme alle sue iniziative a sostegno della popolazione di Gaza e di altre campagne benefiche attraverso la fondazione che porta il suo nome ed è molto attiva nel mondo arabo, Ons sembra preparare il terreno per il “dopo” che, per colpa dei ripetuti infortuni, forse non è nemmeno così lontano.

Mario Cecchi