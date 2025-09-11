Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 11 Settembre 2025

11/09/2025 09:14 11 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

POL CH Szczecin – terra – (🌦️ 21-13)
R16 Pellegrino ITA – Molleker GER 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare




CHN CH Guangzhou – hard – (🌦️ 33-27)
R16 Basavareddy USA – Zeppieri ITA ore 7:00
ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]
0
6
1
Giulio Zeppieri
0
4
0
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli

R16 Binda ITA/Simakin RUS – Kadhe IND/Prashanth IND Non prima 05:30

ATP Guangzhou
Alexandr Binda / Ilia Simakin
7
2
10
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
6
Vincitore: Binda / Simakin
Mostra dettagli



ROU CH Targu Mures – terra – (🌥️ 26-15)
R16 Denolly FRA – Picchione ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Oberleitner AUT/Poljicak CRO – Agamenone ITA/Lorusso ITA 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Rennes – Indoor Hard
R16 Cina ITA – Geerts BEL Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (☀️ 22-13)
QF Dalla Valle ITA/Oradini ITA – Cadenasso ITA/Romano ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Fonio ITA – Kolar CZE 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

R16 Arnaboldi ITA – Napolitano ITA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

QF Fuchs USA/Thayne USA – Kopp AUT/Weis ITA 4° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



ESP San Sebastian 125 – terra – (🌤️ 22-15)
QF Moratelli ITA/Semenistaja LAT – Morderger GER/Morderger GER 6 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Huzhou 125 – terra – (🌤️ 31-26)
2T Carle ARG – Pieri ITA ore 06:30

WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]
6
2
2
Jessica Pieri
4
6
6
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

2T Cherubini ITA – Charaeva RUS ore 06:30

WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
4
6
1
Alina Charaeva [9]
6
0
6
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli



SLO Ljubljana 125 – terra – (🌦️ 22-11)
2T Juvan SLO – Pedone ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

2T Brancaccio ITA – Barthel GER 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kucmova CZE/Zaar SWE – Fomina-Klotz GER/Pedone ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



MEX Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 27-17)
2T Stefanini ITA – Frech POL 2 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare

11 commenti. Lasciane uno!

giovanna 11-09-2025 11:33

Brava Jessica !E la terza delle sorelle Pieri ha vinto campionato italiani under 14

 11
Tennisti friulani (Guest) 11-09-2025 10:23

@ walden (#4481480)

Speriamo!

 10
Federico (Guest) 11-09-2025 10:20

Jessica Pieri fa sul serio… Ora è chiaro a tutti chi tra le due sorelle è più dotata, a differenza di quanto diceva il padre

 9
Vasco90 11-09-2025 09:59

Colpaccio Jessica pieri

 8
Andreas Seppi 11-09-2025 09:46

Hai capito la Pieri. Bravissima

 7
JOA20 (Guest) 11-09-2025 09:45

Accidenti Zeppieri, spero proprio che sia solo un ritiro precauzionale. Vediamo se riesce a entrare nel QD per Hangzhou o Chengdu.

 6
Flyer (Guest) 11-09-2025 09:22

@ walden (#4481480)

Spero pure io sia precauzionale dopo le tante partite vinte… sto ragazzo ha dato abbastanza

 5
Andreas Seppi 11-09-2025 08:54

Che è successo a Zepp?

 4
walden 11-09-2025 08:50

Scritto da brunodalla
ahia, ritiro di zeppieri, speriamo nulla di grave.

era la settima partita in 10 giorni, credo ritiro precauzionale

 3
brunodalla 11-09-2025 08:27

ahia, ritiro di zeppieri, speriamo nulla di grave.

 2
arnaldo (Guest) 11-09-2025 08:27

 1
