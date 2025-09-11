Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 11 Settembre 2025

Andrea Pellegrino nella foto
CH Szczecin – terra – (🌦️ 21-13)
R16 Pellegrino – Molleker 2° inc. ore 13
Il match deve ancora iniziare
CH Guangzhou – hard – (🌦️ 33-27)
R16 Basavareddy
– Zeppieri ore 7:00
ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]•
0
6
1
Giulio Zeppieri
0
4
0
Vincitore: Basavareddy
R16 Binda /Simakin – Kadhe /Prashanth Non prima 05:30
ATP Guangzhou
Alexandr Binda / Ilia Simakin
7
2
10
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
6
Vincitore: Binda / Simakin
CH Targu Mures – terra – (🌥️ 26-15)
R16 Denolly – Picchione Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Oberleitner /Poljicak – Agamenone /Lorusso 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
CH Rennes – Indoor Hard
R16 Cina – Geerts Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH Biella – terra – (☀️ 22-13)
QF Dalla Valle /Oradini – Cadenasso /Romano Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Fonio – Kolar 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
R16 Arnaboldi – Napolitano 3° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
QF Fuchs /Thayne – Kopp /Weis 4° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
San Sebastian 125 – terra – (🌤️ 22-15)
QF Moratelli /Semenistaja – Morderger /Morderger 6 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Huzhou 125 – terra – (🌤️ 31-26)
2T Carle – Pieri ore 06:30
WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]
6
2
2
Jessica Pieri
4
6
6
Vincitore: Pieri
2T Cherubini – Charaeva ore 06:30
WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
4
6
1
Alina Charaeva [9]
6
0
6
Vincitore: Charaeva
Ljubljana 125 – terra – (🌦️ 22-11)
2T Juvan – Pedone 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
2T Brancaccio – Barthel 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Kucmova /Zaar – Fomina-Klotz /Pedone 4 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 27-17)
2T Stefanini – Frech 2 incontro dalle 02:00
Il match deve ancora iniziare
Brava Jessica !E la terza delle sorelle Pieri ha vinto campionato italiani under 14
@ walden (#4481480)
Speriamo!
Jessica Pieri fa sul serio… Ora è chiaro a tutti chi tra le due sorelle è più dotata, a differenza di quanto diceva il padre
Colpaccio Jessica pieri
Hai capito la Pieri. Bravissima
Accidenti Zeppieri, spero proprio che sia solo un ritiro precauzionale. Vediamo se riesce a entrare nel QD per Hangzhou o Chengdu.
@ walden (#4481480)
Spero pure io sia precauzionale dopo le tante partite vinte… sto ragazzo ha dato abbastanza
Che è successo a Zepp?
era la settima partita in 10 giorni, credo ritiro precauzionale
ahia, ritiro di zeppieri, speriamo nulla di grave.
Anca mo’….meglio darsi al golf