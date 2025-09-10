Italiani ATP, Copertina, Generica

Berrettini annuncia il ritorno: rientro previsto a Hangzhou

10/09/2025 22:58 9 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Il 2025 non è stato fin qui un anno semplice per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare Roland Garros e l’intera stagione sull’erba, il romano aveva tentato un rientro a Wimbledon, dove però si era arreso al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak in una dura battaglia di cinque set. Una sconfitta che aveva evidenziato come i problemi non fossero ancora del tutto risolti, tanto da obbligarlo a un nuovo stop.

Oggi, però, arriva finalmente una notizia positiva per i tifosi italiani: Berrettini ha scelto i social per annunciare il suo ritorno in campo. Con un messaggio breve ma eloquente – “Ultimi preparativi… ci vediamo a Hangzhou” – ha rivelato che tornerà a competere la prossima settimana, in occasione di uno dei due tornei ATP 250 in programma in Cina.

Il rientro a Hangzhou rappresenta una nuova occasione per rimettere in moto la sua stagione e provare a lasciarsi alle spalle i guai fisici che, ormai da troppo tempo, ne condizionano la continuità. L’auspicio, naturalmente, è che questa volta possa trattarsi di un rientro definitivo, senza nuove interruzioni fino alla fine del 2025.
Il talento e la potenza di Berrettini non sono mai stati messi in discussione: ora la speranza è che anche il fisico gli consenta di esprimere il suo miglior tennis con continuità.

9 commenti.

Guidooddounodinoi (Guest) 11-09-2025 00:53

Salute, qualche buon sorteggio e fiducia. Anche un barbiere, magari. Forza Matteo!

tinapica 11-09-2025 00:04

Daje Matte’!

walden (Guest) 11-09-2025 00:03

incrociamo le dita…coraggio Matteo!

piper 10-09-2025 23:56

Forza Matteo!

Stefan Navratil (Guest) 10-09-2025 23:54

Forza Matteo, ti aspettiamo!!!

Silvy__89 (Guest) 10-09-2025 23:45

Finalmente una buona notizia da Matteo!

Ozzastru (Guest) 10-09-2025 23:33

Una buona notizia!!!

enzola barbera (Guest) 10-09-2025 23:14

Speriamo! Il tennis di Berrettini non mi è mai piaciuto molto, però la sua assenza rende il tennis un pó orfano.

Terrapiatti (Guest) 10-09-2025 23:09

Berretto tutta la vita, daje Matte’

