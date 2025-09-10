Berrettini annuncia il ritorno: rientro previsto a Hangzhou
Il 2025 non è stato fin qui un anno semplice per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare Roland Garros e l’intera stagione sull’erba, il romano aveva tentato un rientro a Wimbledon, dove però si era arreso al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak in una dura battaglia di cinque set. Una sconfitta che aveva evidenziato come i problemi non fossero ancora del tutto risolti, tanto da obbligarlo a un nuovo stop.
Oggi, però, arriva finalmente una notizia positiva per i tifosi italiani: Berrettini ha scelto i social per annunciare il suo ritorno in campo. Con un messaggio breve ma eloquente – “Ultimi preparativi… ci vediamo a Hangzhou” – ha rivelato che tornerà a competere la prossima settimana, in occasione di uno dei due tornei ATP 250 in programma in Cina.
Il rientro a Hangzhou rappresenta una nuova occasione per rimettere in moto la sua stagione e provare a lasciarsi alle spalle i guai fisici che, ormai da troppo tempo, ne condizionano la continuità. L’auspicio, naturalmente, è che questa volta possa trattarsi di un rientro definitivo, senza nuove interruzioni fino alla fine del 2025.
Il talento e la potenza di Berrettini non sono mai stati messi in discussione: ora la speranza è che anche il fisico gli consenta di esprimere il suo miglior tennis con continuità.
TAG: Italiani, Matteo Berrettini
Salute, qualche buon sorteggio e fiducia. Anche un barbiere, magari. Forza Matteo!
Daje Matte’!
incrociamo le dita…coraggio Matteo!
Forza Matteo!
Forza Matteo, ti aspettiamo!!!
Finalmente una buona notizia da Matteo!
Una buona notizia!!!
Speriamo! Il tennis di Berrettini non mi è mai piaciuto molto, però la sua assenza rende il tennis un pó orfano.
Berretto tutta la vita, daje Matte’