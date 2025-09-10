Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Alexander Ritschard SUI vs Gianluca Cadenasso ITA
Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Daniil Golubev RUS vs Giovanni Fonio ITA / Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 11:00
Dennis Novak AUT vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Lorenzo Carboni ITA vs Enrico Dalla Valle ITA / Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED vs Federico Arnaboldi ITA / Federico Iannaccone ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 4 Servizi e Seta – ore 11:00
Marko Topo GER vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT / Alexander Weis ITA vs Admir Kalender CRO / Pavel Verbin RUS

ATP Biella
Sandro Kopp / Alexander Weis
0
6
7
0
Admir Kalender / Pavel Verbin [4]
0
7
6
0
None





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 06:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Petr Bar Biryukov RUS
ATP Guangzhou
Petr Bar Biryukov
0
1
1
Juan Manuel Cerundolo [2]
0
6
2
Vincitore: Cerundolo
None

Christopher O’Connell AUS vs Christopher Eubanks USA

ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
15
1
Christopher Eubanks
15
4
None

Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Rigele Te CHN / Aoran Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 06:00
Daniel Evans GBR vs Oliver Crawford GBR

ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
0
3
2
Oliver Crawford
0
6
3
None

Alexandr Binda ITA / Ilia Simakin RUS vs Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Ye Cong Mo CHN / Tianhui Zhang CHN vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 06:00
Billy Harris GBR vs Denis Yevseyev KAZ

ATP Guangzhou
Billy Harris [8]
0
6
4
Denis Yevseyev
0
4
0
Vincitore: Harris
None

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Yuichiro Inui JPN / Yuta Kikuchi JPN (Non prima 07:30)

ATP Guangzhou
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [4]
0
0
Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi
0
0
None

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Pavel Kotov RUS / Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 06:00
Luca Castelnuovo SUI vs Marat Sharipov RUS

ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
0
6
6
0
Marat Sharipov
0
3
7
0
None

Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE / Yuta Shimizu JPN vs Petr Bar Biryukov RUS / Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1°-2° Turno, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 11:00
Cannon Kingsley USA vs Sean Cuenin FRA
Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Robin Catry FRA

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Enzo Couacaud FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare



Colette Besson – ore 13:00
Mae Malige FRA vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Patrick Zahraj GER vs Filippo Moroni ITA / Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Matteo Martineau FRA / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 2° Turno, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Dimitar Kuzmanov BUL vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Diego Dedura GER (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Piotr Matuszewski POL / Petr Nouza CZE vs Roman Andres Burruchaga ARG / Andrea Pellegrino ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Szymon Walkow POL vs Hynek Barton CZE / Vit Kopriva CZE (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 13:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Dorian Juszczak POL / Kacper Knitter POL vs Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL / Francesco Passaro ITA vs Theo Arribage FRA / Gregoire Jacq FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 13:00
Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP vs Vitaliy Sachko UKR / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Mick Veldheer NED vs Pablo Llamas Ruiz ESP / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1°-2° Turno, terra battuta

In attesa…






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

Court 5 – ore 16:00
Alfredo Perez USA vs Mitchell Krueger USA
Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Luca Pow GBR vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA / Joshua Sheehy USA vs Pranav Kumar USA / Kody Pearson AUS

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA / Abdullah Shelbayh JOR vs Luca Pow GBR / Kacper Szymkowiak POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Alex Rybakov USA vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs Sai Karteek Reddy Ganta IND / Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN / James Trotter JPN vs Scott Duncan GBR / Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Aidan Kim USA vs Blaise Bicknell JAM

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Andrew Delgado USA / Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

