Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Alexander Ritschard
vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Marco Cecchinato
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Daniil Golubev vs Giovanni Fonio / Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 11:00
Dennis Novak vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Simone Agostini / Lorenzo Carboni vs Enrico Dalla Valle / Giovanni Oradini
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Federico Arnaboldi / Federico Iannaccone
Il match deve ancora iniziare
Campo 4 Servizi e Seta – ore 11:00
Marko Topo vs Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp / Alexander Weis vs Admir Kalender / Pavel Verbin
ATP Biella
Sandro Kopp / Alexander Weis
0
6
7
0
Admir Kalender / Pavel Verbin [4]•
0
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
A. Kalender / Verbin
6-5 → 6-6
A. Kalender / Verbin
5-4 → 5-5
A. Kalender / Verbin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
A. Kalender / Verbin
1-2 → 1-3
A. Kalender / Verbin
0-1 → 0-2
S. Kopp / Weis
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
6-6 → 6-7
S. Kopp / Weis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Kalender / Verbin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Kopp / Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
A. Kalender / Verbin
4-4 → 5-4
A. Kalender / Verbin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Kopp / Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Kopp / Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
1-2 → 2-2
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
CENTER COURT – ore 06:00
Juan Manuel Cerundolo
vs Petr Bar Biryukov
ATP Guangzhou
Petr Bar Biryukov
0
1
1
Juan Manuel Cerundolo [2]•
0
6
2
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-0 → 1-1
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-5 → 1-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-5 → 1-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 0-1
Christopher O’Connell vs Christopher Eubanks
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]•
15
1
Christopher Eubanks
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
C. Eubanks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
C. Eubanks
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Rigele Te / Aoran Wang
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 06:00
Daniel Evans vs Oliver Crawford
ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
0
3
2
Oliver Crawford•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans
15-0
15-15
df
30-15
ace
ace
1-3 → 2-3
O. Crawford
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 1-3
D. Evans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
O. Crawford
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Evans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-4 → 3-5
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Evans
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
D. Evans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
O. Crawford
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Alexandr Binda / Ilia Simakin vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth (Non prima 07:30)
Il match deve ancora iniziare
Ye Cong Mo / Tianhui Zhang vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 06:00
Billy Harris vs Denis Yevseyev
ATP Guangzhou
Billy Harris [8]•
0
6
4
Denis Yevseyev
0
4
0
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
B. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-0 → 3-0
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
B. Harris
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi (Non prima 07:30)
ATP Guangzhou
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [4]
0
0
Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi
0
0
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Pavel Kotov / Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 06:00
Luca Castelnuovo vs Marat Sharipov
ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
0
6
6
0
Marat Sharipov•
0
3
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-1*
2*-2
3-3*
3*-4
ace
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Sharipov
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Sharipov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
df
3-3 → 4-3
L. Castelnuovo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
M. Sharipov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer (Non prima 07:30)
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu vs Petr Bar Biryukov / Marat Sharipov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1°-2° Turno, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 11:00
Cannon Kingsley
vs Sean Cuenin
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts vs Robin Catry
Il match deve ancora iniziare
Harold Mayot vs Robin Bertrand
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Enzo Couacaud (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Clement Chidekh vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Colette Besson – ore 13:00
Mae Malige vs Dan Added
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Patrick Zahraj vs Filippo Moroni / Vadym Ursu
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Matteo Martineau / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 2° Turno, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Dimitar Kuzmanov
vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Vit Kopriva vs Diego Dedura (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Piotr Matuszewski / Petr Nouza vs Roman Andres Burruchaga / Andrea Pellegrino (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Szymon Walkow vs Hynek Barton / Vit Kopriva (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 13:00
Facundo Diaz Acosta vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Dorian Juszczak / Kacper Knitter vs Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Elahi Galan / Francesco Passaro vs Theo Arribage / Gregoire Jacq
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 13:00
Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro vs Vitaliy Sachko / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Denys Molchanov / David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux / Mick Veldheer vs Pablo Llamas Ruiz / Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1°-2° Turno, terra battuta
In attesa…
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 2° Turno, cemento
Court 5 – ore 16:00
Alfredo Perez
vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Luca Pow vs Rafael Jodar
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger / Joshua Sheehy vs Pranav Kumar / Kody Pearson
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo / Abdullah Shelbayh vs Luca Pow / Kacper Szymkowiak
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Alex Rybakov vs Trevor Svajda
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Jack Pinnington Jones vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Patrick Harper / Johannus Monday vs Sai Karteek Reddy Ganta / Ryuki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais / James Trotter vs Scott Duncan / Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Aidan Kim vs Blaise Bicknell
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Andrew Delgado / Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
