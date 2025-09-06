Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Zeppieri nel Md e Binda nelle quali

06/09/2025 16:06 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto
Giulio Zeppieri nella foto

CHN Challenger 100 Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Christopher O’Connell AUS vs (WC) Rigele Te CHN
Qualifier vs Christopher Eubanks USA
Qualifier vs Omar Jasika AUS
Marat Sharipov RUS vs (5) Tristan Boyer USA

(3) Nishesh Basavareddy USA vs Qualifier
Yasutaka Uchiyama JPN vs Giulio Zeppieri ITA
Qualifier vs Yu Hsiou Hsu TPE
Pavel Kotov RUS vs (6) Alejandro Tabilo CHI

(8) Billy Harris GBR vs Denis Yevseyev KAZ
Arthur Gea FRA vs Qualifier
Gauthier Onclin BEL vs Ilia Simakin RUS
James McCabe AUS vs (4) Nikoloz Basilashvili GEO

(7) Daniel Evans GBR vs (WC) Charles Chen CHN
Oliver Crawford GBR vs (WC) Linang Xiao CHN
Taro Daniel JPN vs Qualifier
Yuta Shimizu JPN vs (2) Juan Manuel Cerundolo ARG

CHN Challenger 100 Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇷🇺 Bar Biryukov vs 🇯🇵 Watanabe [ALT]
🇯🇵 Uesugi [ALT] vs 🇮🇳 Ramanathan [9]

[2] 🇹🇭 Samrej [2] vs 🇨🇳 Zhang [WC]
🇺🇸 Lammons [ALT] vs 🇯🇵 Masabayashi [12]

[3] 🇿🇦 Harris [3] vs 🇨🇳 Liu
🇨🇳 Zeng vs 🇯🇵 Kikuchi [8]

[4] ITA Binda [4] vs 🇨🇳 Wang
🇨🇳 Sun vs 🇺🇸 Zhu [7]

[5] 🇨🇭 Castelnuovo [5] vs 🇯🇵 Inui
🇨🇳 Chen [WC] vs 🇨🇳 Mo [10]

[6] 🇨🇳 Zhang [6] vs 🇨🇳 Duan [WC]
🇮🇳 Banthia [ALT] vs 🇹🇭 Trongcharoenchaikul [11]

CENTER COURT – Ore: 10:00
Qian Sun CHN vs Evan Zhu USA
Lloyd Harris RSA vs Hanyi Liu CHN
Kasidit Samrej THA vs Linghao Zhang CHN

COURT 1 – Ore: 10:00
Alexandr Binda ITA vs Aoran Wang CHN
Yaojie Zeng CHN vs Yuta Kikuchi JPN
Petr Bar Biryukov RUS vs Seita Watanabe JPN

COURT 2 – Ore: 10:00
Luca Castelnuovo SUI vs Yuichiro Inui JPN
Tianhui Zhang CHN vs Hao Duan CHN
Nathaniel Lammons USA vs Tomohiro Masabayashi JPN

COURT 5 – Ore: 10:00
Xing Dao Chen CHN vs Ye Cong Mo CHN
Siddhant Banthia IND vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA
Kaito Uesugi JPN vs Ramkumar Ramanathan IND

TAG:

1 commento

patrick 06-09-2025 16:16

BASAVAREDDY

CRAWFORD

O’CONNELL
BASILASHVILI

BOYER
HSU
HARRIS
DANIEL

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!