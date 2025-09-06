Challenger 100 Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Zeppieri nel Md e Binda nelle quali
Challenger 100 Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Christopher O’Connell vs (WC) Rigele Te
Qualifier vs Christopher Eubanks
Qualifier vs Omar Jasika
Marat Sharipov vs (5) Tristan Boyer
(3) Nishesh Basavareddy vs Qualifier
Yasutaka Uchiyama vs Giulio Zeppieri
Qualifier vs Yu Hsiou Hsu
Pavel Kotov vs (6) Alejandro Tabilo
(8) Billy Harris vs Denis Yevseyev
Arthur Gea vs Qualifier
Gauthier Onclin vs Ilia Simakin
James McCabe vs (4) Nikoloz Basilashvili
(7) Daniel Evans vs (WC) Charles Chen
Oliver Crawford vs (WC) Linang Xiao
Taro Daniel vs Qualifier
Yuta Shimizu vs (2) Juan Manuel Cerundolo
Challenger 100 Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇷🇺 Bar Biryukov vs 🇯🇵 Watanabe [ALT]
🇯🇵 Uesugi [ALT] vs 🇮🇳 Ramanathan [9]
[2] 🇹🇭 Samrej [2] vs 🇨🇳 Zhang [WC]
🇺🇸 Lammons [ALT] vs 🇯🇵 Masabayashi [12]
[3] 🇿🇦 Harris [3] vs 🇨🇳 Liu
🇨🇳 Zeng vs 🇯🇵 Kikuchi [8]
[4] Binda [4] vs 🇨🇳 Wang
🇨🇳 Sun vs 🇺🇸 Zhu [7]
[5] 🇨🇭 Castelnuovo [5] vs 🇯🇵 Inui
🇨🇳 Chen [WC] vs 🇨🇳 Mo [10]
[6] 🇨🇳 Zhang [6] vs 🇨🇳 Duan [WC]
🇮🇳 Banthia [ALT] vs 🇹🇭 Trongcharoenchaikul [11]
CENTER COURT – Ore: 10:00
Qian Sun vs Evan Zhu
Lloyd Harris vs Hanyi Liu
Kasidit Samrej vs Linghao Zhang
COURT 1 – Ore: 10:00
Alexandr Binda vs Aoran Wang
Yaojie Zeng vs Yuta Kikuchi
Petr Bar Biryukov vs Seita Watanabe
COURT 2 – Ore: 10:00
Luca Castelnuovo vs Yuichiro Inui
Tianhui Zhang vs Hao Duan
Nathaniel Lammons vs Tomohiro Masabayashi
COURT 5 – Ore: 10:00
Xing Dao Chen vs Ye Cong Mo
Siddhant Banthia vs Wishaya Trongcharoenchaikul
Kaito Uesugi vs Ramkumar Ramanathan
