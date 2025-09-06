WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 San Sebastian: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

06/09/2025 16:00 Nessun commento
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996

ESP WTA 125 San Sebastian – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif EGY vs Qualifier
Qualifier vs Alizé Cornet FRA
Aliona Bolsova ESP vs Elvina Kalieva USA
Eva Vedder NED vs (7) Arantxa Rus NED

(3) Anca Todoni ROU vs Qualifier
Caroline Werner GER vs Lola Radivojevic SRB
Oksana Selekhmeteva RUS vs Tara Wuerth CRO
(WC) Ane Mintegi Del Olmo ESP vs (8) Kathinka Von Deichmann LIE

(5) Julia Grabher AUT vs (WC) Lucia Cortez Llorca ESP
(WC) Marina Bassols Ribera ESP vs Andrea Lazaro Garcia ESP
Celine Naef SUI vs Irene Burillo ESP
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (4) Darja Semenistaja LAT

(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs (WC) Charo Esquiva Banuls ESP
Angela Fita Boluda ESP vs Carlota Martinez Cirez ESP
Anouk Koevermans NED vs Qualifier
Nastasja Schunk GER vs (2) Sara Bejlek CZE

TAG: