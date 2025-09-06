WTA 125 San Sebastian: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 125 San Sebastian – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif vs Qualifier
Qualifier vs Alizé Cornet
Aliona Bolsova vs Elvina Kalieva
Eva Vedder vs (7) Arantxa Rus
(3) Anca Todoni vs Qualifier
Caroline Werner vs Lola Radivojevic
Oksana Selekhmeteva vs Tara Wuerth
(WC) Ane Mintegi Del Olmo vs (8) Kathinka Von Deichmann
(5) Julia Grabher vs (WC) Lucia Cortez Llorca
(WC) Marina Bassols Ribera vs Andrea Lazaro Garcia
Celine Naef vs Irene Burillo
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (4) Darja Semenistaja
(6) Leyre Romero Gormaz vs (WC) Charo Esquiva Banuls
Angela Fita Boluda vs Carlota Martinez Cirez
Anouk Koevermans vs Qualifier
Nastasja Schunk vs (2) Sara Bejlek
TAG: WTA 125
