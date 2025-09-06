WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Huzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre presenti

06/09/2025 15:58 Nessun commento
Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
Diletta Cherubini - Foto Marco Lori

CHN Huzhou 125 – Tabellone Principale – hard
(1) Hanna Chang USA vs Meiqi Guo CHN
Zongyu Li CHN vs (8) Ekaterina Reyngold RUS

(2) En-Shuo Liang TPE vs Riya Bhatia IND
Yuki Naito JPN vs (6) Diletta Cherubini ITA

(3) Zhibek Kulambayeva KAZ vs (WC) Guyu Xu CHN
Su Jeong Jang KOR vs (5) Momoko Kobori JPN

(4) Jessica Pieri ITA vs Eudice Chong HKG
(WC) Chengyiyi Yuan CHN vs (7) Daria Kudashova RUS

Court 1 – ore 05:00
(1) Hanna Chang USA vs Meiqi Guo CHN
(3) Zhibek Kulambayeva KAZ vs Guyu Xu CHN
(2) En-Shuo Liang TPE vs Riya Bhatia IND Non prima 09:00

Court 2 – ore 05:00
Zongyu Li CHN vs (8) Ekaterina Reyngold RUS
Chengyiyi Yuan CHN vs (7) Daria Kudashova RUS
(4) Jessica Pieri ITA vs Eudice Chong HKG Non prima 09:00

Court 3 – ore 05:00
Su Jeong Jang KOR vs (5) Momoko Kobori JPN
Yuki Naito JPN vs (6) Diletta Cherubini ITA Non prima 07:00

TAG: