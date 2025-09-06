WTA 125 Huzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre presenti
Huzhou 125 – Tabellone Principale – hard
(1) Hanna Chang vs Meiqi Guo
Zongyu Li vs (8) Ekaterina Reyngold
(2) En-Shuo Liang vs Riya Bhatia
Yuki Naito vs (6) Diletta Cherubini
(3) Zhibek Kulambayeva vs (WC) Guyu Xu
Su Jeong Jang vs (5) Momoko Kobori
(4) Jessica Pieri vs Eudice Chong
(WC) Chengyiyi Yuan vs (7) Daria Kudashova
Court 1 – ore 05:00
(1) Hanna Chang vs Meiqi Guo
(3) Zhibek Kulambayeva vs Guyu Xu
(2) En-Shuo Liang vs Riya Bhatia Non prima 09:00
Court 2 – ore 05:00
Zongyu Li vs (8) Ekaterina Reyngold
Chengyiyi Yuan vs (7) Daria Kudashova
(4) Jessica Pieri vs Eudice Chong Non prima 09:00
Court 3 – ore 05:00
Su Jeong Jang vs (5) Momoko Kobori
Yuki Naito vs (6) Diletta Cherubini Non prima 07:00
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit