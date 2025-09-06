Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Sabato 06 Settembre 2025
CH 125 Genova – terra – (🌤️ 27-21)
F Cadenasso /Carboni – Veldheer /Walkow Inizio 16:00
SF Travaglia – Pellegrino Non prima 18:30
SF Darderi – Gentzsch Non prima 20:30
CH Shanghai – hard – (☀️ 37-28)
SF Zeppieri – Hsu 2° inc. ore 11
CH Istanbul – hard – (🌧️ 25-21)
SF Mejia – Potenza Non prima 11:30
WTA 250 Sao Paulo – hard – (☁️ 18-13)
Q1 Rivoli – Tona 3 incontro dalle 18:00
WTA Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 27-17)
Q1 Stefanini – Vickery 3 incontro dalle 18:00
Q1 Gonzalez – Fossa Huergo 3 incontro dalle 18:00
San Sebastian 125 – terra – (☀️ 31-21)
Q1 Avdeeva – Spiteri ore 17:00
Q1 Berecoechea – Pieri ore 11:00
Q1 Chiesa – Curmi 2 incontro dalle 11:00
