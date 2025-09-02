Da Genova Challenger, Copertina

Challenger Memorial Giorgio Messina, avanza Pellegrino: “A Genova livello del torneo sempre alto”. Bene anche Travaglia e Cadenasso mentre perde Cecchinato. Stasera alle 20.30 debutta Darderi, numero 34 del mondo

Andrea Pellegrino nella foto
Si è alzato il sipario sulla seconda giornata della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in corso di svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) che è salito a 208.400 Dollari. Protagonista Andrea Pellegrino (nella foto), già finalista a Genova nel 2022 che ha aperto il programma superando nel primo turno lo svizzero Remy Bertola 6-4/7-6: “Sono contento – ha spiegato Pellegrino – credo di aver giocato un buon tennis contro un avversario non semplice. Mi sento bene e voglio continuare la marcia qui a Genova che è un torneo che mi piace ed è molto importante.

Ma adesso pensiamo ad una sfida per volta perché qui il livello è molto alto ed ogni avversario può crearti problemi”, conclude il tennista che è testa di serie numero otto del tabellone principale. Bene anche l’altro azzurro Stefano Travaglia che ha battuto in due set (6-3/6-4) Duje Ajdukovic. Invece Marco Cecchinato cede in due set (6-4/6-2) contro Dmitry Popko. Grande tifo a Valletta Cambiaso per Gianluca Cadenasso, genovese, che compie l’impresa battendo Nicolai Budkov Kjær con un doppio 6-4. Compie l’impresa Andrea Picchione che elimina Pedro Martinez, testa di serie numero 2 del torneo, col punteggio di 6-1/6-4. E cresce l’attesa per il debutto questa sera di Luciano Darderi, stella di questa edizione: alle 20.30 affronterà Federico Arnaboldi nello stadio centrale Beppe Croce. Nel 2025 Darderi ha vinto i tornei ATP Tour 250 a Umago, Bastad e Marrakech e ha raggiunto i quarti di finale nei tornei ATP Tour 500 ad Amburgo e Monaco di Baviera e ha conquistato la finale nel torneo Challenger di Napoli. In carriera ha vinto quattro tornei ATP Tour 250 e tre tornei Challenger. Attualmente è il numero 34 della classifica mondiale ATP: mai nella storia del torneo ha partecipato un giocatore con un ranking così prestigioso.

Center Court – ore 13:30
Tom Gentzsch GER vs Francesco Forti ITA
Alvaro Guillen Meza ECU vs Andrea Picchione ITA (Non prima 15:30)
Kilian Feldbausch SUI vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 18:30)
Andrea Pellegrino ITA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 20:30)

Court 1 – ore 13:30
Admir Kalender CRO / Pavel Verbin RUS vs Patrick Kaukovalta FIN / Eero Vasa FIN
Pierre-Hugues Herbert FRA / Gregoire Jacq FRA vs Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND
Luciano Darderi ITA / Vito Antonio Darderi ITA vs Mick Veldheer NED / Szymon Walkow POL (Non prima 16:00)
Geoffrey Blancaneaux FRA / Daniel Cukierman ISR vs Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA

Nic Minelli (Guest) 02-09-2025 20:47

Si veramente una brutta prestazione quella di Passaro stasera…Monteiro ha strameritato la vittoria!! Torneo delle sorprese…anche oggi Pedro Martinez 60 atp ha perso con Picchione 300 atp

Arnaldo2262 02-09-2025 20:42

@ Mezzavvoi (#4473951)

Ci sono alcuni limiti nel ragazzo. Incostanza, incapacita’ di mantenere i ritmi, limiti fisici( spesso acciaccato). Sara’ dura entrare nei 100 anche se tempo ce n e’ ancora

Arnaldo2262 02-09-2025 20:42

@ Mezzavvoi (#4473951)

Ci sono alcuni limiti nel ragazzo. Incostanza, incapacita’ di mantenere i ritmi, limiti fisici( spesso acciaccato). Sara’ dura entrare nei 100 anche se tempo ce n e’ ancora

Arnaldo2262 02-09-2025 20:40

Ceck ai titoli di coda. Tira gli ultimi

Ziocarlo (Guest) 02-09-2025 20:24

Scritto da Mezzavvoi
Passaro subito fuori si complica il rientro nella top 100

Annata con più ombre che luci

Mezzavvoi (Guest) 02-09-2025 20:17

Passaro subito fuori si complica il rientro nella top 100

