Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina, Entry List
Masters 1000 Shanghai: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Nardi ad un solo posto dal Md. Zeppieri entra nelle quali
26/09/2025 19:39 26 commenti
Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 26/09/2025 20:01
Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 2. C. Alcaraz
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. B. Shelton
- 7. N. Djokovic
- 8. A. de Minaur
- 9. K. Khachanov
- 10. L. Musetti
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. D. Medvedev
- 14. T. Paul
- 15. A. Rublev
- 16. J. Mensik
- 17. F. Tiafoe
- 18. A. Davidovich Fokina
- 19. F. Cerundolo
- 20. A. Fils
- 21. J. Lehecka
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 24. A. Bublik
- 25. G. Dimitrov
- 26. F. Cobolli
- 27. F. Auger-Aliassime
- 28. S. Tsitsipas
- 29. D. Shapovalov
- 30. T. Griekspoor
- 31. B. Nakashima
- 32. A. Michelsen
- 33. G. Diallo
- 34. L. Darderi
- 35. C. Norrie
- 36. A. Popyrin
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 39. S. Baez
- 40. C. Moutet
- 41. N. Borges
- 42. M. Kecmanovic
- 43. C. Ugo Carabelli
- 44. J. Munar
- 45. J. Fonseca
- 46. L. Sonego
- 47. R. Bautista Agut
- 48. Z. Bergs
- 49. G. Monfils
- 50. L. Tien
- 51. B. Bonzi
- 52. M. Berrettini
- 52. J. Brooksby*pr
- 53. F. Marozsan
- 54. F. Comesana
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. H. Medjedovic
- 58. J. Thompson
- 59. T. Martin Etcheverry
- 60. J. Fearnley
- 61. D. Dzumhur
- 62. M. Cilic
- 63. M. Fucsovics
- 64. M. Arnaldi
- 65. M. Bellucci
- 66. P. Martinez
- 67. R. Opelka
- 68. H. Hurkacz
- 69. T. Atmane
- 70. Q. Halys
- 71. A. Kovacevic
- 72. L. Djere
- 73. B. van de Zandschulp
- 74. Y. Bu
- 74. S. Ofner*pr
- 75. S. Korda
- 76. K. Majchrzak
- 0. (WC) S. Wawrinka
- 0. (WC) Y. Wu
- 0. (WC) J. Shang
- 0. (WC) Y. Zhou
- 0. (WC) Z. Zhang
-
Alternates
- 1. A. Mannarino (77)
- 2. M. Navone (78)
- 3. A. Cazaux (79)
- 4. D. Goffin (80)
- 5. C. O'Connell (81)
- 6. A. Rinderknec (82)
- 7. J. de Jong (83)
- 8. E. Quinn (84)
- 9. A. Walton (85)
- 10. L. Nardi (86)
- 11. J. Manuel Cer (88)
- 12. A. Shevchenko (91)
- 13. J. Brooksby (92)
- 14. F. Misolic (93)
- 15. A. Vukic (95)
- 16. T. Schoolkate (96)
- 17. D. Svrcina (97)
- 18. V. Royer (98)
- 19. C. Taberner (99)
- 20. M. McDonald (100)
- 21. E. Nava (101)
- 22. N. Jarry (102)
- 23. R. Hijikata (103)
- 24. N. Basavaredd (104)
- 25. J. Duckworth (106)
- 26. R. Collignon (107)
- 27. N. Basilashvi (108)
- 28. L. Harris (108)*pr
- 29. E. Moller (109)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 26/09/2025 20:01
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 57. A. Rinderknech
- 75. A. Walton
- 79. J. de Jong
- 80. E. Quinn
- 81. M. Navone
- 83. A. Cazaux
- 84. L. Nardi
- 86. J. Manuel Cerundolo
- 89. C. O'Connell
- 90. V. Royer
- 92. R. Safiullin
- 94. F. Misolic
- 95. A. Vukic
- 96. T. Schoolkate
- 97. A. Shevchenko
- 99. M. McDonald
- 100. D. Svrcina
- 104. S. Mochizuki
- 105. J. Duckworth
- 106. T. Boyer
- 107. B. Coric
- 108. N. Basavareddy
- 108. L. Harris*pr
- 110. R. Hijikata
- 111. N. Basilashvili
- 114. B. Holt
- 117. M. Mmoh*pr
- 117. L. Draxl
- 119. D. Prizmic
- 120. C. Tseng
- 125. A. Tabilo
- 129. E. Spizzirri
- 130. Z. Svajda
- 133. C. Smith
- 135. Y. Hanfmann
- 136. B. Harris
- 141. O. Virtanen
- 144. U. Blanchet
- 148. C. Wong
- 151. Y. Watanuki
- 152. H. Mayot
- 153. Y. Nishioka
- 154. Z. Piros
-
-
Alternates
- 1. S. Napolitano (160)*pr
- 2. T. Droguet (162)
- 3. B. Tomic (164)
- 4. T. Daniel (168)
- 5. G. Zeppieri (171)
- 6. A. Holmgren (176)
- 7. J. McCabe (178)
- 8. C. Eubanks (180)
- 9. K. Jacquet (181)
- 10. J. Kubler (186)
- 11. J. Trotter (187)
- 12. R. Sakamoto (189)
- 13. O. Jasika (198)
- 14. V. Vacherot (205)
- 15. B. Zhukayev (207)
- 16. R. Noguchi (214)
- 17. G. Onclin (215)
- 18. M. Huesler (222)
- 19. S. Shimabukur (223)
- 20. A. Bolt (229)
- 21. Y. Uchiyama (230)
- 22. M. Kukushkin (231)
- 23. T. Skatov (235)
- 24. F. Sun (236)
- 25. Y. Hsiou Hsu (241)
- 26. E. Ymer (243)
- 27. V. Durasovic (246)
- 28. M. Gengel (250)
- 29. I. Simakin (251)
- 30. L. Harris (255)
- 31. J. Jung (258)*pr
- 32. M. Sharipov (265)
- 33. M. Martineau (267)
Se Vukic perde con Ruud, non ci saranno special exempt e Nardi entrerà in MD.
@ giuspo89 (#4487861)
Ok ora è chiaro, anche se ricordo che addirittura anche sky sport aveva scritto in un post che Zeppieri dopo il torneo vinto avrebbe avuto la Wc in md, anche se in effetti anche gli anni scorsi non si era mai verificato questo fatto
@ Lory99 (#4487541)
No, la wild card viene data al giocatore della cina continentale che arriva più avanti nel torneo. E infatti è stata data a Yi Zhou che ha perso nei QF
Zeppieri è entrato nelle quali di Shangai . Ci sono stati finora 5 ritiri : Cazaux , Navone , Safiullin , Coric e Prizmic ….
Dubito che nè Dimitrov nè Hurkacz (che non gioca da giugno) saranno a Shanghai, per cui direi che Zeppieri sarà almeno dentro il tabellone di quali, in attesa di capire se il challenger vinto gli dia la WC per quello principale!
Non so se chi vince il Challenger “Road to Rolex Shanghai Masters” ottenga effettivamente una WC per il torneo, negli anni scorsi non mi pare sia stato così (2023, O’Connell era già in MD; 2024, Shimabukuro era già nelle quali)
Ah l’ennesimo complotto pluto-giudo-massonico-gaudenziano-cinese…
Firmato Colonnello Buttiglione
e lasciare campo libero ad Alcaraz? Manco morto!
Redazione, ma Zeppieri non è Wc nel Main draw dopo aver vinto il challenger in Cina che si chiamava “road to rolex master Shangai”?
Anche altre testate avevano dato la notizia sulla sua wc in md a Shangai
Napolitano andrà in Cina?
La sorpresa sarà Spizzirri.
Zeppieri ha una wc
@REDAZIONE: forse voi avrete notizie più fresche ma io non credo che Dimitrov riesca a rientrare in Cina e forse neppure a Vienna o Parigi.
@ Alberto Rossi (#4474194)
Io vado in Cina ogni anno per un mese e mangio sempre divinamente, al punto che ormai preferisco la cucina cinese a quella italiana. Evidentemente tu devi essere finito nel ristorante peggiore della tua città. La Cina conta 22 province, ognuna con la propria tradizione culinaria: quella del Guangdong, per esempio, ricorda molto la semplicità e la delicatezza della cucina italiana o giapponese. Ridurre un intero Paese a un’esperienza gastronomica negativa è davvero miope: in ogni regione si trova qualità e varietà.
In questo forum c’è un solo utente (purtroppo non lo leggo da un po’) che lavorava in Cina e si vedeva a bordo campo talvolta durante i match dei nostri.
Il buon Pierre a cui va il mio abbraccio.
Ma dai come fa Jannik a saltare la tournee asiatica se a quanto pare vuole partecipare anche a Vienna per recuperare un po’ di terreno su Carlitos.
Nessuno tra Passaro, Pellegrino e Gigante va a Shanghai per le quali? 😕
@ Alberto Rossi (#4473825)
Saltare la trasferta asiatica significherebbe non giocare dall’8 settembre al 27 ottobre, se escludiamo l’esibizione saudita.
veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…
@ Alberto Rossi (#4473825)
C’è un motivo se Sinner fa sempre la tournèe asiatica, non ha nel suo entourage gente come te.
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l’avevo mai letto.
Però, quanti terraioli!!! 😀 😀 😀
Magari!!! Però sono con te: mmmm
Speriamo bene.
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia
Berrettini?mmmm