Masters 1000 Shanghai: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Nardi ad un solo posto dal Md. Zeppieri entra nelle quali

26/09/2025 19:39 26 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
Giulio Zeppieri nella foto

Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì

Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 26/09/2025 20:01

Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. J. Sinner
  • 2. C. Alcaraz
  • 3. A. Zverev
  • 4. T. Fritz
  • 5. J. Draper
  • 6. B. Shelton
  • 7. N. Djokovic
  • 8. A. de Minaur
  • 9. K. Khachanov
  • 10. L. Musetti
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. D. Medvedev
  • 14. T. Paul
  • 15. A. Rublev
  • 16. J. Mensik
  • 17. F. Tiafoe
  • 18. A. Davidovich Fokina
  • 19. F. Cerundolo
  • 20. A. Fils
  • 21. J. Lehecka
  • 22. T. Machac
  • 23. U. Humbert
  • 24. A. Bublik
  • 25. G. Dimitrov
  • 26. F. Cobolli
  • 27. F. Auger-Aliassime
  • 28. S. Tsitsipas
  • 29. D. Shapovalov
  • 30. T. Griekspoor
  • 31. B. Nakashima
  • 32. A. Michelsen
  • 33. G. Diallo
  • 34. L. Darderi
  • 35. C. Norrie
  • 36. A. Popyrin
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 39. S. Baez
  • 40. C. Moutet
  • 41. N. Borges
  • 42. M. Kecmanovic
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 44. J. Munar
  • 45. J. Fonseca
  • 46. L. Sonego
  • 47. R. Bautista Agut
  • 48. Z. Bergs
  • 49. G. Monfils
  • 50. L. Tien
  • 51. B. Bonzi
  • 52. M. Berrettini
  • 52. J. Brooksby*pr
  • 53. F. Marozsan
  • 54. F. Comesana
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. H. Medjedovic
  • 58. J. Thompson
  • 59. T. Martin Etcheverry
  • 60. J. Fearnley
  • 61. D. Dzumhur
  • 62. M. Cilic
  • 63. M. Fucsovics
  • 64. M. Arnaldi
  • 65. M. Bellucci
  • 66. P. Martinez
  • 67. R. Opelka
  • 68. H. Hurkacz
  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 71. A. Kovacevic
  • 72. L. Djere
  • 73. B. van de Zandschulp
  • 74. Y. Bu
  • 74. S. Ofner*pr
  • 75. S. Korda
  • 76. K. Majchrzak
  • 0. (WC) S. Wawrinka
  • 0. (WC) Y. Wu
  • 0. (WC) J. Shang
  • 0. (WC) Y. Zhou
  • 0. (WC) Z. Zhang
Alternates

  • 1. A. Mannarino (77)
  • 2. M. Navone (78)
  • 3. A. Cazaux (79)
  • 4. D. Goffin (80)
  • 5. C. O'Connell (81)
  • 6. A. Rinderknec (82)
  • 7. J. de Jong (83)
  • 8. E. Quinn (84)
  • 9. A. Walton (85)
  • 10. L. Nardi (86)
  • 11. J. Manuel Cer (88)
  • 12. A. Shevchenko (91)
  • 13. J. Brooksby (92)
  • 14. F. Misolic (93)
  • 15. A. Vukic (95)
  • 16. T. Schoolkate (96)
  • 17. D. Svrcina (97)
  • 18. V. Royer (98)
  • 19. C. Taberner (99)
  • 20. M. McDonald (100)
  • 21. E. Nava (101)
  • 22. N. Jarry (102)
  • 23. R. Hijikata (103)
  • 24. N. Basavaredd (104)
  • 25. J. Duckworth (106)
  • 26. R. Collignon (107)
  • 27. N. Basilashvi (108)
  • 28. L. Harris (108)*pr
  • 29. E. Moller (109)
Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 26/09/2025 20:01

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 57. A. Rinderknech
  • 75. A. Walton
  • 79. J. de Jong
  • 80. E. Quinn
  • 81. M. Navone
  • 83. A. Cazaux
  • 84. L. Nardi
  • 86. J. Manuel Cerundolo
  • 89. C. O'Connell
  • 90. V. Royer
  • 92. R. Safiullin
  • 94. F. Misolic
  • 95. A. Vukic
  • 96. T. Schoolkate
  • 97. A. Shevchenko
  • 99. M. McDonald
  • 100. D. Svrcina
  • 104. S. Mochizuki
  • 105. J. Duckworth
  • 106. T. Boyer
  • 107. B. Coric
  • 108. N. Basavareddy
  • 108. L. Harris*pr
  • 110. R. Hijikata
  • 111. N. Basilashvili
  • 114. B. Holt
  • 117. M. Mmoh*pr
  • 117. L. Draxl
  • 119. D. Prizmic
  • 120. C. Tseng
  • 125. A. Tabilo
  • 129. E. Spizzirri
  • 130. Z. Svajda
  • 133. C. Smith
  • 135. Y. Hanfmann
  • 136. B. Harris
  • 141. O. Virtanen
  • 144. U. Blanchet
  • 148. C. Wong
  • 151. Y. Watanuki
  • 152. H. Mayot
  • 153. Y. Nishioka
  • 154. Z. Piros
Alternates

  • 1. S. Napolitano (160)*pr
  • 2. T. Droguet (162)
  • 3. B. Tomic (164)
  • 4. T. Daniel (168)
  • 5. G. Zeppieri (171)
  • 6. A. Holmgren (176)
  • 7. J. McCabe (178)
  • 8. C. Eubanks (180)
  • 9. K. Jacquet (181)
  • 10. J. Kubler (186)
  • 11. J. Trotter (187)
  • 12. R. Sakamoto (189)
  • 13. O. Jasika (198)
  • 14. V. Vacherot (205)
  • 15. B. Zhukayev (207)
  • 16. R. Noguchi (214)
  • 17. G. Onclin (215)
  • 18. M. Huesler (222)
  • 19. S. Shimabukur (223)
  • 20. A. Bolt (229)
  • 21. Y. Uchiyama (230)
  • 22. M. Kukushkin (231)
  • 23. T. Skatov (235)
  • 24. F. Sun (236)
  • 25. Y. Hsiou Hsu (241)
  • 26. E. Ymer (243)
  • 27. V. Durasovic (246)
  • 28. M. Gengel (250)
  • 29. I. Simakin (251)
  • 30. L. Harris (255)
  • 31. J. Jung (258)*pr
  • 32. M. Sharipov (265)
  • 33. M. Martineau (267)

Berga (Guest) 26-09-2025 20:53

Se Vukic perde con Ruud, non ci saranno special exempt e Nardi entrerà in MD.

 26
Lory99 25-09-2025 01:54

@ giuspo89 (#4487861)

Ok ora è chiaro, anche se ricordo che addirittura anche sky sport aveva scritto in un post che Zeppieri dopo il torneo vinto avrebbe avuto la Wc in md, anche se in effetti anche gli anni scorsi non si era mai verificato questo fatto

 25
giuspo89 (Guest) 24-09-2025 17:16

@ Lory99 (#4487541)

No, la wild card viene data al giocatore della cina continentale che arriva più avanti nel torneo. E infatti è stata data a Yi Zhou che ha perso nei QF

 24
Peppino (Guest) 24-09-2025 12:37

Zeppieri è entrato nelle quali di Shangai . Ci sono stati finora 5 ritiri : Cazaux , Navone , Safiullin , Coric e Prizmic ….

 23
Jigen (Guest) 24-09-2025 12:31

Dubito che nè Dimitrov nè Hurkacz (che non gioca da giugno) saranno a Shanghai, per cui direi che Zeppieri sarà almeno dentro il tabellone di quali, in attesa di capire se il challenger vinto gli dia la WC per quello principale!

 22
JOA20 (Guest) 24-09-2025 09:40

Scritto da Lory99
Redazione, ma Zeppieri non è Wc nel Main draw dopo aver vinto il challenger in Cina che si chiamava “road to rolex master Shangai”?
Anche altre testate avevano dato la notizia sulla sua wc in md a Shangai

Non so se chi vince il Challenger "Road to Rolex Shanghai Masters" ottenga effettivamente una WC per il torneo, negli anni scorsi non mi pare sia stato così (2023, O'Connell era già in MD; 2024, Shimabukuro era già nelle quali)

 21
walden 23-09-2025 21:42

Scritto da Lory99
Redazione, ma Zeppieri non è Wc nel Main draw dopo aver vinto il challenger in Cina che si chiamava “road to rolex master Shangai”?
Anche altre testate avevano dato la notizia sulla sua wc in md a Shangai

Ah l'ennesimo complotto pluto-giudo-massonico-gaudenziano-cinese…
Firmato Colonnello Buttiglione
Firmato Colonnello Buttiglione

 20
walden 23-09-2025 21:38

Scritto da Alberto Rossi
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

e lasciare campo libero ad Alcaraz? Manco morto!

 19
Lory99 23-09-2025 21:14

Redazione, ma Zeppieri non è Wc nel Main draw dopo aver vinto il challenger in Cina che si chiamava “road to rolex master Shangai”?
Anche altre testate avevano dato la notizia sulla sua wc in md a Shangai

 18
JOA20 (Guest) 23-09-2025 20:58

Napolitano andrà in Cina?

 17
Sudtyrol (Guest) 23-09-2025 20:28

La sorpresa sarà Spizzirri.

 16
Luky (Guest) 23-09-2025 20:16

Zeppieri ha una wc

 15
JannikUberAlles 23-09-2025 19:57

@REDAZIONE: forse voi avrete notizie più fresche ma io non credo che Dimitrov riesca a rientrare in Cina e forse neppure a Vienna o Parigi.

 14
Ercole (Guest) 09-09-2025 15:51

@ Alberto Rossi (#4474194)

Io vado in Cina ogni anno per un mese e mangio sempre divinamente, al punto che ormai preferisco la cucina cinese a quella italiana. Evidentemente tu devi essere finito nel ristorante peggiore della tua città. La Cina conta 22 province, ognuna con la propria tradizione culinaria: quella del Guangdong, per esempio, ricorda molto la semplicità e la delicatezza della cucina italiana o giapponese. Ridurre un intero Paese a un'esperienza gastronomica negativa è davvero miope: in ogni regione si trova qualità e varietà.

 13
Alain 09-09-2025 12:42

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da Ercole
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l’avevo mai letto.

veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…

In questo forum c'è un solo utente (purtroppo non lo leggo da un po') che lavorava in Cina e si vedeva a bordo campo talvolta durante i match dei nostri.
Il buon Pierre a cui va il mio abbraccio.
Il buon Pierre a cui va il mio abbraccio.

 12
piper 09-09-2025 10:11

Ma dai come fa Jannik a saltare la tournee asiatica se a quanto pare vuole partecipare anche a Vienna per recuperare un po' di terreno su Carlitos.

 11
JOA20 (Guest) 09-09-2025 09:03

Nessuno tra Passaro, Pellegrino e Gigante va a Shanghai per le quali? 😕

 10
JOA20 (Guest) 03-09-2025 08:28

@ Alberto Rossi (#4473825)
Saltare la trasferta asiatica significherebbe non giocare dall'8 settembre al 27 ottobre, se escludiamo l'esibizione saudita.

 9
Alberto Rossi 03-09-2025 00:50

Scritto da Ercole
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l’avevo mai letto.

veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…

 8
Ercole (Guest) 02-09-2025 23:30

@ Alberto Rossi (#4473825)

C'è un motivo se Sinner fa sempre la tournèe asiatica, non ha nel suo entourage gente come te.

 7
Ercole (Guest) 02-09-2025 23:18

@ Alberto Rossi (#4473825)

Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l'avevo mai letto.

 6
giallu 02-09-2025 17:53

Però, quanti terraioli!!! 😀 😀 😀

 5
giallu 02-09-2025 17:31

Scritto da libbio78
Berrettini?mmmm

Magari!!! Però sono con te: mmmm

 4
mattia saracino 02-09-2025 17:06

Scritto da Alberto Rossi
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

Speriamo bene.

 3
Alberto Rossi 02-09-2025 16:09

Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

 2
libbio78 02-09-2025 15:45

Berrettini?mmmm

 1
