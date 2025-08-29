Altmaier dopo la vittoria su Tsitsipas: “So che a caldo si possono dire cose di cui ci si pente”

Daniel Altmaier ha firmato una delle imprese più memorabili del suo percorso Slam, superando Stefanos Tsitsipas al termine di una maratona in cinque set agli US Open 2025. Un match intenso, carico di tensione e contraccolpi emotivi, culminato con un saluto freddo e polemico alla rete: il greco ha espresso il proprio disappunto per alcuni underarm serve del tedesco, mentre Altmaier ha scelto la via del silenzio, evitando ogni tipo di confronto diretto.

Il numero due tedesco ha mantenuto la stessa linea anche in conferenza stampa, dove è stato interpellato sull’episodio. Le sue parole, riportate dal portale Bounces, hanno chiarito il suo pensiero:

“So che in un momento caldo si possono dire cose che normalmente non si direbbero e poi ci si pente. Penso che le discussioni alla rete nascano da questo, ma io non sono un fan di tali confronti. Anche se avessi perso, non sarei entrato in uno scambio verbale perché credo che dopo un match ci sia bisogno di raffreddare gli animi. Vedremo se Tsitsipas cambierà idea o manterrà la sua opinione. Per quanto mi riguarda, va tutto bene. So che quello che ho fatto fa parte del gioco.”

Una risposta pacata, che contrasta con la frustrazione crescente del greco, e che ribadisce come Altmaier consideri gli underarm serve un’arma lecita e sempre più utilizzata nel tennis moderno.