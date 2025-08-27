Us Open 2025 Copertina, WTA

Us Open: Tabellone Principale Doppio F. Quattro azzurre al via. Paolini-Errani n.2 del seeding

27/08/2025 18:32 Nessun commento
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
USA Us Open – Tabellone Principale Doppio – hard
(1) K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs N. Kichenok UKR / A. Sutjiadi INA
A. Parks USA / D. Yastremska UKR vs K. Birrell AUS / O. Gadecki AUS
A. Blinkova RUS / M. Frech POL vs P. Kudermetova RUS / A. Potapova RUS
C. Osorio COL / (15) Y. Yuan CHN vs (15) T. Mihalikova SVK / (15) O. Nicholls GBR

(12) E. Alexandrova RUS / S. Zhang CHN vs J. Cristian ROU / A. Moratelli ITA
K. Boulter GBR / S. Kartal GBR vs S. Santamaria USA / Q. Tang CHN
U. Eikeri NOR / E. Hozumi JPN vs O. Kalashnikova GEO / Y. Starodubtseva UKR
L. Fernandez CAN / (6) V. Williams USA vs (6) L. Kichenok UKR / (6) E. Perez AUS

(4) V. Kudermetova RUS / E. Mertens BEL vs S. Lamens NED / E. Lys GER
R. Brantmeier USA / A. Hamilton USA vs T. Frodin USA / K. Penickova USA
J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU
M. Joint AUS / (14) C. McNally USA vs (14) B. Haddad Maia BRA / (14) L. Siegemund GER

(10) H. Chan TPE / X. Jiang CHN vs S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN
V. Golubic SUI / A. Li USA vs L. Bronzetti ITA / K. Piter POL
H. Baptiste USA / W. Osuigwe USA vs S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA
H. Dart GBR / (5) Y. Putintseva KAZ vs (5) M. Andreeva RUS / (5) D. Shnaider RUS

(8) H. Guo CHN / A. Panova RUS vs A. Detiuc CZE / E. Pridankina RUS
Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs J. Pareja USA / A. Urhobo USA
M. Kempen BEL / M. Sherif EGY vs I. Jovic USA / C. Ngounoue USA
B. Krejcikova CZE / (11) J. Ostapenko LAT vs (11) T. Babos HUN / (11) L. Stefani BRA

(13) C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs S. Hsieh TPE / A. Krueger USA
C. Dolehide USA / S. Kenin USA vs M. Linette POL / E. Shibahara JPN
M. Lumsden GBR / M. Ninomiya JPN vs Q. Gleason USA / I. Martins BRA
M. Skoch CZE / (3) M. Vondrousova CZE vs (3) G. Dabrowski CAN / (3) E. Routliffe NZL

(7) A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs C. Corley USA / I. Corley USA
G. Olmos MEX / A. Siskova CZE vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK
M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs S. Zheng CHN / L. Zhu CHN
A. Ruzic CRO / (9) B. Schoofs NED vs (9) A. Danilina KAZ / (9) A. Krunic SRB

(16) I. Khromacheva RUS / K. Rakhimova RUS vs F. Stollar HUN / F. Wu TPE
M. Kato JPN / R. Zarazua MEX vs R. Masarova SUI / A. Pavlyuchenkova RUS
M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya RUS
L. Boisson FRA / T. Maria GER vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

