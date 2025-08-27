Us Open: Tabellone Principale Doppio F. Quattro azzurre al via. Paolini-Errani n.2 del seeding

Us Open – Tabellone Principale Doppio – hard

(1) K. Siniakova / T. Townsend vs N. Kichenok / A. Sutjiadi

A. Parks / D. Yastremska vs K. Birrell / O. Gadecki

A. Blinkova / M. Frech vs P. Kudermetova / A. Potapova

C. Osorio / (15) Y. Yuan vs (15) T. Mihalikova / (15) O. Nicholls

(12) E. Alexandrova / S. Zhang vs J. Cristian / A. Moratelli

K. Boulter / S. Kartal vs S. Santamaria / Q. Tang

U. Eikeri / E. Hozumi vs O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva

L. Fernandez / (6) V. Williams vs (6) L. Kichenok / (6) E. Perez

(4) V. Kudermetova / E. Mertens vs S. Lamens / E. Lys

R. Brantmeier / A. Hamilton vs T. Frodin / K. Penickova

J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto vs M. Kostyuk / E. Ruse

M. Joint / (14) C. McNally vs (14) B. Haddad Maia / (14) L. Siegemund

(10) H. Chan / X. Jiang vs S. Aoyama / Y. Wang

V. Golubic / A. Li vs L. Bronzetti / K. Piter

H. Baptiste / W. Osuigwe vs S. Hunter / D. Krawczyk

H. Dart / (5) Y. Putintseva vs (5) M. Andreeva / (5) D. Shnaider

(8) H. Guo / A. Panova vs A. Detiuc / E. Pridankina

Y. Xu / Z. Yang vs J. Pareja / A. Urhobo

M. Kempen / M. Sherif vs I. Jovic / C. Ngounoue

B. Krejcikova / (11) J. Ostapenko vs (11) T. Babos / (11) L. Stefani

(13) C. Bucsa / N. Melichar-Martinez vs S. Hsieh / A. Krueger

C. Dolehide / S. Kenin vs M. Linette / E. Shibahara

M. Lumsden / M. Ninomiya vs Q. Gleason / I. Martins

M. Skoch / (3) M. Vondrousova vs (3) G. Dabrowski / (3) E. Routliffe

(7) A. Muhammad / D. Schuurs vs C. Corley / I. Corley

G. Olmos / A. Siskova vs L. Noskova / R. Sramkova

M. Niculescu / A. Sevastova vs S. Zheng / L. Zhu

A. Ruzic / (9) B. Schoofs vs (9) A. Danilina / (9) A. Krunic

(16) I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar / F. Wu

M. Kato / R. Zarazua vs R. Masarova / A. Pavlyuchenkova

M. Kessler / P. Stearns vs S. Cirstea / A. Kalinskaya

L. Boisson / T. Maria vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini