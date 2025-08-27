Bryan Shelton, coach e padre: “Con Ben abbiamo trovato un buon bilanciamento tra professione e vita privata. Studio i punti di forza di altri campioni per imparare da loro”

Il mondo del tennis purtroppo è pieno di storie familiari “malate”, genitori che diventano coach dei loro figli e non riescono a gestire i due ambiti in modo sano, arrivando ad eccessi che nuocciono non solo alla carriera del giovane ma anche a quella privata. Di tutt’altro tenore è il rapporto tra Ben e Bryan Shelton, una delle “super-coppie” del tour. Papà Bryan prima di accettare il ruolo di coach del figlio ha vissuto importantissime annate da capo allenatore della University of Florida, dove è diventato uno dei coach più stimati a livello NCAA. Forte della sua esperienza da giocatore (arrivò al n.55 in classifica vincendo due titoli in singolare), papà Bryan ha parlato di come sia importante mantenere un corretto equilibrio tra lavoro e famiglia, per dare il massimo e non stressare oltremodo il figlio. I due lavorano insieme da oltre un anno, ed è bellissimo ammirare la soddisfazione di papà Bryan dopo un bel colpo del figlio, ma anche la calma e lo sguardo rassicurante nei momenti più difficili. Ben si fida ciecamente del padre, Bryan è guida solida. Un binomio che sta portando grandi soddisfazioni: il gioco del nativo di Atlanta sta migliorando progressivamente e i risultati parlano chiaro, come dimostra il recente successo al Masters 1000 canadese e il sesto posto nel ranking mondiale, con la quinta posizione di Draper in serio pericolo visto che il britannico ha in scadenza una cambiale molto pesante a US Open (semifinale). Questo il pensiero di Bryan Shelton, sulla gestione della vita da papà coach di uno dei talenti più interessanti e dirompenti del tennis attuale, nell’intervista concessa al sito ATP.

“Quando lavoravo come coach universitario ho vissuto un’esperienza completamente diversa da quella attuale” racconta Bryan. “Quando lavori all’interno di un programma non ti occupi soltanto dei giocatori. Devi gestire lo staff, i budget, una serie di aspetti organizzativi. Soprattutto il reclutamento richiede tantissimo tempo: ore e ore al telefono, viaggi continui per andare a vedere i ragazzi, incontri con le famiglie. Tutto questo rappresentava una parte enorme del lavoro.” Adesso l’attenzione è tutta su un solo obiettivo: Ben e il suo tennis. Bryan ha potuto dedicare più tempo allo sviluppo del giocatore, mettendo a frutto i principi maturati negli anni da coach universitario per supportare al meglio il suo allievo. “Abbiamo comunque bisogno di una squadra intorno a noi. Ci sono gli agenti che si occupano di gran parte della logistica, il preparatore atletico, il fisioterapista… insomma, tante figure che continuano a far parte del team. Il mio compito è guidare questo gruppo, fare in modo che tutti lavorino insieme e restino sempre sulla stessa lunghezza d’onda”.

Lavoro e famiglia: come conciliare i due aspetti, in uno sport che ti prende quasi H24, giorno dopo giorno? Questa la ricetta di Bryan: “Di solito, quando arriviamo al campo, è lì che inizia davvero la preparazione: prima dell’allenamento, prima del riscaldamento, prima della partita” spiega Shelton. “Ci sono momenti in cui indosso soltanto il cappello da coach, mentre quello da papà resta completamente da parte fino a quando la partita è finita e la giornata sui campi è chiusa. Poi saliamo in macchina per tornare a casa e non si parla più di tennis. Magari in hotel mi capita di rivedere qualche video o fare altro lavoro, ma per quanto riguarda il mio rapporto con Ben ci sono ore in cui sono solo papà e ore in cui sono soltanto allenatore. Abbiamo trovato un buon equilibrio, sappiamo quando accendere l’interruttore e quando spegnerlo. E poi è lui stesso a darmi i segnali quando non ha davvero voglia di parlare di tennis. Non è mai stato timido in questo”. Un rapporto quindi molto stretto e con Ben pronto a stoppare il padre quando sente che è il momento di staccare.

Bryan ripercorre la sua carriera da giocatore, sottolineando quel che gli è mancato per ottenere risultati migliori: “Ho sempre pensato che se fossi stato un giocatore più sicuro di me stesso avrei ottenuto risultati migliori. Il mio obiettivo era entrare tra i primi 50 al mondo. Non ci sono riuscito, anche se ci sono arrivato assai vicino. Credo che mi sia mancata un po’ di fiducia: fiducia nel lavoro che stavo facendo, fiducia nelle mie qualità atletiche e tecniche, nella possibilità di scendere in campo sui palcoscenici più importanti ed esprimere il mio miglior tennis. Non ho mai avuto davvero la sensazione di riuscire a farlo fino in fondo”.

Un filo di tristezza per quest’analisi molto onesta, che però oggi conferisce uno stimolo in più a guidare il figlio con la massima attenzione e trasmettere tutta la propria esperienza e fiducia nel processo e lavoro quotidiano. Il tutto guidato da un incredibile, profondo amore per il tennis. Non a caso Bryan Shelton ama definirsi una sorta di “tennis nerd”, curioso di capire perché certi giocatori abbiano successo e come trasferire quei principi ai propri allievi. Il lavoro da coach infatti secondo Bryan non è solo osservare il figlio e migliorarlo, ma anche guardarsi intorno per capire e possibilmente replicare quel che di buono gli altri fanno. “Ben è mancino, ed è stato divertente analizzare a fondo cosa abbia reso Nadal così speciale, non solo per il modo in cui si comportava in campo, ma anche per le sue tattiche, i suoi schemi di gioco, tutte quelle cose che lo rendevano un avversario durissimo da battere” racconta papa Shelton. “Cerco di aiutare Ben a comprendere alcuni aspetti che Rafa metteva in pratica, e che anche lui può provare a emulare. Poi basta guardare Jack Draper, un altro mancino che sta ottenendo ottimi risultati. Per me è stimolante immergermi non solo nelle statistiche e nelle analisi di Ben, ma anche nello studio di altri giocatori come Alcaraz o Sinner, per capire cosa li rende grandi e continuare a imparare lungo questo percorso”.

Secondo molti osservatori, Shelton è vero outsider di US Open, il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz. Ben ha già raggiunto una semifinale a New York nel 2023: allora fu una sorpresa, oggi è un obiettivo.

