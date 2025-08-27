US Open 2025, Medvedev rischia una maxi-multa da 100.000 dollari per il comportamento in campo

Il debutto di Daniil Medvedev agli US Open 2025 contro il francese Benjamin Bonzi non passerà certo inosservato, e non solo per il risultato. Il tennista russo, già noto per il suo carattere fumantino, si è reso protagonista di una serie di episodi che potrebbero costargli molto caro.

Durante l’incontro, Medvedev ha perso più volte il controllo, urlando contro il giudice di sedia, accompagnando i suoi sfoghi con gesti plateali e parole ritenute antisportive. Non è mancata nemmeno la rottura violenta di alcune racchette, gesto che ha fatto il giro dei social in pochi minuti.

Secondo quanto riportato da fonti vicine agli organizzatori, il comportamento del numero 13 del mondo potrebbe valergli una sanzione superiore ai 100.000 dollari, anche se l’entità della multa deve ancora essere confermata ufficialmente dalle autorità.

Si tratterebbe di una delle punizioni più severe degli ultimi anni a Flushing Meadows, segnale di come gli organizzatori del torneo intendano porre un limite chiaro ai comportamenti eccessivi in campo.