US Open – Alcaraz come Borg e Nadal: 19-0 nei debutti Slam

Carlos Alcaraz continua a scrivere pagine importanti. Il murciano, dopo la vittoria al primo turno dello US Open 2025 contro Reilly Opelka, ha raggiunto un traguardo che soltanto due leggende dell’era Open avevano saputo firmare: 19 vittorie su 19 nei debutti nei tornei del Grande Slam.

Mai sconfitto al debutto in uno Slam

Da quando è diventato professionista, Alcaraz ha perso tredici volte il suo primo match in un torneo, ma mai in un Major. Nei palcoscenici più importanti del tennis, lo spagnolo trova sempre la sua miglior versione, trasformando la tensione in energia e dimostrando una solidità fuori dal comune.

Il suo bilancio negli esordi Slam è impressionante: 19-0, un record che lo colloca accanto a due giganti come Bjorn Borg e Rafael Nadal, gli unici in grado di riuscire in questa impresa nella storia dell’era Open.

Numeri da extraterrestre

Sedersi alla stessa tavola di Borg e Nadal significa entrare in una dimensione superiore. Alcaraz, a soli 22 anni, conferma così la sua aura di giocatore “extraterrestre”, capace di mantenere una costanza in un ambito in cui anche i campioni più esperti spesso inciampano.

Con questo risultato, il due volte campione di Wimbledon non solo prosegue la sua marcia a Flushing Meadows, ma alimenta la sensazione che il suo nome sia già destinato a comparire, un giorno, tra quelli delle più grandi leggende del tennis.





Marco Rossi