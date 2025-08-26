Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Jacopo Berrettini
vs Luciano Emanuel Ambrogi
ATP Como
Jacopo Berrettini
40
2
6
1
Luciano Emanuel Ambrogi•
40
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Emanuel Ambrogi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
J. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
L. Emanuel Ambrogi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Berrettini
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
L. Emanuel Ambrogi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
L. Emanuel Ambrogi
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Emanuel Ambrogi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Emanuel Ambrogi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Emanuel Ambrogi
0-0 → 0-1
Stefano Travaglia vs Gabriele Pennaforti
Il match deve ancora iniziare
Marco Cecchinato vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile / Jacopo Vasami vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Alexander Ritschard vs Thiago Monteiro
ATP Como
Alexander Ritschard•
15
2
Thiago Monteiro [2]
40
4
Vincitore: Monteiro
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ritschard
15-0
15-15
15-30
15-40
df
T. Monteiro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 2-4
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
A. Ritschard
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-2 → 0-3
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Lorenzo Carboni vs Timofey Skatov
ATP Como
Lorenzo Carboni
15
0
1
Timofey Skatov [3]•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-5 → 0-6
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
L. Carboni
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Federico Bondioli vs Giovanni Fonio
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Cedrik-Marcel Stebe
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Henri Squire
vs Tommaso Compagnucci
ATP Como
Henri Squire
7
6
Tommaso Compagnucci
6
2
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Squire
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Squire
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-0 → 3-1
H. Squire
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Compagnucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
H. Squire
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
T. Compagnucci
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
H. Squire
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
1-1 → 1-2
H. Squire
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Gabi Adrian Boitan vs Oleg Prihodko
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
Piotr Matuszewski / Mick Veldheer vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Adil Kalyanpur / Parikshit Somani vs Jiri Barnat / Filip Duda
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
PISTA 1 – Start 10:00
[WC] Sergio CALLEJON HERNANDO 🇪🇸 vs Daniel MASUR 🇩🇪
ATP Manacor
Sergio Callejon Hernando
6
2
Daniel Masur
7
6
Vincitore: Masur
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
S. Callejon Hernando
1-4 → 2-4
D. Masur
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
D. Masur
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
D. Masur
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
D. Masur
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
S. Callejon Hernando
4-2 → 5-2
D. Masur
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-1 → 4-2
S. Callejon Hernando
3-1 → 4-1
D. Masur
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Followed By – [2] Clement CHIDEKH 🇫🇷 vs [WC] Alberto BARROSO CAMPOS 🇪🇸
ATP Manacor
Clement Chidekh [2]
0
0
Alberto Barroso Campos
0
0
Not Before 12:30 – [3] Harold MAYOT 🇫🇷 vs George LOFFHAGEN 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
Followed By – Federico CINA 🇮🇹 vs [CO] Jay Dylan FRIEND 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare
Followed By – Justin ENGEL 🇩🇪 vs [WC] Ivan IVANOV 🇧🇬
Il match deve ancora iniziare
PISTA 2 – Start 10:00
[5] Michael GEERTS 🇧🇪 vs [WC] Naoya HONDA 🇯🇵
ATP Manacor
Michael Geerts [5]
15
2
6
3
Naoya Honda•
15
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Honda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Honda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
N. Honda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Geerts
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Honda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Honda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
ace
1-4 → 2-4
N. Honda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
N. Honda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Followed By – [8] Borna GOJO 🇭🇷 vs Saba PURTSELADZE 🇬🇪
Il match deve ancora iniziare
Followed By – [7] Sascha GUEYMARD WAYENBURG 🇫🇷 vs Ryan PENISTON 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
Followed By – [WC] Edas BUTVILAS 🇱🇹 / Abdullah SHELBAYH 🇯🇴 vs Francis Casey ALCANTARA 🇵🇭 / Thijmen LOOF 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare
Followed By – [WC] Hongjin QI 🇨🇳 / Daniel RINCON 🇪🇸 vs Alternate
Il match deve ancora iniziare
PISTA 3 – Start 10:00
[3] Adria SORIANO BARRERA 🇨🇴 vs Stuart PARKER 🇬🇧
ATP Manacor
Adria Soriano Barrera [3]
4
3
Stuart Parker
6
6
Vincitore: Parker
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Soriano Barrera
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Soriano Barrera
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Soriano Barrera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-2 → 1-2
S. Parker
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 0-2
A. Soriano Barrera
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Parker
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
A. Soriano Barrera
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
S. Parker
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Soriano Barrera
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Parker
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Soriano Barrera
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 3-2
S. Parker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Soriano Barrera
1-1 → 2-1
A. Soriano Barrera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Followed By – Hamish STEWART 🇬🇧 vs [8] Lucas POULLAIN 🇫🇷
ATP Manacor
Hamish Stewart
0
0
Lucas Poullain [8]
0
0
Followed By – Patrick KAUKOVALTA 🇫🇮 / Otto VIRTANEN 🇫🇮 vs David PICHLER 🇦🇹 / Jurij RODIONOV 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
Followed By – Marek GENGEL 🇨🇿 / David POLJAK 🇨🇿 vs [3] Milos KAROL 🇸🇰 / Patrik NIKLAS-SALMINEN 🇫🇮
Il match deve ancora iniziare
Followed By – Matteo MARTINEAU 🇫🇷 / Harold MAYOT 🇫🇷 vs Clement CHIDEKH 🇫🇷 / Jody MAGINLEY 🇦🇬
Il match deve ancora iniziare
PISTA 4 – Start 10:00
[4] Jakub PAUL 🇨🇭 vs [10] Christian LANGMO 🇺🇸
ATP Manacor
Jakub Paul [4]
6
7
Christian Langmo [10]
2
5
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
J. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Langmo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
C. Langmo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
J. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Followed By – [JR] Miguel TOBON 🇨🇴 vs [5] Calvin HEMERY 🇫🇷
ATP Manacor
Miguel Tobon
0
0
Calvin Hemery [5]
0
0
Followed By – Michael GEERTS 🇧🇪 / Sergio MARTOS GORNES 🇪🇸 vs [2] Arthur REYMOND 🇫🇷 / Luca SANCHEZ 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
Followed By – [4] Benjamin HASSAN 🇱🇧 / Andreas MIES 🇩🇪 vs Stuart PARKER 🇬🇧 / Jakub PAUL 🇨🇭
Il match deve ancora iniziare
Followed By – [1] Boris ARIAS 🇧🇴 / Federico ZEBALLOS 🇧🇴 vs Antoine ESCOFFIER 🇫🇷 / Calvin HEMERY 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 1° Turno, terra battuta
CENTRAL – ore 11:30
Francisco Rocha
vs Maxwell Mckennon
ATP Porto
Francisco Rocha
40
0
Maxwell Mckennon•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mckennon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
Mika Brunold vs Henrique Rocha (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Max Alcala Gurri
Il match deve ancora iniziare
Tiago Torres vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:30
Mili Poljicak vs Guy Den Ouden
ATP Porto
Mili Poljicak•
40
0
Guy Den Ouden [2]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Poljicak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
Olle Wallin vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / Tom Hands vs Hugo Maia / Guilherme Valdoleiros
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:30
Daniel Michalski
vs Carlos Sanchez Jover
ATP Porto
Daniel Michalski•
0
3
Carlos Sanchez Jover
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sanchez Jover
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-0 → 3-0
C. Sanchez Jover
0-0 → 1-0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Nicolas Alvarez Varona / Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Jan Jermar / Daniel Michalski
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Jie Cui
vs Arthur Gea
ATP Zhangjiagang
Jie Cui•
40
5
7
4
Arthur Gea [8]
0
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gea
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
df
3-0 → 4-0
A. Gea
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Cui
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
df
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
ace
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
J. Cui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Cui
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-5 → 5-5
J. Cui
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Gea
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
2-4 → 3-4
J. Cui
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
J. Cui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Gea
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
A. Gea
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-4 → 2-5
J. Cui
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Gea
15-0
15-15
df
15-30
30-30
2-2 → 2-3
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Fajing Sun vs Ye Cong Mo
Il match deve ancora iniziare
Joshua Charlton vs Rigele Te
Il match deve ancora iniziare
Linang Xiao vs Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 09:00
Denis Yevseyev vs Hiroki Moriya
ATP Zhangjiagang
Denis Yevseyev
2
6
4
Hiroki Moriya
6
4
6
Vincitore: Moriya
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-30
2-2 → 2-3
D. Yevseyev
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yevseyev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Yevseyev
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
ace
1-2 → 2-2
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sanhui Shin vs Woobin Shin
ATP Zhangjiagang
Sanhui Shin•
0
2
Woobin Shin
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
S. Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
W. Shin
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Ilia Simakin vs Tung-Lin Wu
Il match deve ancora iniziare
Luca Castelnuovo vs Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 09:00
Masamichi Imamura vs Oliver Crawford
ATP Zhangjiagang
Masamichi Imamura
3
2
Oliver Crawford [6]
6
6
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-0
30-0
40-15
40-30
df
40-40
ace
1-5 → 2-5
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
O. Crawford
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
O. Crawford
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
M. Imamura
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 2-2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
1-1 → 1-2
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Bernard Tomic vs Philip Sekulic
ATP Zhangjiagang
Bernard Tomic [1]•
A
1
2
Philip Sekulic
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
P. Sekulic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-0 → 2-1
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
P. Sekulic
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
0-15
df
0-30
df
0-40
df
15-40
df
1-5 → 1-6
P. Sekulic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 1-5
P. Sekulic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
P. Sekulic
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-1 → 0-2
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Moerani Bouzige vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
Yasutaka Uchiyama vs Yuta Kikuchi
Il match deve ancora iniziare
COURT 7 – ore 09:00
Sergey Fomin vs Kokoro Isomura
ATP Zhangjiagang
Sergey Fomin
3
2
Kokoro Isomura
6
6
Vincitore: Isomura
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
ace
40-A
1-3 → 1-4
K. Isomura
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Fomin
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
K. Isomura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
K. Isomura
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alexandr Binda vs Renta Tokuda
ATP Zhangjiagang
Alexandr Binda
15
7
1
Renta Tokuda•
30
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
R. Tokuda
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 6-5
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
2-4 → 3-4
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Binda
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Filip Peliwo vs Petr Bar Biryukov
Il match deve ancora iniziare
Kaito Uesugi vs Tsung-Hao Huang
Il match deve ancora iniziare
