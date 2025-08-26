Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

26/08/2025 09:25 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
ITA CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Jacopo Berrettini ITA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
ATP Como
Jacopo Berrettini
40
2
6
1
Luciano Emanuel Ambrogi
40
6
2
1
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA / Jacopo Vasami ITA vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Alexander Ritschard SUI vs Thiago Monteiro BRA

ATP Como
Alexander Ritschard
15
2
Thiago Monteiro [2]
40
4
Vincitore: Monteiro
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Timofey Skatov KAZ

ATP Como
Lorenzo Carboni
15
0
1
Timofey Skatov [3]
40
6
0
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Giovanni Fonio ITA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Cedrik-Marcel Stebe GER

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Henri Squire GER vs Tommaso Compagnucci ITA
ATP Como
Henri Squire
7
6
Tommaso Compagnucci
6
2
Vincitore: Squire
Mostra dettagli

Gabi Adrian Boitan ROU vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Piotr Matuszewski POL / Mick Veldheer NED vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare





ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

PISTA 1 – Start 10:00
[WC] Sergio CALLEJON HERNANDO 🇪🇸 vs Daniel MASUR 🇩🇪
ATP Manacor
Sergio Callejon Hernando
6
2
Daniel Masur
7
6
Vincitore: Masur
Mostra dettagli

Followed By – [2] Clement CHIDEKH 🇫🇷 vs [WC] Alberto BARROSO CAMPOS 🇪🇸

ATP Manacor
Clement Chidekh [2]
0
0
Alberto Barroso Campos
0
0
Mostra dettagli

Not Before 12:30 – [3] Harold MAYOT 🇫🇷 vs George LOFFHAGEN 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Federico CINA 🇮🇹 vs [CO] Jay Dylan FRIEND 🇯🇵

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Justin ENGEL 🇩🇪 vs [WC] Ivan IVANOV 🇧🇬

Il match deve ancora iniziare




PISTA 2 – Start 10:00
[5] Michael GEERTS 🇧🇪 vs [WC] Naoya HONDA 🇯🇵
ATP Manacor
Michael Geerts [5]
15
2
6
3
Naoya Honda
15
6
4
1
Mostra dettagli

Followed By – [8] Borna GOJO 🇭🇷 vs Saba PURTSELADZE 🇬🇪

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [7] Sascha GUEYMARD WAYENBURG 🇫🇷 vs Ryan PENISTON 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [WC] Edas BUTVILAS 🇱🇹 / Abdullah SHELBAYH 🇯🇴 vs Francis Casey ALCANTARA 🇵🇭 / Thijmen LOOF 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [WC] Hongjin QI 🇨🇳 / Daniel RINCON 🇪🇸 vs Alternate

Il match deve ancora iniziare




PISTA 3 – Start 10:00
[3] Adria SORIANO BARRERA 🇨🇴 vs Stuart PARKER 🇬🇧
ATP Manacor
Adria Soriano Barrera [3]
4
3
Stuart Parker
6
6
Vincitore: Parker
Mostra dettagli

Followed By – Hamish STEWART 🇬🇧 vs [8] Lucas POULLAIN 🇫🇷

ATP Manacor
Hamish Stewart
0
0
Lucas Poullain [8]
0
0
Mostra dettagli

Followed By – Patrick KAUKOVALTA 🇫🇮 / Otto VIRTANEN 🇫🇮 vs David PICHLER 🇦🇹 / Jurij RODIONOV 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Marek GENGEL 🇨🇿 / David POLJAK 🇨🇿 vs [3] Milos KAROL 🇸🇰 / Patrik NIKLAS-SALMINEN 🇫🇮

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Matteo MARTINEAU 🇫🇷 / Harold MAYOT 🇫🇷 vs Clement CHIDEKH 🇫🇷 / Jody MAGINLEY 🇦🇬

Il match deve ancora iniziare




PISTA 4 – Start 10:00
[4] Jakub PAUL 🇨🇭 vs [10] Christian LANGMO 🇺🇸
ATP Manacor
Jakub Paul [4]
6
7
Christian Langmo [10]
2
5
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Followed By – [JR] Miguel TOBON 🇨🇴 vs [5] Calvin HEMERY 🇫🇷

ATP Manacor
Miguel Tobon
0
0
Calvin Hemery [5]
0
0
Mostra dettagli

Followed By – Michael GEERTS 🇧🇪 / Sergio MARTOS GORNES 🇪🇸 vs [2] Arthur REYMOND 🇫🇷 / Luca SANCHEZ 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [4] Benjamin HASSAN 🇱🇧 / Andreas MIES 🇩🇪 vs Stuart PARKER 🇬🇧 / Jakub PAUL 🇨🇭

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [1] Boris ARIAS 🇧🇴 / Federico ZEBALLOS 🇧🇴 vs Antoine ESCOFFIER 🇫🇷 / Calvin HEMERY 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 1° Turno, terra battuta

CENTRAL – ore 11:30
Francisco Rocha POR vs Maxwell Mckennon USA
ATP Porto
Francisco Rocha
40
0
Maxwell Mckennon
40
0
Mostra dettagli

Mika Brunold SUI vs Henrique Rocha POR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Max Alcala Gurri ESP

Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres POR vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:30
Mili Poljicak CRO vs Guy Den Ouden NED

ATP Porto
Mili Poljicak
40
0
Guy Den Ouden [2]
40
1
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR vs Hugo Maia POR / Guilherme Valdoleiros POR

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 11:30
Daniel Michalski POL vs Carlos Sanchez Jover ESP
ATP Porto
Daniel Michalski
0
3
Carlos Sanchez Jover
0
0
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Nicolas Alvarez Varona ESP / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Jan Jermar CZE / Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Jie Cui CHN vs Arthur Gea FRA
ATP Zhangjiagang
Jie Cui
40
5
7
4
Arthur Gea [8]
0
7
6
0
Mostra dettagli

Fajing Sun CHN vs Ye Cong Mo CHN

Il match deve ancora iniziare

Joshua Charlton AUS vs Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare

Linang Xiao CHN vs Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 09:00
Denis Yevseyev KAZ vs Hiroki Moriya JPN

ATP Zhangjiagang
Denis Yevseyev
2
6
4
Hiroki Moriya
6
4
6
Vincitore: Moriya
Mostra dettagli

Sanhui Shin KOR vs Woobin Shin KOR

ATP Zhangjiagang
Sanhui Shin
0
2
Woobin Shin
0
1
Mostra dettagli

Ilia Simakin RUS vs Tung-Lin Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Luca Castelnuovo SUI vs Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 09:00
Masamichi Imamura JPN vs Oliver Crawford GBR

ATP Zhangjiagang
Masamichi Imamura
3
2
Oliver Crawford [6]
6
6
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Philip Sekulic AUS

ATP Zhangjiagang
Bernard Tomic [1]
A
1
2
Philip Sekulic
40
6
1
Mostra dettagli

Moerani Bouzige AUS vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Yasutaka Uchiyama JPN vs Yuta Kikuchi JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 7 – ore 09:00
Sergey Fomin UZB vs Kokoro Isomura JPN

ATP Zhangjiagang
Sergey Fomin
3
2
Kokoro Isomura
6
6
Vincitore: Isomura
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Renta Tokuda JPN

ATP Zhangjiagang
Alexandr Binda
15
7
1
Renta Tokuda
30
5
3
Mostra dettagli

Filip Peliwo POL vs Petr Bar Biryukov RUS

Il match deve ancora iniziare

Kaito Uesugi JPN vs Tsung-Hao Huang TPE

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam (Guest) 26-08-2025 09:53

Attenzione al match Engel Ivanov: nei prossimi 60 slam il primo vincerà 21 slam ed il secondo 13, per un totale di 47 in due, su 120 slam totali a disposizione

 1
