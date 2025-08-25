Us Open 2025 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Muchova piega Venus in tre set – “È una leggenda, bellissimo vederla ancora in campo” (Video)

26/08/2025 09:40 163 commenti
Karolina Muchova e Venus Williams nella foto - Foto Getty Images
Karolina Muchova e Venus Williams nella foto - Foto Getty Images

La legge della logica tennistica diceva che Karolina Muchova avrebbe dovuto archiviare in fretta la pratica Venus Williams, 45 anni e un passato glorioso alle spalle. Ma sul cemento di Flushing Meadows le regole spesso saltano, e la campionessa americana ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di lottare, costringendo la ceca al terzo set prima di arrendersi con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-1.

Le difficoltà nel secondo set
In conferenza stampa, Muchova ha analizzato i momenti più delicati del match:
«Nel secondo set ho perso la concentrazione, Venus ha iniziato a giocare colpi straordinari e c’era anche molto rumore sugli spalti. Questo mi ha portato a perdere il servizio, le ho concesso troppo spazio. Poi però sono riuscita a ritrovare percentuali migliori con la battuta e a restare più concentrata: credo di aver gestito molto bene il terzo set».

L’elogio a Venus Williams
La numero uno ceca non ha risparmiato elogi all’avversaria:
«Penso che Venus abbia giocato molto bene stasera. È una leggenda del nostro sport, ha attraversato tante generazioni ed è incredibile vederla ancora lì, con lo stesso amore per il tennis. È davvero piacevole assistere al suo modo di competere, anche a questa età».
Muchova approda così al secondo turno dello US Open 2025, con la consapevolezza di aver superato non solo una sfida tecnica, ma anche emotiva, contro una delle figure più iconiche della storia del tennis femminile.

US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys USA vs R. Zarazua MEX

Slam Us Open
M. Keys [6]
7
6
5
R. Zarazua
6
7
7
Vincitore: R. Zarazua
F. Tiafoe USA vs Y. Nishioka JPN

Slam Us Open
F. Tiafoe [17]
6
7
6
Y. Nishioka
3
6
3
Vincitore: F. Tiafoe
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams USA vs K. Muchova CZE

Slam Us Open
V. Williams
3
6
1
K. Muchova [11]
6
2
6
Vincitore: K. Muchova
R. Opelka USA vs C. Alcaraz ESP

Slam Us Open
R. Opelka
4
5
4
C. Alcaraz [2]
6
7
6
Vincitore: C. Alcaraz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova CZE vs V. Mboko CAN

Slam Us Open
B. Krejcikova
6
6
V. Mboko [22]
3
2
Vincitore: B. Krejcikova
F. Gomez ARG vs J. Draper GBR

Slam Us Open
F. Gomez
4
5
7
2
J. Draper [5]
6
7
6
6
Vincitore: J. Draper
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner AUT vs C. Ruud NOR

Slam Us Open
S. Ofner
1
2
6
C. Ruud [12]
6
6
7
Vincitore: C. Ruud
A. Parks USA vs M. Andreeva

Slam Us Open
A. Parks
0
1
M. Andreeva [5]
6
6
Vincitore: M. Andreeva
Grandstand – Ore: 17:00
P. Kvitova CZE vs D. Parry FRA

Slam Us Open
P. Kvitova
1
0
D. Parry
6
6
Vincitore: D. Parry
J. Fonseca BRA vs M. Kecmanovic SRB

Slam Us Open
J. Fonseca
7
7
6
M. Kecmanovic
6
6
3
Vincitore: J. Fonseca
B. van de Zandschulp NED vs H. Rune DEN

Slam Us Open
B. van de Zandschulp
3
6
6
H. Rune [11]
6
7
7
Vincitore: H. Rune
A. Bondar HUN vs E. Svitolina UKR

Slam Us Open
A. Bondar
6
6
E. Svitolina [12]
2
4
Vincitore: A. Bondar
Stadium 17 – Ore: 17:00
C. Norrie GBR vs S. Korda USA

Slam Us Open
C. Norrie
0
7
6
0
S. Korda
0
5
4
0
Vincitore: C. Norrie per ritiro
E. Rybakina KAZ vs J. Pareja USA

Slam Us Open
E. Rybakina [9]
6
6
J. Pareja
3
0
Vincitore: E. Rybakina
D. Kasatkina AUS vs E. Ruse ROU

Slam Us Open
D. Kasatkina [15]
7
6
E. Ruse
5
1
Vincitore: D. Kasatkina
K. Khachanov vs N. Basavareddy USA

Slam Us Open
K. Khachanov [9]
6
6
7
6
N. Basavareddy
7
3
5
1
Vincitore: K. Khachanov
Court 5 – Ore: 17:00
L. Jeanjean FRA vs P. Hon AUS

Slam Us Open
L. Jeanjean
3
5
P. Hon
6
7
Vincitore: P. Hon
E. Mertens BEL vs A. Ahn USA

Slam Us Open
E. Mertens [19]
6
6
A. Ahn
1
0
Vincitore: E. Mertens
F. Passaro ITA vs F. Cobolli ITA

Slam Us Open
F. Passaro
5
6
4
6
3
F. Cobolli [24]
7
4
6
3
6
Vincitore: F. Cobolli
D. Prizmic CRO vs A. Rublev

Slam Us Open
D. Prizmic
4
4
4
A. Rublev [15]
6
6
6
Vincitore: A. Rublev
Court 6 – Ore: 17:00
A. Pavlyuchenkova vs D. Yastremska UKR

Slam Us Open
A. Pavlyuchenkova
6
7
6
D. Yastremska [30]
7
6
4
Vincitore: A. Pavlyuchenkova
K. Rakhimova vs C. Garcia FRA

Slam Us Open
K. Rakhimova
6
4
6
C. Garcia
4
6
3
Vincitore: K. Rakhimova
J. Duckworth AUS vs T. Boyer USA

Slam Us Open
J. Duckworth
3
5
4
T. Boyer
6
7
6
Vincitore: T. Boyer
K. Volynets USA vs Z. Sonmez TUR

Slam Us Open
K. Volynets
3
4
Z. Sonmez
6
6
Vincitore: Z. Sonmez
Court 7 – Ore: 17:00
S. Baez ARG vs L. Harris RSA

Slam Us Open
S. Baez
3
5
4
L. Harris
6
7
6
Vincitore: L. Harris
F. Comesana ARG vs A. Michelsen USA

Slam Us Open
F. Comesana
1
6
6
6
A. Michelsen [28]
6
3
4
4
Vincitore: F. Comesana
M. Sakkari GRE vs T. Maria GER

Slam Us Open
M. Sakkari
6
6
T. Maria
3
2
Vincitore: M. Sakkari
M. Frech POL vs T. Gibson AUS

Slam Us Open
M. Frech [28]
6
6
T. Gibson
2
2
Vincitore: M. Frech
Court 9 – Ore: 17:00
Y. Putintseva KAZ vs E. Cocciaretto ITA

Slam Us Open
Y. Putintseva
6
7
E. Cocciaretto
4
6
Vincitore: Y. Putintseva
A. Sasnovich vs I. Jovic USA

Slam Us Open
A. Sasnovich
6
3
I. Jovic
7
6
Vincitore: I. Jovic
J. Munar ESP vs J. Faria POR

Slam Us Open
J. Munar
6
6
5
6
J. Faria
0
3
7
2
Vincitore: J. Munar
Court 10 – Ore: 17:00
U. Humbert FRA vs A. Walton AUS

Slam Us Open
U. Humbert [22]
4
6
7
1
A. Walton
6
7
5
6
Vincitore: A. Walton
M. Bellucci ITA vs J. Shang CHN

Slam Us Open
M. Bellucci
0
7
1
6
3
J. Shang
0
6
6
3
0
Vincitore: M. Bellucci per ritiro
E. Jacquemot FRA vs M. Bouzkova CZE

Slam Us Open
E. Jacquemot
6
6
M. Bouzkova
4
3
Vincitore: E. Jacquemot
Court 11 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs D. Blanch USA

Slam Us Open
M. Damm
6
6
6
D. Blanch
3
4
4
Vincitore: M. Damm
T. Townsend USA vs A. Ruzic CRO

Slam Us Open
T. Townsend
6
6
A. Ruzic
4
4
Vincitore: T. Townsend
J. Brooksby USA vs A. Vukic AUS

Slam Us Open
J. Brooksby
6
6
6
3
6
A. Vukic
3
7
4
6
4
Vincitore: J. Brooksby
D. Semenistaja LAT vs P. Stearns USA

Slam Us Open
D. Semenistaja
5
0
P. Stearns
7
6
Vincitore: P. Stearns
Court 12 – Ore: 17:00
L. Samsonova vs Y. Yuan CHN

Slam Us Open
L. Samsonova [17]
2
6
6
Y. Yuan
6
4
4
Vincitore: L. Samsonova
A. Kalinskaya vs C. Ngounoue USA

Slam Us Open
A. Kalinskaya [29]
6
5
6
C. Ngounoue
0
7
4
Vincitore: A. Kalinskaya
J. Struff GER vs M. McDonald USA

Slam Us Open
J. Struff
3
7
6
6
M. McDonald
6
6
3
3
Vincitore: J. Struff
G. Diallo CAN vs D. Dzumhur BIH

Slam Us Open
G. Diallo [31]
7
4
7
7
D. Dzumhur
6
6
5
5
Vincitore: G. Diallo
Court 13 – Ore: 17:00
A. Kovacevic USA vs C. Wong HKG

Slam Us Open
A. Kovacevic
4
5
6
C. Wong
6
7
7
Vincitore: C. Wong
C. Bucsa ESP vs C. Liu USA

Slam Us Open
C. Bucsa
6
6
C. Liu
2
1
Vincitore: C. Bucsa
H. Dellien BOL vs K. Majchrzak POL

Slam Us Open
H. Dellien
1
4
7
4
K. Majchrzak
6
6
6
6
Vincitore: K. Majchrzak
Court 15 – Ore: 17:00
Z. Bergs BEL vs C. Tseng TPE

Slam Us Open
Z. Bergs
6
6
6
C. Tseng
3
4
3
Vincitore: Z. Bergs
D. Galan COL vs R. Collignon BEL

Slam Us Open
D. Galan
4
4
4
R. Collignon
6
6
6
Vincitore: R. Collignon
A. Li USA vs R. Sramkova SVK

Slam Us Open
A. Li
4
6
6
R. Sramkova
6
2
4
Vincitore: A. Li
giumart (Guest) 26-08-2025 10:47

Beh, non capisco questo clamore perchè Alcaraz ha battuto Opelka. Ma cosa ci si aspettava di diverso? Lo spilungone americano è solo servizio e quindi per batterlo è sufficiente avere una buona risposta (ottima nel caso di Alcaraz). Ecco, contro Bellucci c’è da attendersi che Alcaraz sarà impegnato un po’ di più, ma poi sarebbe ugualmente scontato il successo dello spagnolo ed incomprensibile che qualcuno faccia degli osanna per quell’esito scontato. Semmai sarebbe clamoroso che Bellucci lo portasse al quinto.

 163
cataflic (Guest) 26-08-2025 09:56

Per me il fatto che una delle migliori esponenti del gioco attuali si faccia incartare da una 45enne é una assurdità.. lapidei in una partita goliardica al circolo, ma in un match ufficiale dovrebbe finire 62 62 e a casa….

 162
Guidooddounodinoi (Guest) 26-08-2025 07:08

Scritto da tinapica
Ma che sta dicendo Nargiso?
Sostanzialmente che Bellucci ha il suo punto debole nel rovescio (di conseguenza quello forte nel dritto), quando è proprio l’opposto!

Certe volte mi chiedo se i giocatori li conoscano davvero: ha detto che è migliorato col rovescio mentre il dritto è sempre stato un colpo col quale chiudeva i punti. Mah!

 161
Marco M. 26-08-2025 06:01

Poco più di due ore per il debutto di Carlos, speravo che Opelka gliela facesse sudare di più, ma oggettivamente un buon Alcaraz basta e avanza per regolare lo statunitense.
Ora Bellucci a braccio sciolto, magari lo fa sudare.
Vincere è mission impossible 🙂

 160
+1: MarcoP, Gian 61
Pikario Furioso 26-08-2025 05:56

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Marco M.
E quando Opelka gli ha lasciato un piccolo spazio Carlos ha affondato senza pietà.
Ora penso che il terzi sia scritto, ma vediamo…

Stranamente piu’ combattuto questo terzo set. Anch’io pensavo Alcaraz la chiudesse velocemente. Let’s go, Reilly!

Vabbeh, si’ e’ fatto brekkare col nono doppio fallo…

 159
+1: Marco M.
Pikario Furioso 26-08-2025 05:45

Scritto da Marco M.
E quando Opelka gli ha lasciato un piccolo spazio Carlos ha affondato senza pietà.
Ora penso che il terzi sia scritto, ma vediamo…

Stranamente piu’ combattuto questo terzo set. Anch’io pensavo Alcaraz la chiudesse velocemente. Let’s go, Reilly!

 158
+1: Marco M., Gian 61
Inox 26-08-2025 05:43

Scordatevi Alcaraz degli anni scorsi adesso è continuo al pari di Jannik sarà un testa a testa in vetta incredibile

 157
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Marco M. 26-08-2025 05:20

E quando Opelka gli ha lasciato un piccolo spazio Carlos ha affondato senza pietà.
Ora penso che il terzi sia scritto, ma vediamo…

 156
+1: Inox, il capitano, Gian 61
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 05:14

Purtroppo il break lo ha fatto Carlitos che ha sempre risposto alle prime di Opelka, peccato,speravo nel tie break.

 155
Pikario Furioso 26-08-2025 05:07

Scritto da Leander Paes
Almeno in questo secondo set qualche punto in risposta lo ha fatto, al netto dei doppi falli di Alcaraz, comunque sempre troppo poco per pensare di fare il break.

Ho visto Opelka giocare meglio. Forse non e’ in forma dopo lintervento al polso. Vediamo se brekka…

 154
+1: MarcoP
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 05:05

Almeno in questo secondo set qualche punto in risposta lo ha fatto, al netto dei doppi falli di Alcaraz, comunque sempre troppo poco per pensare di fare il break.

 153
+1: MarcoP
Pikario Furioso 26-08-2025 04:59

Scritto da Leander Paes
Situazione inedita, 15-40, due palle break x Opelka.

Grazie a due doppi falli di Carlitos…occasione sprecata, purtroppo

 152
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 04:52

Situazione inedita, 15-40, due palle break x Opelka.

 151
Pikario Furioso 26-08-2025 04:33

6-4 Alcaraz. In media 2-3 scambi a punto. Opelka tolto il servizio e’ nullo, come testimoniano gli zero punti fatti sul servizio di Alcaraz nel primo set. Antitennis…

 150
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 04:32

Confermo, zero punti persi al servizio da Carlitos

 149
+1: Pikario Furioso, MarcoP
Pikario (Guest) 26-08-2025 04:27

Primo set 5-3 Carlitos. Se non sbaglio Carlitos ha lasciato sul proprio servizio zero punti a Opelka. Diverso il discorso per Opelka, gia’ a quota 6 doppi falli…

 148
+1: MarcoP
Max66 (Guest) 26-08-2025 03:49

Non ho visto ll match ma leggere che Venus ha vinto un set con la Muchova, una che in forma vale la top-10, fa un po’ impressione

 147
Max66 (Guest) 26-08-2025 03:47

@ luca74 (#4467456)

 146
Max66 (Guest) 26-08-2025 03:34

@ ProVax (#4467495)

Cobolli soffre tremendamente i derby ed al servizio ha giocato probabilmente il peggior match in carriera… giusto per dirvi che Passaro resterà sempre nel suo limbo

 145
-1: Zeta80
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 03:18

A breve Carlitos, Venus sta per andare in doccia sotto 5-1.

 144
piper 26-08-2025 03:06

Mi si chiude la palpebra, vado a stendere le ginocchia, buonanotte.

 143
tinapica 26-08-2025 03:00

Strano che non ci sia sua sorella sugli spalti ad incitarla…ma vanno d’accordo?

 142
piper 26-08-2025 02:51

Me sà che Alcaraz non lo vedo.

 141
Leander Paes (Guest) 26-08-2025 02:49

Venus porta al terzo la Muchova, bravissima!

 140
+1: MarcoP
tinapica 26-08-2025 02:44

Non mi aspettavo certo una Venere in grado di reggere questi ritmi.
Comunque finirà è ufficialmente una donna bionica, trionica, …. enneonica.

 139
+1: piper, MarcoP
piper 26-08-2025 02:23

Bravo Andrey e contento anche per Anna magiara.

 138
piper 26-08-2025 01:07

@ Pier no guest (#4467510)

Alex non era sul mio cartellino e nemmeno Seba.

 137
Pier no guest 26-08-2025 01:04

Fuori intanto Mikelsen,un po’ a sorpresa e,ma non è una sorpresa questa,ritiro di Korda.

 136
+1: Marco M., MarcoP
piper 26-08-2025 00:48

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da sasuzzo
Detuqueridapresencia vai a farti 2 ore di sonno

Vacci tu.
|_|

Ci vado io a farmi 2 ore di sonno dopo aver visto Venus e Carlitos, come ieri notte che mi son visto Nole.

 135
ProVax (Guest) 26-08-2025 00:33

Ogni volta che sento le interviste di Bellucci, noto con piacere che sembra un ragazzo molto intelligente, non banale, con grande capacità di analisi e anche di autoanalsi, sono contento che i nostri ragazzi siano quasi tutti anche belle persone e non solo buoni atleti.

 134
Detuqueridapresencia 26-08-2025 00:26

Scritto da MAURO

Scritto da Diè

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Ti puoi tenere tranquillamente i tuoi bei pensieri anche te.
Invece di fare lo splendido con queste uscite con poco rispetto, ti ricordo che siamo su un portale ITALIANO eh.
Per incensare il tuo vero num 1, puoi tranquillamente andare su puntodebreak.
Li troverai moltissimi che incensano il tuo idolo e perculano gli italiani.
Ti faresti un favore e di conseguenza uno anche a chi dà Italiano tiene ai risultati dei nostri ragazzi

Cosa significa? Allora perche’ siamo su un portale italiano bisogna dire che tutto e’bello, meraviglioso, avvincente ed altri aggettivi simili?

Molto semplice signor Maurantonio

Basta essere obiettivi

I telecronisti USA hanno detto wonderful match per tutta la gara

Dire che la partita è orrenda ma continuandola a guardare per 3 ore solo per infastidire e provocare è un atteggiamento da quattro soldi

 133
+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M., Gian 61, Michibe71, marcusmin
-1: CECK6LaMiaVita
ProVax (Guest) 26-08-2025 00:22

Ci sono stati molti errori é vero, ma anche gran colpi, soprattutto nel finale.
Passaro era molto determinato e sicuramente ha il tennis per stare almeno nei primi 70,ma Cobolli ha un pochino di classe in più.
Per chi dice che con una percentuale di prime così bassa e 15 doppi falli non si va da nessuna parte,vero ma non credo farà così male al prossimo turno.
Una buona notizia per il tennis italiano cmq, se Passaro se la gioca ( bene) con un top 30 possiamo sperare in un’ altro top 100 fisso.

 132
+1: piper, Marco Tullio Cicerone, Gian 61
tinapica 26-08-2025 00:20

Ma che sta dicendo Nargiso?
Sostanzialmente che Bellucci ha il suo punto debole nel rovescio (di conseguenza quello forte nel dritto), quando è proprio l’opposto!

 131
+1: piper, Gian 61
Gian 61 26-08-2025 00:19

Scritto da Gian 61

Scritto da sasuzzo

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Obbrobrio tennistico veramente.

Bah, io ho visto anche colpi spettacolari, le accelerazioni di Passato col dritto e anche delle buone discese a rete. Alcuni colpi eccellenti di Cobollik, tra cui (ad esempio) un passante di dritto davvero spettacolare.
Poi, certo, da Cobollik ci aspettavamo molto di più, specie al servizio. Sempre tante,forse troppa fretta, a giudicare dal divano, soprattutto nei momenti topici in cui si potrebbe forse pensare di più. Ma chi sono io per giudicare uno dei primi 25 tennisti al mondo?

 130
Gian 61 26-08-2025 00:15

Scritto da sasuzzo

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Obbrobrio tennistico veramente.

Bah, io ho visto anche colpi spettacolari, le accelerazioni di Passato col dritto e anche delle buone discese a rete. Alcuni colpi eccellenti di Cobollik, tra cui (ad esempio) un passante di dritto davvero spettacolare.
Poi, certo, da Cobollik ci aspettavamo molto di più, specie al serv

 129
+1: Zeta80
Diè (Guest) 26-08-2025 00:15

Scritto da MAURO

Scritto da Diè

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Ti puoi tenere tranquillamente i tuoi bei pensieri anche te.
Invece di fare lo splendido con queste uscite con poco rispetto, ti ricordo che siamo su un portale ITALIANO eh.
Per incensare il tuo vero num 1, puoi tranquillamente andare su puntodebreak.
Li troverai moltissimi che incensano il tuo idolo e perculano gli italiani.
Ti faresti un favore e di conseguenza uno anche a chi dà Italiano tiene ai risultati dei nostri ragazzi

Cosa significa? Allora perche’ siamo su un portale italiano bisogna dire che tutto e’bello, meraviglioso, avvincente ed altri aggettivi simili?

Mauro non era mica riferito a te intanto.
Guarda, dal mio punto di vista almeno i tuoi post a volte ci stanno.
Ti diverti, questo si, a provocare in particolar modo certi utenti, più per le risposte che sai che ti daranno che per il gusto di tirar fango a prescindere.

Cmq ti spiego che intendo: prova ad andare a scrivere su quei portali le stesse cose che vengono scritte qua sui nostri, e vedrai come ti tratteranno 😉

 128
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 26-08-2025 00:14

Scritto da Krik Kroc
Cobolli sembra avviato ad una brutta sconfitta. Del resto col 35% di prime al servizio e con 7 break subiti cosa può pretendere. Forse Passaro gliela regalerà, in ogni caso un pessimo Cobolli

Scritto da sasuzzo
Mi sa che Cobolli sta aspettando che arriva il tennis così gioca al posto suo

Giù il cappello …. hanno parlato gli esperti! ahahahahahhahahahahah

 127
+1: Marco Tullio Cicerone
-1: CECK6LaMiaVita
Gian 61 26-08-2025 00:10

Scritto da CannoniereKarlovic
Oggi strage di americani, Darwin Blanch, Michelsen, Kovacevic, Korda, Tien ieri…

In effetti, non me l’aspettavo. Anche Brooksby al 5 set e Struff avanti al terzo contro MC Donald.
E se la sorpresona la facesse Opelka con le sue battute?

 126
tinapica 26-08-2025 00:09

Che gran peccato Passerotto!
Ma solo applausi per la sua condotta di gioco garibaldina.
Cobolli ha fatto il suo, che purtroppo è pienamente quasi sempre nella consuetudine del contemporaneo gioco fondocampista; per carità, lo ha fatto anche piuttosto bene, rispettando il pronostico.
Ma le emozioni più intense me le ha date il gioco di Passaro, sempre in spinta, sempre avanti: Pirata-bis!
Spero che nell’immediato il Passerotto nostro sappia dare continuità a questo livello, magari consolidando il suo gioco da fondo campo per poter continuare a presentarsi a rete, ma con qualche carta in più in mano.

 125
+1: Zeta80
Detuqueridapresencia 26-08-2025 00:09

Scritto da sasuzzo
Detuqueridapresencia vai a farti 2 ore di sonno

Vacci tu.

|_|

 124
-1: CECK6LaMiaVita
Krik Kroc 26-08-2025 00:08

Meglio così dai. Non la ha vinta Cobolli, gliela ha regalata Passaro. Ma è bene così, perché Flavio se migliora % di prime può andare avanti. Ma se tira le prime al 37% avrà poche chance

 123
Detuqueridapresencia 26-08-2025 00:07

Un pizzico di esperienza in più di Flavio a giocare a questi livelli e un pizzico di stanchezza per Ciccio. La differenza lla fine è qui.

Abbiamo un terraiolo in più che si sta adattando bene al cemento (dopo Darderi).

Ah, dimenticavo per i fenomeni della partita di livello ITF

Ho visto il match con telecronaca in inglese SKY.

Wonderful match! E’ stato il commento finale.

Per cui i trollotti vadano dietro la lavagna con le orecchie lunghe e il cappello ben calcato

 122
+1: Marco Tullio Cicerone
Di Passaggio 26-08-2025 00:05

Passaro ha molto tennis, ma non ha l’esperienza di Cobolli nel gestire i momenti importanti. Io spero che se la faccia, perché merita davvero.

 121
+1: Gian 61, Marco M., walden
Dany (Guest) 25-08-2025 23:54

Oh..Cobolli Passaro bella partita…stanno facendo i numeri!!

 120
+1: Zeta80, Detuqueridapresencia
Sottile 25-08-2025 23:51

A Cobolli fa ancora male il dente?

 119
MAURO (Guest) 25-08-2025 23:50

Scritto da Diè

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Ti puoi tenere tranquillamente i tuoi bei pensieri anche te.
Invece di fare lo splendido con queste uscite con poco rispetto, ti ricordo che siamo su un portale ITALIANO eh.
Per incensare il tuo vero num 1, puoi tranquillamente andare su puntodebreak.
Li troverai moltissimi che incensano il tuo idolo e perculano gli italiani.
Ti faresti un favore e di conseguenza uno anche a chi dà Italiano tiene ai risultati dei nostri ragazzi

Cosa significa? Allora perche’ siamo su un portale italiano bisogna dire che tutto e’bello, meraviglioso, avvincente ed altri aggettivi simili?

 118
-1: Billy74, Pepusch, Detuqueridapresencia, Navaioh69
beta 25-08-2025 23:46

Forza Rebeccaaaaaaaa!!!!

 117
sasuzzo 25-08-2025 23:38

Detuqueridapresencia vai a farti 2 ore di sonno

 116
+1: Sottile
-1: Gian 61, Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Leftwing13
sasuzzo 25-08-2025 23:36

Mi sa che Cobolli sta aspettando che arriva il tennis così gioca al posto suo 🙂 🙂 😉

 115
-1: Gian 61, Fabry67, Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69
Krik Kroc 25-08-2025 23:36

Cobolli sembra avviato ad una brutta sconfitta. Del resto col 35% di prime al servizio e con 7 break subiti cosa può pretendere. Forse Passaro gliela regalerà, in ogni caso un pessimo Cobolli

 114
-1: Zeta80, Fabry67, Gian 61, Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69
Diè (Guest) 25-08-2025 23:35

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Ti puoi tenere tranquillamente i tuoi bei pensieri anche te.
Invece di fare lo splendido con queste uscite con poco rispetto, ti ricordo che siamo su un portale ITALIANO eh.
Per incensare il tuo vero num 1, puoi tranquillamente andare su puntodebreak.
Li troverai moltissimi che incensano il tuo idolo e perculano gli italiani.
Ti faresti un favore e di conseguenza uno anche a chi dà Italiano tiene ai risultati dei nostri ragazzi 😉

 113
+1: Marco M.
luca74 25-08-2025 23:32

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Disse il trollone legato alla sedia e OBBLIGATO con la forza a vedere uno spettacolo tanto orrendo invece che cambiare canale…

 112
+1: Detuqueridapresencia, Zeta80, Marco M.
Detuqueridapresencia 25-08-2025 23:31

Scritto da Max66
@ Detuqueridapresencia (#4467436)
concordo, ma il cinese è forte e Mattia deve chiudere il match al quarto

Diciamo che il buon Shang non ne aveva più. Ben lontano dal suo livello. Mi auguro ci ritorni presto. Ha un bel tennis di forza e di elegenza insieme. Un finto gracilino.

 111
+1: Marco M.
-1: CECK6LaMiaVita
Detuqueridapresencia 25-08-2025 23:30

Scritto da Diè

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Diè

Scritto da Hellover
Son sicuro che oggi un italiano passerà il turno
Ah già. Giocano tra di loro.
Propongo 5 derby così sarà un trionfo

Questi post andavano bene anni fa, ora sono fuori luogo.
Se iniziate a smetterla con questi luoghi comuni che tutti gli stranieri sono meglio dei nostri, leggere e commentare sarebbe molto più piacevole.

Ecco, quando parlo di disinfezione, si capisce meglio cosa intendo …

Basta essere un attimo senza prosciutto negli occhi per capirlo, ma a molti purtroppo piace essere così.
Mettila così, l’ho detta stavolta , così ti evito di attirare i moralisti ad personam XD

😆 😉

 110
zedarioz 25-08-2025 23:28

Bravo Passaro, molto arrembante. Avanti tutta. Cobolli molto sotto al suo standard. Partita definita anche dai commentatori “ciapa no”. Troppi errori gratuiti, doppi falli ecc. ecc. Cobolli sono settimane che non gira, non so se è tutta colpa del problema ai denti

 109
+1: Detuqueridapresencia, Zeta80
Detuqueridapresencia 25-08-2025 23:27

Si va al quinto!

 108
-1: CECK6LaMiaVita
Krik Kroc 25-08-2025 23:26

Flavio Rischia di uscire al primo turno. Comunque se dovesse vincere, con 6 break subiti, non può sperare di andare avanti

 107
sasuzzo 25-08-2025 23:25

Scritto da Bel Fusto

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

Obbrobrio tennistico veramente.

 106
+1: CECK6LaMiaVita
-1: Detuqueridapresencia, Gian 61, Fabry67, Marco M., Pepusch, Navaioh69
Bel Fusto (Guest) 25-08-2025 23:22

Scritto da Detuqueridapresencia
Partita molto avvincente fra Ciccio e Flavio con buona pace del federaglione che aveva previstafosse la partita più noiosa del secolo

Avvincente tenetevelo per voi, il livello è oggettivamente basso, manco in una partita ITF si vedono così tanti doppi falli da parte di entrambi i giocatori…

 105
+1: sasuzzo, CECK6LaMiaVita
-1: Tennis bel gioco, Detuqueridapresencia, Zeta80, Fabry67, Gian 61, Marco M., Pepusch, Navaioh69
Dany (Guest) 25-08-2025 23:20

Il buon Passaro sta dando filo da torcere a Cobolli…il Perugino gioca niente male!! Forzaaa

 104
+1: Zeta80, Marco M.
Diè (Guest) 25-08-2025 23:19

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Diè

Scritto da Hellover
Son sicuro che oggi un italiano passerà il turno
Ah già. Giocano tra di loro.
Propongo 5 derby così sarà un trionfo

Questi post andavano bene anni fa, ora sono fuori luogo.
Se iniziate a smetterla con questi luoghi comuni che tutti gli stranieri sono meglio dei nostri, leggere e commentare sarebbe molto più piacevole.

Ecco, quando parlo di disinfezione, si capisce meglio cosa intendo …

Basta essere un attimo senza prosciutto negli occhi per capirlo, ma a molti purtroppo piace essere così.
Mettila così, l’ho detta stavolta , così ti evito di attirare i moralisti ad personam 😉 XD

 103
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Max66 (Guest) 25-08-2025 23:18

@ Detuqueridapresencia (#4467436)

concordo, ma il cinese è forte e Mattia deve chiudere il match al quarto

 102
Detuqueridapresencia 25-08-2025 23:15

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Dai che è vicino il momento di Mattia

E pure del Passarotto contro il vero crack del tennis italiano
3 italici in contemporanea.

Peccato che certamente perderemo un altro pezzo.

Come gli ispanici dopo il famoso DERBONE

Comunque, a dispetto delle previsioni del Noto Somaro, partita vivace ed interessante.

Tra l’altro …. sono diventati due … ma dico io: non ti diverte la partita? Kekkz la guardi a fare?

 101
