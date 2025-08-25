US Open – Fotografo entra in campo durante match point: la USTA gli ritira l’accredito. Alexandra Eala, rimonta da sogno – prima vittoria filippina in uno Slam. Djokovic, record storico – 75 Slam consecutivi senza mai perdere al debutto

Le prime giornate di uno Slam sono spesso considerate il terreno più insidioso per i favoriti, quando la tensione è alta e il ritmo partita non è ancora consolidato. Eppure, per Novak Djokovic, la “trappola” del primo turno è ormai da anni un ricordo lontano.

Il serbo, vittorioso al debutto contro Learner Tien nella notte newyorkese, ha infatti raggiunto un traguardo senza precedenti: 75 tornei del Grande Slam consecutivi superando il primo turno. Un record assoluto nella storia del tennis, sia maschile che femminile.

Solo due sconfitte agli inizi

Le uniche due sconfitte al primo turno di Djokovic risalgono ai suoi esordi, all’Australian Open 2005 e al 2006, quando muoveva i primi passi nel circuito maggiore. Da allora, il fuoriclasse di Belgrado non ha più fallito l’appuntamento con la seconda fase di un Major, costruendo una striscia di affidabilità e solidità senza eguali.

L’ennesima prova di costanza

In un’epoca in cui i campioni vengono spesso insidiati sin dall’esordio, Djokovic ha fatto della continuità uno dei pilastri della sua carriera. Che sia sull’erba di Wimbledon, sulla terra del Roland Garros, sul cemento di Melbourne o di New York, il serbo ha sempre trovato il modo di superare l’ostacolo iniziale, anche nelle giornate meno brillanti.

Tra gli episodi più insoliti e discussi di questo avvio di US Open 2025 c’è sicuramente quanto accaduto durante il match tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi. Nel momento più delicato della partita, con il francese pronto a servire sul match point, un fotografo ha fatto il suo ingresso in campo nel momento sbagliato, interrompendo l’azione e scatenando una vera e propria tempesta in campo.

L’episodio ha mandato su tutte le furie Medvedev, che si è scagliato contro la decisione del giudice di sedia di far ripetere la prima di servizio a Bonzi. Da lì è nato un caos durato oltre sei minuti, con il pubblico newyorkese coinvolto in maniera fragorosa e lo stesso russo protagonista di gesti e frasi destinate a far discutere.

La reazione della USTA

Secondo quanto riportato da Bounces, la USTA è intervenuta rapidamente: prima accompagnando l’uomo fuori dallo stadio con un nutrito gruppo di addetti alla sicurezza, poi prendendo una decisione drastica. Al fotografo, infatti, è stata ritirata l’accredito per il resto del torneo.

Un provvedimento severo che ha suscitato qualche perplessità. Se è vero che l’errore è costato la concentrazione in un momento cruciale del match, resta anche la sensazione che “un errore può capitare a tutti”. In questo caso, però, la USTA non ha ritenuto di concedere una seconda possibilità.

Una domenica da ricordare per Alexandra Eala e per il tennis filippino. La 20enne di Manila ha compiuto un’autentica impresa al primo turno dello US Open 2025, rimontando da 1-5 nel terzo set contro la danese Clara Tauson e imponendosi con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6.

Quando sembrava destinata alla sconfitta, Eala ha trovato energie inattese e un coraggio straordinario, ribaltando il pronostico e scrivendo una pagina di storia: è infatti la prima vittoria di un tennista filippino in un torneo del Grande Slam.

“Un momento speciale”

La giocatrice ha raccontato così le sue emozioni in conferenza stampa:

«Guardando la mia reazione potete immaginare cosa sento adesso. È stato un momento speciale, l’atmosfera era emozionante e tesa allo stesso tempo. Non potrei essere più felice».

Orgoglio filippino

Per Eala si tratta di un traguardo che va ben oltre il risultato personale:

«Sono fortunata a essere la prima a ottenere un successo del genere, e soprattutto sono orgogliosa di rappresentare il mio Paese. Tutto questo ha un significato enorme».

Con questo storico successo, Eala approda al secondo turno dello US Open, pronta a continuare a sorprendere e a portare sempre più in alto la bandiera delle Filippine.





Francesco Paolo Villarico