Paolini parte col piede giusto: “La chiave è stata restare positiva nei momenti importanti”. Nardi: “Mi è mancata intensità, la costanza è il mio tallone d’Achille” (Video)

Un sorriso, qualche autografo e persino un accenno di balletto sulle note dance che hanno accompagnato la sua uscita dal Louis Armstrong Stadium. Così Jasmine Paolini ha celebrato la sua prima vittoria agli US Open 2025, arrivata nella sessione serale sul secondo campo per importanza del Billie Jean King National Tennis Center. La numero 1 azzurra, settima testa di serie, ha battuto in due set l’australiana Destanee Aiava, proveniente dalle qualificazioni.

“Partita positiva, lei ha colpi molto pesanti”

«È stata una partita positiva – ha raccontato in conferenza stampa –. Non era facile, lei aveva già giocato tre match e si trova bene sui campi veloci, anche in Australia aveva fatto risultati. Sapevo che poteva essere un turno complicato. Sono rimasta sorpresa dalla sua potenza, ha colpi molto pesanti, soprattutto col rovescio lungolinea. Ho faticato un po’ all’inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti: credo che questa sia stata la chiave della partita».

Gestione dei momenti decisivi

La qualificata australiana ha costretto Paolini a un tie-break nel secondo set, dove però l’azzurra ha fatto valere esperienza e classe: «Più che per il tennis, sono contenta di come ho gestito i momenti importanti. Sono rimasta sempre positiva e questo è stato l’aspetto più importante della giornata».

Prossima avversaria e fiducia da Cincinnati

Guardando al secondo turno, Paolini ha già un’idea delle possibili rivali: «Sasnovich o Jovic, le conosco entrambe. Con Jovic ho giocato a Indian Wells quest’anno, è giovane e con grande potenziale. La Sasnovich la conosco da tempo. La partita va preparata, ma ho già un’idea».

Infine, un pensiero al torneo di Cincinnati, che le ha restituito fiducia: «Lì ho ritrovato serenità in campo e sensazioni buone che mi erano un po’ mancate negli ultimi due tornei. Sono contenta di aver giocato tante partite, perché questo aiuta a ritrovare fiducia e affrontare meglio quello successivo. Mi è piaciuto il livello espresso e spero di portarlo qui con continuità».

La numero 1 azzurra, dunque, inizia nel migliore dei modi la sua avventura newyorkese, con l’obiettivo di proseguire il cammino e confermare il grande tennis mostrato nelle ultime settimane.

Una giornata storta per Luca Nardi a Flushing Meadows. L’azzurro è stato eliminato nettamente da Tomas Machac al primo turno dello US Open 2025, al termine di un match in cui le difficoltà fisiche e la mancanza di continuità hanno pesato più di ogni altra cosa.

“Oggi non mi sentivo bene”

«È stata una brutta giornata – ha ammesso Nardi –. Già dall’inizio non mi sentivo al meglio fisicamente, un po’ di fiacchezza, forse anche un raffreddore, ma niente di serio. A volte capita di non avere giornate positive e oggi è andata così. Ho fatto fatica a lottare con costanza».

Il bilancio dello swing nordamericano

Reduce da un infortunio a Wimbledon, il marchigiano aveva messo in conto qualche difficoltà: «Ho giocato solo un torneo prima di questo, era andata abbastanza bene. Qui sono venuto soprattutto per allenarmi e provare a fare esperienza. Peccato, oggi non sono riuscito a esprimermi, ma fa parte del percorso. Tornerò a casa per capire meglio cosa non ha funzionato».

“Il talento non basta”

Molti addetti ai lavori vedono in lui un potenziale superiore rispetto alla sua attuale classifica (tra l’80 e il 90 ATP), ma Nardi resta lucido: «Il talento conta poco se mancano altri fattori. Un giocatore non è solo il colpo di palla: ci sono aspetti fisici e mentali. Io sono ancora indietro su queste cose. Magari colpisco bene, ma se mi mancano continuità e intensità, diventa difficile. Il mio tallone d’Achille è proprio la costanza: ho troppi alti e bassi, anche all’interno della stessa partita».

Fiducia nel team e obiettivi futuri

Nardi difende il lavoro del suo staff: «Sono contento delle persone con cui lavoro, stiamo facendo passi avanti. Restare nei primi 100 non è facile, per me è già un buon risultato. Però la strada è lunga, dobbiamo ancora crescere».

L’obiettivo principale è chiaro: «Devo imparare a giocare con intensità per più tempo, non solo per due o tre game, ma per tutta la partita e per più tornei di fila. È questo il passo che devo fare».

Guardando al futuro, il programma di Nardi prevede la trasferta asiatica: Chengdu, Tokyo e Shanghai saranno le prossime tappe di una stagione che dovrà servirgli per ritrovare fiducia e continuità.





