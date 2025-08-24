Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Manacor: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Federico Cinà nel Md

24/08/2025 21:04 6 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

ESP Challenger 75 Manacor – Tabellone Principale – hard
(1) Otto Virtanen FIN vs Qualifier
(WC) Abdullah Shelbayh JOR vs (Alt) Daniel Rincon ESP
(Alt) Eliakim Coulibaly CIV vs Marek Gengel CZE
(JR) Miguel Tobon COL vs (5) Calvin Hemery FRA

(3) Harold Mayot FRA vs George Loffhagen GBR
Marc-Andrea Huesler SUI vs Qualifier
Qualifier vs (WC) John Echeverria ESP
Qualifier vs (6) Benjamin Hassan LBN

(8) Borna Gojo CRO vs Saba Purtseladze GEO
Norbert Gombos SVK vs Qualifier
Justin Engel GER vs (WC) Ivan Ivanov BUL
(Alt) Matteo Martineau FRA vs (4) Jurij Rodionov AUT

(7) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Ryan Peniston GBR
Edas Butvilas LTU vs Qualifier
Federico Cina ITA vs (CO) Jay Dylan Friend JPN
Valentin Vacherot MON vs (2) Martin Landaluce ESP

ESP Challenger 75 Manacor – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇦🇹 Misolic vs 🇪🇸 Callejon Hernando [WC]
🇩🇪 Masur vs 🇸🇰 Karol [9]

[2] 🇫🇷 Chidekh vs 🇩🇪 Wiskandt
🇪🇸 Barroso Campos [WC] vs 🇪🇪 Glinka [7]

[3] 🇪🇸 Soriano Barrera vs 🇫🇷 Reymond
🇬🇧 Parker vs 🇬🇧 Jones [11]

[4] 🇨🇭 Paul vs 🇺🇸 Milavsky
🇵🇱 Pieczkowski vs 🇺🇸 Langmo [10]

[5] 🇧🇪 Geerts vs 🇨🇳 Qi [WC]
🇯🇵 Honda [WC] vs 🇫🇷 Lokoli [12]

[6] 🇫🇷 Escoffier vs 🇬🇧 Stewart
[ALT] 🇧🇾 Gerasimov vs 🇫🇷 Poullain [8]

Pista 1 – ore 10:00
Michael Geerts BEL vs Hongjin Qi CHN
Filip Misolic AUT vs Sergio Callejon Hernando ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs Daniil Glinka EST

Pista 2 – ore 10:00
Jakub Paul SUI vs Daniel Milavsky USA
Naoya Honda JPN vs Laurent Lokoli FRA
Antoine Escoffier FRA vs Hamish Stewart GBR

Pista 3 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski POL vs Christian Langmo USA
Daniel Masur GER vs Milos Karol SVK
Clement Chidekh FRA vs Max Wiskandt GER

Pista 4 – ore 10:00
Stuart Parker GBR vs Maximus Jones THA
Adria Soriano Barrera COL vs Arthur Reymond FRA
Egor Gerasimov BLR vs Lucas Poullain FRA
“`

TAG:

6 commenti

Marklaar 24-08-2025 21:14

mayot

cina

hemery
rodionov

virtanen
q (da specificare)
q
gueymard

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 24-08-2025 21:01

Vabbeh. ..cina’ gioca con un amico…ma che significa CO?

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 24-08-2025 20:46

CINA

MAYOT

VIRTANEN
GOMBOS

HEMERY
HASSAN
ENGEL
BUTVILAS

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 24-08-2025 20:42

CINA’

MAYOT

VIRTANEN
GOJO

HEMERY
Q
ENGEL
PENISTON

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 24-08-2025 20:41

Landaluce

Virtanen

Q
Rodionov

Hemery
Huesler
Gombos
Butvilas

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 24-08-2025 20:40

Buono spot per Cinà

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!