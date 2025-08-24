Challenger 75 Manacor: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Federico Cinà nel Md
Challenger 75 Manacor – Tabellone Principale – hard
(1) Otto Virtanen vs Qualifier
(WC) Abdullah Shelbayh vs (Alt) Daniel Rincon
(Alt) Eliakim Coulibaly vs Marek Gengel
(JR) Miguel Tobon vs (5) Calvin Hemery
(3) Harold Mayot vs George Loffhagen
Marc-Andrea Huesler vs Qualifier
Qualifier vs (WC) John Echeverria
Qualifier vs (6) Benjamin Hassan
(8) Borna Gojo vs Saba Purtseladze
Norbert Gombos vs Qualifier
Justin Engel vs (WC) Ivan Ivanov
(Alt) Matteo Martineau vs (4) Jurij Rodionov
(7) Sascha Gueymard Wayenburg vs Ryan Peniston
Edas Butvilas vs Qualifier
Federico Cina vs (CO) Jay Dylan Friend
Valentin Vacherot vs (2) Martin Landaluce
Challenger 75 Manacor – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇦🇹 Misolic vs 🇪🇸 Callejon Hernando [WC]
🇩🇪 Masur vs 🇸🇰 Karol [9]
[2] 🇫🇷 Chidekh vs 🇩🇪 Wiskandt
🇪🇸 Barroso Campos [WC] vs 🇪🇪 Glinka [7]
[3] 🇪🇸 Soriano Barrera vs 🇫🇷 Reymond
🇬🇧 Parker vs 🇬🇧 Jones [11]
[4] 🇨🇭 Paul vs 🇺🇸 Milavsky
🇵🇱 Pieczkowski vs 🇺🇸 Langmo [10]
[5] 🇧🇪 Geerts vs 🇨🇳 Qi [WC]
🇯🇵 Honda [WC] vs 🇫🇷 Lokoli [12]
[6] 🇫🇷 Escoffier vs 🇬🇧 Stewart
[ALT] 🇧🇾 Gerasimov vs 🇫🇷 Poullain [8]
Pista 1 – ore 10:00
Michael Geerts vs Hongjin Qi
Filip Misolic vs Sergio Callejon Hernando
Alberto Barroso Campos vs Daniil Glinka
Pista 2 – ore 10:00
Jakub Paul vs Daniel Milavsky
Naoya Honda vs Laurent Lokoli
Antoine Escoffier vs Hamish Stewart
Pista 3 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski vs Christian Langmo
Daniel Masur vs Milos Karol
Clement Chidekh vs Max Wiskandt
Pista 4 – ore 10:00
Stuart Parker vs Maximus Jones
Adria Soriano Barrera vs Arthur Reymond
Egor Gerasimov vs Lucas Poullain
Vabbeh. ..cina' gioca con un amico…ma che significa CO?
Buono spot per Cinà