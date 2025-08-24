Challenger Como, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Gabriele Pennaforti nella foto
CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 11:30
Thomas Faurel
vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Vasami vs Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio vs Parikshit Somani
Il match deve ancora iniziare
Adil Kalyanpur vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
Giovanni Fonio vs Rocco Piatti
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Fossati vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Jiri Barnat vs Gabriele Pennaforti
Il match deve ancora iniziare
Gabi Adrian Boitan vs Filip Duda
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:30
Rudolf Molleker
vs Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Tommaso Compagnucci vs Pierluigi Basile
Il match deve ancora iniziare
Daniel Cukierman vs Federico Iannaccone
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Georgii Kravchenko
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
CENTRAL – ore 11:00
Max Alcala Gurri
vs Tomas Serrano Luis
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Hugo Maia
Il match deve ancora iniziare
Tiago Torres vs Tristan McCormick
Il match deve ancora iniziare
Tiago Cacao vs Taha Baadi
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Lorenzo Bocchi vs Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Jan Jermar
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Guilherme Valdoleiros
Il match deve ancora iniziare
Loann Massard vs Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:00
Adam Heinonen vs Alex Martinez
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan vs Bautista Vilicich
Il match deve ancora iniziare
Sekou Bangoura vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 04:00
Kaichi Uchida
vs Qian Sun
ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida [6]
6
6
Qian Sun
1
3
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Sun
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Q. Sun
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-2 → 4-3
Q. Sun
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
K. Uchida
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Q. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
Q. Sun
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Uchida
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Joshua Charlton vs Ajeet Rai
ATP Zhangjiagang
Ajeet Rai [3]•
15
4
0
Joshua Charlton
40
6
1
Vincitore: Charlton
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rai
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-5 → 4-6
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Rai
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Rai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
J. Charlton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
A. Rai
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
1-2 → 2-2
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
J. Charlton
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Charles Chen vs Kasidit Samrej
ATP Zhangjiagang
Kasidit Samrej [1]•
0
6
4
0
Charles Chen
15
1
6
4
Vincitore: Chen
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Chen
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-3 → 0-4
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-2 → 0-3
C. Chen
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Chen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
C. Chen
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
C. Chen
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
C. Chen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
C. Chen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
COURT 5 – ore 04:00
Kaito Uesugi vs Jake Delaney
ATP Zhangjiagang
Jake Delaney [2]
0
0
Kaito Uesugi
0
0
Vincitore: Uesugi per walkover
Hanyi Liu vs Yusuke Kusuhara
ATP Zhangjiagang
Hanyi Liu
6
6
Yusuke Kusuhara [12]
3
2
Vincitore: Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kusuhara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Y. Kusuhara
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Liu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
H. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Filip Peliwo vs Aoran Wang
ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo [4]
6
6
Aoran Wang
2
1
Vincitore: Peliwo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Peliwo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Wang
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
F. Peliwo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Yuta Kikuchi vs Naoki Tajima
ATP Zhangjiagang
Naoki Tajima
3
5
Yuta Kikuchi [9]
6
7
Vincitore: Kikuchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kikuchi
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
N. Tajima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
5-5 → 5-6
N. Tajima
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
Y. Kikuchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
N. Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
N. Tajima
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
N. Tajima
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
1-4 → 2-4
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
N. Tajima
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
N. Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
df
0-1 → 0-2
COURT 6 – ore 04:00
James Watt vs Seita Watanabe
ATP Zhangjiagang
Seita Watanabe
3
4
James Watt [7]
6
6
Vincitore: Watt
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Watanabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
J. Watt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
J. Watt
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Watt
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Watanabe
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Watt
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Watt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Watanabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Watt
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Watanabe
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
J. Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
JiSung Nam vs Niki Kaliyanda Poonacha
ATP Zhangjiagang
Niki Kaliyanda Poonacha•
0
4
0
JiSung Nam [11]
0
6
0
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
N. Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-5 → 4-5
J. Nam
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
N. Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
2-4 → 3-4
J. Nam
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 2-4
N. Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
N. Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 1-2
J. Nam
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 0-2
N. Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Akira Santillan vs Yaojie Zeng
ATP Zhangjiagang
Yaojie Zeng
3
1
Akira Santillan [8]
6
6
Vincitore: Santillan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zeng
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-5 → 1-6
A. Santillan
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Y. Zeng
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Y. Zeng
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Zeng
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-5 → 3-5
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Y. Zeng
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
2-3 → 2-4
A. Santillan
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Y. Zeng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-2 → 2-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
Y. Zeng
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
COURT 7 – ore 04:00
Takeru Yuzuki vs Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Zhangjiagang
Takeru Yuzuki
6
3
6
Mitsuki Wei Kang Leong [10]
3
6
2
Vincitore: Yuzuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Yuzuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
3-5 → 3-6
T. Yuzuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Wei Kang Leong
2-2 → 2-3
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Wei Kang Leong
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
4-3 → 5-3
T. Yuzuki
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
M. Wei Kang Leong
3-2 → 3-3
T. Yuzuki
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
T. Yuzuki
15-0
ace
15-15
15-30
30-40
ace
1-1 → 1-2
M. Wei Kang Leong
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
T. Yuzuki
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Tsung-Hao Huang vs Shunsuke Nakagawa
ATP Zhangjiagang
Tsung-Hao Huang [5]
6
6
Shunsuke Nakagawa
3
4
Vincitore: Huang
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
4-4 → 5-4
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
S. Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Huang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Nakagawa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Nakagawa
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-2 → 5-3
S. Nakagawa
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-1 → 4-2
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 4-1
S. Nakagawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
