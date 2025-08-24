Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

24/08/2025
Gabriele Pennaforti nella foto
ITA CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 11:30
Thomas Faurel FRA vs Maxime Janvier FRA
Il match deve ancora iniziare

Jacopo Vasami ITA vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Parikshit Somani IND

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:30
Giovanni Fonio ITA vs Rocco Piatti ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Fossati ITA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare

Gabi Adrian Boitan ROU vs Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:30
Rudolf Molleker GER vs Stefan Latinovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Tommaso Compagnucci ITA vs Pierluigi Basile ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Cukierman ISR vs Federico Iannaccone ITA

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Georgii Kravchenko UKR

Il match deve ancora iniziare





POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

CENTRAL – ore 11:00
Max Alcala Gurri ESP vs Tomas Serrano Luis POR
Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Hugo Maia POR

Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres POR vs Tristan McCormick USA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Cacao POR vs Taha Baadi MAR

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:00
Lorenzo Bocchi ITA vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Guilherme Valdoleiros POR

Il match deve ancora iniziare

Loann Massard FRA vs Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 11:00
Adam Heinonen SWE vs Alex Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL vs Bautista Vilicich ARG

Il match deve ancora iniziare

Sekou Bangoura USA vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 04:00
Kaichi Uchida JPN vs Qian Sun CHN
ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida [6]
6
6
Qian Sun
1
3
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Joshua Charlton AUS vs Ajeet Rai NZL

ATP Zhangjiagang
Ajeet Rai [3]
15
4
0
Joshua Charlton
40
6
1
Vincitore: Charlton
Mostra dettagli

Charles Chen CHN vs Kasidit Samrej THA

ATP Zhangjiagang
Kasidit Samrej [1]
0
6
4
0
Charles Chen
15
1
6
4
Vincitore: Chen
Mostra dettagli



COURT 5 – ore 04:00
Kaito Uesugi JPN vs Jake Delaney AUS

ATP Zhangjiagang
Jake Delaney [2]
0
0
Kaito Uesugi
0
0
Vincitore: Uesugi per walkover
Mostra dettagli

Hanyi Liu CHN vs Yusuke Kusuhara JPN

ATP Zhangjiagang
Hanyi Liu
6
6
Yusuke Kusuhara [12]
3
2
Vincitore: Liu
Mostra dettagli

Filip Peliwo POL vs Aoran Wang CHN

ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo [4]
6
6
Aoran Wang
2
1
Vincitore: Peliwo
Mostra dettagli

Yuta Kikuchi JPN vs Naoki Tajima JPN

ATP Zhangjiagang
Naoki Tajima
3
5
Yuta Kikuchi [9]
6
7
Vincitore: Kikuchi
Mostra dettagli



COURT 6 – ore 04:00
James Watt NZL vs Seita Watanabe JPN

ATP Zhangjiagang
Seita Watanabe
3
4
James Watt [7]
6
6
Vincitore: Watt
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR vs Niki Kaliyanda Poonacha IND

ATP Zhangjiagang
Niki Kaliyanda Poonacha
0
4
0
JiSung Nam [11]
0
6
0
Vincitore: Nam
Mostra dettagli

Akira Santillan AUS vs Yaojie Zeng CHN

ATP Zhangjiagang
Yaojie Zeng
3
1
Akira Santillan [8]
6
6
Vincitore: Santillan
Mostra dettagli



COURT 7 – ore 04:00
Takeru Yuzuki JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Zhangjiagang
Takeru Yuzuki
6
3
6
Mitsuki Wei Kang Leong [10]
3
6
2
Vincitore: Yuzuki
Mostra dettagli

Tsung-Hao Huang TPE vs Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Zhangjiagang
Tsung-Hao Huang [5]
6
6
Shunsuke Nakagawa
3
4
Vincitore: Huang
Mostra dettagli

