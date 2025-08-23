Challenger 75 Porto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Porto – Tabellone Principale – terra
(1) Thiago Seyboth Wild vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Tiago Pereira vs Matej Dodig
Qualifier vs Alejandro Moro Canas
(Alt) Alex Hernandez vs (7) Genaro Alberto Olivieri
(4) Alex Barrena vs Christoph Negritu
Nicolas Alvarez Varona vs (Alt) Robert Strombachs
(NG) Gilles Arnaud Bailly vs (Alt) Maxim Mrva
(WC) Pedro Araujo vs (5) Elias Ymer
(8) Frederico Ferreira Silva vs Qualifier
Qualifier vs Hynek Barton
Qualifier vs Qualifier
Mika Brunold vs (WC) (3) Henrique Rocha
(6) Dmitry Popko vs Dimitar Kuzmanov
Daniel Michalski vs Carlos Sanchez Jover
(WC) Francisco Rocha vs Qualifier
Mili Poljicak vs (2) Guy Den Ouden
Challenger 75 Porto – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Olle Wallin vs Bye
(Alt) Adam Heinonen vs (9) Alex Martinez
(2) Max Alcala Gurri vs (Alt) Tomas Serrano Luis
Lorenzo Bocchi vs (8) Sebastian Gima
(3) Dan Martin vs (WC) Hugo Maia
(WC) Tiago Torres vs (7) Tristan McCormick
(4) Maxwell Mckennon vs (Alt) Jan Jermar
(Alt) Szymon Kielan vs (12) Bautista Vilicich
(5) David Jorda Sanchis vs (WC) Guilherme Valdoleiros
(WC) Tiago Cacao vs (11) Taha Baadi
(6) Loann Massard vs (Alt) Filip Pieczonka
(Alt) Sekou Bangoura vs (10) Kenny De Schepper
CENTRAL – ore 11:00
Max Alcala Gurri vs Tomas Serrano Luis
Dan Martin vs Hugo Maia
Tiago Torres vs Tristan McCormick
Tiago Cacao vs Taha Baadi
COURT 1 – ore 11:00
Lorenzo Bocchi vs Sebastian Gima
Maxwell Mckennon vs Jan Jermar
David Jorda Sanchis vs Guilherme Valdoleiros
Loann Massard vs Filip Pieczonka
COURT 2 – ore 11:00
Adam Heinonen vs Alex Martinez
Szymon Kielan vs Bautista Vilicich
Sekou Bangoura vs Kenny De Schepper
TAG: Circuito Challenger
