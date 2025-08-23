Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Porto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

23/08/2025 23:25 1 commento
Lorenzo Bocchi nella foto
Lorenzo Bocchi nella foto

POR Challenger 75 Porto – Tabellone Principale – terra
(1) Thiago Seyboth Wild BRA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
Tiago Pereira POR vs Matej Dodig CRO
Qualifier vs Alejandro Moro Canas ESP
(Alt) Alex Hernandez MEX vs (7) Genaro Alberto Olivieri ARG

(4) Alex Barrena ARG vs Christoph Negritu GER
Nicolas Alvarez Varona ESP vs (Alt) Robert Strombachs LAT
(NG) Gilles Arnaud Bailly BEL vs (Alt) Maxim Mrva CZE
(WC) Pedro Araujo POR vs (5) Elias Ymer SWE

(8) Frederico Ferreira Silva POR vs Qualifier
Qualifier vs Hynek Barton CZE
Qualifier vs Qualifier
Mika Brunold SUI vs (WC) (3) Henrique Rocha POR

(6) Dmitry Popko KAZ vs Dimitar Kuzmanov BUL
Daniel Michalski POL vs Carlos Sanchez Jover ESP
(WC) Francisco Rocha POR vs Qualifier
Mili Poljicak CRO vs (2) Guy Den Ouden NED

POR Challenger 75 Porto – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Olle Wallin SWE vs Bye
(Alt) Adam Heinonen SWE vs (9) Alex Martinez ESP

(2) Max Alcala Gurri ESP vs (Alt) Tomas Serrano Luis POR
Lorenzo Bocchi ITA vs (8) Sebastian Gima ROU

(3) Dan Martin CAN vs (WC) Hugo Maia POR
(WC) Tiago Torres POR vs (7) Tristan McCormick USA

(4) Maxwell Mckennon USA vs (Alt) Jan Jermar CZE
(Alt) Szymon Kielan POL vs (12) Bautista Vilicich ARG

(5) David Jorda Sanchis ESP vs (WC) Guilherme Valdoleiros POR
(WC) Tiago Cacao POR vs (11) Taha Baadi MAR

(6) Loann Massard FRA vs (Alt) Filip Pieczonka POL
(Alt) Sekou Bangoura USA vs (10) Kenny De Schepper FRA

CENTRAL – ore 11:00
Max Alcala Gurri ESP vs Tomas Serrano Luis POR
Dan Martin CAN vs Hugo Maia POR
Tiago Torres POR vs Tristan McCormick USA
Tiago Cacao POR vs Taha Baadi MAR

COURT 1 – ore 11:00
Lorenzo Bocchi ITA vs Sebastian Gima ROU
Maxwell Mckennon USA vs Jan Jermar CZE
David Jorda Sanchis ESP vs Guilherme Valdoleiros POR
Loann Massard FRA vs Filip Pieczonka POL

COURT 2 – ore 11:00
Adam Heinonen SWE vs Alex Martinez ESP
Szymon Kielan POL vs Bautista Vilicich ARG
Sekou Bangoura USA vs Kenny De Schepper FRA

TAG:

1 commento

miky85 23-08-2025 23:45

H. Rocha

Seyboth

Barrena
Den ouden

Moro
Bailly
Q
Jover

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!