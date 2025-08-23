Challenger 75 Como: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 17 azzurri tra Md e Quali
Challenger 75 Como – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolai Budkov Kjaer vs (Alt) Cedrik-Marcel Stebe
(WC) Federico Bondioli vs Qualifier
Qualifier vs (NG) Kilian Feldbausch
(Alt) Federico Arnaboldi vs (7) Alvaro Guillen Meza
(4) Gonzalo Bueno vs Facundo Diaz Acosta
Qualifier vs Qualifier
Marco Cecchinato vs (Alt) Luka Mikrut
(WC) Carlo Alberto Caniato vs (5) Santiago Rodriguez Taverna
(6) Stefano Travaglia vs Qualifier
Pol Martin Tiffon vs Juan Bautista Torres
Jacopo Berrettini vs (Alt) Luciano Emanuel Ambrogi
(WC) Lorenzo Carboni vs (3) Timofey Skatov
(8) Ivan Gakhov vs Duje Ajdukovic
Qualifier vs Oleg Prihodko
Filip Cristian Jianu vs (Alt) Andrej Martin
Alexander Ritschard vs (2) Thiago Monteiro
Challenger 75 Como – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Gabi Adrian Boitan vs (Alt) Filip Duda
(Alt) Adil Kalyanpur vs (7) Enrico Dalla Valle
(2) Inaki Montes-De La Torre vs Georgii Kravchenko
(Alt) Jiri Barnat vs (9) Gabriele Pennaforti
(3) Raul Brancaccio vs (Alt) Parikshit Somani
Daniel Cukierman vs (11) Federico Iannaccone
(4) Rudolf Molleker vs (Alt) Stefan Latinovic
(WC) Carlo Alberto Fossati vs (8) Henri Squire
(5) Giovanni Fonio vs (WC) Rocco Piatti
(WC) Jacopo Vasami vs (10) Michael Vrbensky
(6) Tommaso Compagnucci vs (WC) Pierluigi Basile
Thomas Faurel vs (12) Maxime Janvier
Center Court – ore 10:00
Thomas Faurel vs Maxime Janvier
Jacopo Vasami vs Michael Vrbensky
Raul Brancaccio vs Parikshit Somani
Adil Kalyanpur vs Enrico Dalla Valle
Court 1 – ore 10:00
Giovanni Fonio vs Rocco Piatti
Carlo Alberto Fossati vs Henri Squire
Jiri Barnat vs Gabriele Pennaforti
Gabi Adrian Boitan vs Filip Duda
Court 2 – ore 10:00
Rudolf Molleker vs Stefan Latinovic
Tommaso Compagnucci vs Pierluigi Basile
Daniel Cukierman vs Federico Iannaccone
Inaki Montes-De La Torre vs Georgii Kravchenko
TAG: Challenger Como, Challenger Como 2025
2 commenti
Rodriguez
Monteiro
Budkov
Skatov
Guillen
Q
Tiffon
Prihodko
Oh.
Il “virgulto” Budkov (1) subito con Stebe, che ha appena vinto un CH. 🙂