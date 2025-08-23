Da Como Challenger, Copertina

Challenger 75 Como: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 17 azzurri tra Md e Quali

23/08/2025 23:19
Jacopo Vasami classe 2007
ITA Challenger 75 Como – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (Alt) Cedrik-Marcel Stebe GER
(WC) Federico Bondioli ITA vs Qualifier
Qualifier vs (NG) Kilian Feldbausch SUI
(Alt) Federico Arnaboldi ITA vs (7) Alvaro Guillen Meza ECU

(4) Gonzalo Bueno PER vs Facundo Diaz Acosta ARG
Qualifier vs Qualifier
Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Luka Mikrut CRO
(WC) Carlo Alberto Caniato ITA vs (5) Santiago Rodriguez Taverna ARG

(6) Stefano Travaglia ITA vs Qualifier
Pol Martin Tiffon ESP vs Juan Bautista Torres ARG
Jacopo Berrettini ITA vs (Alt) Luciano Emanuel Ambrogi ARG
(WC) Lorenzo Carboni ITA vs (3) Timofey Skatov KAZ

(8) Ivan Gakhov RUS vs Duje Ajdukovic CRO
Qualifier vs Oleg Prihodko UKR
Filip Cristian Jianu ROU vs (Alt) Andrej Martin SVK
Alexander Ritschard SUI vs (2) Thiago Monteiro BRA

ITA Challenger 75 Como – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Gabi Adrian Boitan ROU vs (Alt) Filip Duda CZE
(Alt) Adil Kalyanpur IND vs (7) Enrico Dalla Valle ITA

(2) Inaki Montes-De La Torre ESP vs Georgii Kravchenko UKR
(Alt) Jiri Barnat CZE vs (9) Gabriele Pennaforti ITA

(3) Raul Brancaccio ITA vs (Alt) Parikshit Somani IND
Daniel Cukierman ISR vs (11) Federico Iannaccone ITA

(4) Rudolf Molleker GER vs (Alt) Stefan Latinovic SRB
(WC) Carlo Alberto Fossati ITA vs (8) Henri Squire GER

(5) Giovanni Fonio ITA vs (WC) Rocco Piatti ITA
(WC) Jacopo Vasami ITA vs (10) Michael Vrbensky CZE

(6) Tommaso Compagnucci ITA vs (WC) Pierluigi Basile ITA
Thomas Faurel FRA vs (12) Maxime Janvier FRA

Center Court – ore 10:00
Thomas Faurel FRA vs Maxime Janvier FRA
Jacopo Vasami ITA vs Michael Vrbensky CZE
Raul Brancaccio ITA vs Parikshit Somani IND
Adil Kalyanpur IND vs Enrico Dalla Valle ITA

Court 1 – ore 10:00
Giovanni Fonio ITA vs Rocco Piatti ITA
Carlo Alberto Fossati ITA vs Henri Squire GER
Jiri Barnat CZE vs Gabriele Pennaforti ITA
Gabi Adrian Boitan ROU vs Filip Duda CZE

Court 2 – ore 10:00
Rudolf Molleker GER vs Stefan Latinovic SRB
Tommaso Compagnucci ITA vs Pierluigi Basile ITA
Daniel Cukierman ISR vs Federico Iannaccone ITA
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Georgii Kravchenko UKR

2 commenti

miky85 23-08-2025 23:41

Rodriguez

Monteiro

Budkov
Skatov

Guillen
Q
Tiffon
Prihodko

 2
pablito 23-08-2025 23:28

Oh.

Il “virgulto” Budkov (1) subito con Stebe, che ha appena vinto un CH. 🙂

 1
