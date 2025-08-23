Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Zhangjiagang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md

23/08/2025 13:38 2 commenti
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001

CHN Challenger 75 Zhangjiagang – Tabellone Principale – hard
(1) Bernard Tomic AUS vs (PR) Philip Sekulic AUS
Alexandr Binda ITA vs (Alt) Renta Tokuda JPN
Denis Yevseyev KAZ vs Hiroki Moriya JPN
Masamichi Imamura JPN vs (6) Oliver Crawford GBR

(4) Fajing Sun CHN vs (WC) Ye Cong Mo CHN
Sanhui Shin KOR vs Woobin Shin KOR
(Alt) Sergey Fomin UZB vs Kokoro Isomura JPN
Jie Cui CHN vs (8) Arthur Gea FRA

(7) Ilia Simakin RUS vs Tung-Lin Wu TPE
Qualifier vs (WC) Rigele Te CHN
Qualifier vs Petr Bar Biryukov RUS
Moerani Bouzige AUS vs (3) Sho Shimabukuro JPN

(5) Yasutaka Uchiyama JPN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Luca Castelnuovo SUI vs Qualifier
(WC) Linang Xiao CHN vs (2) Rio Noguchi JPN

CHN Challenger 75 Zhangjiagang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kasidit Samrej THA vs Charles Chen CHN
(Alt) Naoki Tajima JPN vs (9) Yuta Kikuchi JPN

(2) Jake Delaney AUS vs (Alt) Kaito Uesugi JPN
(Alt) Seita Watanabe JPN vs (7) James Watt NZL

(3) Ajeet Rai NZL vs Joshua Charlton AUS
Yaojie Zeng CHN vs (8) Akira Santillan AUS

(4) Filip Peliwo POL vs Aoran Wang CHN
Hanyi Liu CHN vs (Alt) (12) Yusuke Kusuhara JPN

(5) Tsung-Hao Huang TPE vs (Alt) Shunsuke Nakagawa JPN
(Alt) Niki Kaliyanda Poonacha IND vs (11) JiSung Nam KOR

(Alt) (6) Kaichi Uchida JPN vs (WC) Qian Sun CHN
(Alt) Takeru Yuzuki JPN vs (10) Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Centre Court – Ore: 04:00
Kaichi Uchida JPN vs Qian Sun CHN
Ajeet Rai NZL vs Joshua Charlton AUS
Kasidit Samrej THA vs Charles Chen CHN

COURT 5 – Ore: 04:00
Jake Delaney AUS vs Kaito Uesugi JPN
Hanyi Liu CHN vs Yusuke Kusuhara JPN
Filip Peliwo POL vs Aoran Wang CHN

COURT 6 – Ore: 04:00
Seita Watanabe JPN vs James Watt NZL
Niki Kaliyanda Poonacha IND vs JiSung Nam KOR
Yaojie Zeng CHN vs Akira Santillan AUS

COURT 7 – Ore: 04:00
Takeru Yuzuki JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Tsung-Hao Huang TPE vs Shunsuke Nakagawa JPN
Naoki Tajima JPN vs Yuta Kikuchi JPN

TAG:

2 commenti

brunodalla 23-08-2025 14:56

SUN

SHIMABUKURO

CRAWFORD
NOGUCHI

BINDA
CUI
TE
UCHIYAMA

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 23-08-2025 14:54

SHIMABUKURO

SUN

TOMIC
UCHIYAMA

CRAWFORD
CUI
SIMAKIN
NOGUCHI

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!