Challenger 75 Zhangjiagang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md
Challenger 75 Zhangjiagang – Tabellone Principale – hard
(1) Bernard Tomic vs (PR) Philip Sekulic
Alexandr Binda vs (Alt) Renta Tokuda
Denis Yevseyev vs Hiroki Moriya
Masamichi Imamura vs (6) Oliver Crawford
(4) Fajing Sun vs (WC) Ye Cong Mo
Sanhui Shin vs Woobin Shin
(Alt) Sergey Fomin vs Kokoro Isomura
Jie Cui vs (8) Arthur Gea
(7) Ilia Simakin vs Tung-Lin Wu
Qualifier vs (WC) Rigele Te
Qualifier vs Petr Bar Biryukov
Moerani Bouzige vs (3) Sho Shimabukuro
(5) Yasutaka Uchiyama vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Luca Castelnuovo vs Qualifier
(WC) Linang Xiao vs (2) Rio Noguchi
Challenger 75 Zhangjiagang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kasidit Samrej vs Charles Chen
(Alt) Naoki Tajima vs (9) Yuta Kikuchi
(2) Jake Delaney vs (Alt) Kaito Uesugi
(Alt) Seita Watanabe vs (7) James Watt
(3) Ajeet Rai vs Joshua Charlton
Yaojie Zeng vs (8) Akira Santillan
(4) Filip Peliwo vs Aoran Wang
Hanyi Liu vs (Alt) (12) Yusuke Kusuhara
(5) Tsung-Hao Huang vs (Alt) Shunsuke Nakagawa
(Alt) Niki Kaliyanda Poonacha vs (11) JiSung Nam
(Alt) (6) Kaichi Uchida vs (WC) Qian Sun
(Alt) Takeru Yuzuki vs (10) Mitsuki Wei Kang Leong
Centre Court – Ore: 04:00
Kaichi Uchida vs Qian Sun
Ajeet Rai vs Joshua Charlton
Kasidit Samrej vs Charles Chen
COURT 5 – Ore: 04:00
Jake Delaney vs Kaito Uesugi
Hanyi Liu vs Yusuke Kusuhara
Filip Peliwo vs Aoran Wang
COURT 6 – Ore: 04:00
Seita Watanabe vs James Watt
Niki Kaliyanda Poonacha vs JiSung Nam
Yaojie Zeng vs Akira Santillan
COURT 7 – Ore: 04:00
Takeru Yuzuki vs Mitsuki Wei Kang Leong
Tsung-Hao Huang vs Shunsuke Nakagawa
Naoki Tajima vs Yuta Kikuchi
