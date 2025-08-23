Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

23/08/2025 13:28 Nessun commento
Diana Shnaider RUS, 02-04-2004 - foto getty images
Diana Shnaider RUS, 02-04-2004 - foto getty images

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Finali, cemento

STADIUM – ore 20:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA
Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Finali, cemento

STADIUM – ore 18:00
(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Xinyu Jiang CHN
Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Ann Li USA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Semifinale e Finali, cemento

Estadio – ore 19:30
Marie Bouzkova CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS
WTA Monterrey
Marie Bouzkova
15
2
Ekaterina Alexandrova [2]
0
2
Mostra dettagli

(3) Hanyu Guo CHN / (3) Alexandra Panova RUS vs (4) Cristina Bucsa ESP / (4) Nicole Melichar-Martinez USA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Diana Shnaider RUS vs it Non prima 02:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,