ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Finali, cemento
STADIUM – ore 20:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Rafael Matos / Marcelo Melo
Botic van de Zandschulp vs Marton Fucsovics (Non prima 23:00)
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Finali, cemento
STADIUM – ore 18:00
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang
Sorana Cirstea vs Ann Li Non prima 20:30
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Semifinale e Finali, cemento
Estadio – ore 19:30
Marie Bouzkova vs (2) Ekaterina Alexandrova
(3) Hanyu Guo / (3) Alexandra Panova vs (4) Cristina Bucsa / (4) Nicole Melichar-Martinez Non prima 00:00
(3) Diana Shnaider vs Non prima 02:30
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit