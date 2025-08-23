Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
23/08/2025 08:30 Nessun commento
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – Finali , terra battuta
13:00 Stebe C-M. 🇩🇪 – Ritschard A. 🇨🇭
Il match deve ancora iniziare
10:00 Masur D. 🇩🇪 / Sanchez Martinez B. 🇪🇸 – Ruehl T. 🇩🇪 / Zahraj P. 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Finali, cemento
Center Court – ore 10:00
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen vs Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen [1]
0
0
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Moez Echargui vs Dan Added (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Finali, terra battuta
Center Court – ore 10:00
David Pichler / Nino Serdarusic vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
ATP Sofia
David Pichler / Nino Serdarusic
0
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Alex Molcan vs Joel Schwaerzler (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
