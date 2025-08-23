Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

23/08/2025 08:30 Nessun commento
Stebe nella foto

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – Finali , terra battuta

13:00 Stebe C-M. 🇩🇪 – Ritschard A. 🇨🇭
Il match deve ancora iniziare

10:00 Masur D. 🇩🇪 / Sanchez Martinez B. 🇪🇸 – Ruehl T. 🇩🇪 / Zahraj P. 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Finali, cemento

Center Court – ore 10:00
Victor Cornea ROU / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Mats Rosenkranz GER / Harry Wendelken GBR
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen [1]
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
Moez Echargui TUN vs Dan Added FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Finali, terra battuta

Center Court – ore 10:00
David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU
David Pichler / Nino Serdarusic
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Alex Molcan SVK vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

