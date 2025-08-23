Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 23 Agosto 2025
23/08/2025 08:37 Nessun commento
M25 Santander 30000 – Semi-final
[3] Alejandro Moro canas vs [2] Lorenzo Giustino Non prima delle 17:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Lesa 30000 – Semi-final
Lorenzo Carboni vs [4] Oleksandr Ovcharenko ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Muttenz 30000 – Semi-final
Jeffrey Von der schulenburg vs [9] Michele Ribecai ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Pirot 15000 – Semi-final
[7] Giuseppe La vela vs Frazier Rengifo ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
