Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 23 Agosto 2025

23/08/2025 08:37 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

ESP M25 Santander 30000 – Semi-final
[3] Alejandro Moro canas ESP vs [2] Lorenzo Giustino ITA Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare




ITA M25 Lesa 30000 – Semi-final
Lorenzo Carboni ITA vs [4] Oleksandr Ovcharenko UKR ore 15:00
Il match deve ancora iniziare




SUI M25 Muttenz 30000 – Semi-final
Jeffrey Von der schulenburg SUI vs [9] Michele Ribecai ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare




SRB M15 Pirot 15000 – Semi-final
[7] Giuseppe La vela ITA vs Frazier Rengifo COL ore 10:00
Il match deve ancora iniziare

TAG: ,