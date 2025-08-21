Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

11:00 🇨🇭 Ritschard A. vs 🇩🇪 Schoenhaus M.
ATP Augsburg
Alexander Ritschard [8]
0
7
0
Max Schoenhaus
0
6
0
12:30 🇩🇪 Sanchez Martinez B. vs 🇨🇿 Kolar Z.

Il match deve ancora iniziare

12:30 🇩🇪 Stebe C-M. vs 🇨🇿 Cerny M.

Il match deve ancora iniziare

14:00 🇪🇸 Sanchez Izquierdo N. vs 🇩🇪 Squire H.

Il match deve ancora iniziare

11:00 Dedura D. / Lopez Morillo I. vs Barnat J. / Duda F.

Il match deve ancora iniziare

11:00 Ruehl T. / Zahraj P. vs Steiner M. / Uzhylovskyi V.

Il match deve ancora iniziare

12:30 Brancaccio R. / Montes-De La Torre I. vs Arias B. / Prado Angelo J. C.

Il match deve ancora iniziare

17:00 Masur D. / Sanchez Martinez B. vs Schoenhaus M. / Squire H.

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Rafael Jodar ESP
ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]
0
1
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Dan Added FRA vs Ioannis Xilas GRE (Non prima 11:30)

ATP Hersonissos
Dan Added [7]
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Victor Cornea ROU / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Pavlos Tsitsipas GRE / Enzo Wallart FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE / Petros Tsitsipas GRE vs Stuart Parker GBR / Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 10:00
Moez Echargui TUN vs Mats Rosenkranz GER

ATP Hersonissos
Moez Echargui [1]
0
7
0
Mats Rosenkranz
0
6
0
Jakub Paul SUI vs Robin Bertrand FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Fabrizio Andaloro ITA / Massimo Giunta ITA vs Anthony Genov BUL / Roy Stepanov ISR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER / Harry Wendelken GBR vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Alex Molcan SVK vs Franco Roncadelli URU
ATP Sofia
Alex Molcan
6
6
Franco Roncadelli
3
1
Vincitore: Molcan
Andrej Nedic BIH vs Matej Dodig CRO

ATP Sofia
Andrej Nedic
0
0
Matej Dodig [6]
0
0
Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Alexander Donski BUL / Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Denys Molchanov UKR vs Franco Agamenone ITA / Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Frederico Ferreira Silva POR vs Marat Sharipov RUS

ATP Sofia
Frederico Ferreira Silva [5]
15
3
2
Marat Sharipov
30
6
3
Joel Schwaerzler AUT vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Tiago Pereira POR vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO vs Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND

Il match deve ancora iniziare

