Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta
11:00 🇨🇭 Ritschard A. vs 🇩🇪 Schoenhaus M.
ATP Augsburg
Alexander Ritschard [8]•
0
7
0
Max Schoenhaus
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Ritschard
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Schoenhaus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Ritschard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Schoenhaus
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-4 → 2-5
A. Ritschard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Ritschard
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Schoenhaus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
A. Ritschard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Schoenhaus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
12:30 🇩🇪 Sanchez Martinez B. vs 🇨🇿 Kolar Z.
Il match deve ancora iniziare
12:30 🇩🇪 Stebe C-M. vs 🇨🇿 Cerny M.
Il match deve ancora iniziare
14:00 🇪🇸 Sanchez Izquierdo N. vs 🇩🇪 Squire H.
Il match deve ancora iniziare
11:00 Dedura D. / Lopez Morillo I. vs Barnat J. / Duda F.
Il match deve ancora iniziare
11:00 Ruehl T. / Zahraj P. vs Steiner M. / Uzhylovskyi V.
Il match deve ancora iniziare
12:30 Brancaccio R. / Montes-De La Torre I. vs Arias B. / Prado Angelo J. C.
Il match deve ancora iniziare
17:00 Masur D. / Sanchez Martinez B. vs Schoenhaus M. / Squire H.
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis
vs Rafael Jodar
ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]
0
1
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Dan Added vs Ioannis Xilas (Non prima 11:30)
ATP Hersonissos
Dan Added [7]
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen vs Pavlos Tsitsipas / Enzo Wallart (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis / Petros Tsitsipas vs Stuart Parker / Vadym Ursu
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 10:00
Moez Echargui vs Mats Rosenkranz
ATP Hersonissos
Moez Echargui [1]
0
7
0
Mats Rosenkranz•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
ace
5-5*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
M. Rosenkranz
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Rosenkranz
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
3-4 → 4-4
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Rosenkranz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-2 → 1-2
Jakub Paul vs Robin Bertrand (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta vs Anthony Genov / Roy Stepanov (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken vs Scott Duncan / Tom Hands
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Alex Molcan
vs Franco Roncadelli
ATP Sofia
Alex Molcan
6
6
Franco Roncadelli
3
1
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
4-2 → 4-3
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Andrej Nedic vs Matej Dodig
ATP Sofia
Andrej Nedic
0
0
Matej Dodig [6]
0
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Alexander Donski / Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Denys Molchanov vs Franco Agamenone / Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Frederico Ferreira Silva vs Marat Sharipov
ATP Sofia
Frederico Ferreira Silva [5]•
15
3
2
Marat Sharipov
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
1-2 → 2-2
M. Sharipov
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Sharipov
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-5 → 3-5
F. Ferreira Silva
2-4 → 2-5
M. Sharipov
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Ferreira Silva
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
2-0 → 2-1
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 2-0
F. Ferreira Silva
0-0 → 1-0
Joel Schwaerzler vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Tiago Pereira vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Nino Serdarusic vs Adil Kalyanpur / Parikshit Somani
Il match deve ancora iniziare
