Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Como 🇮🇹 – Challenger 75 – Terra battuta
Manacor 🇪🇸 – Challenger 75 – Hard – Inizio martedì
Porto 2 🇵🇹 – Challenger 75 – Terra battuta
Zhangjiagang 🇨🇳 – Challenger 75 – Hard

Challenger Como (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 252 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. K. Feldbausch
  • 118. F. Passaro
  • 135. I. Buse
  • 143. T. Barrios Vera
  • 144. A. Holmgren
  • 154. F. Coria
  • 162. Z. Piros
  • 170. T. Monteiro
  • 172. L. Neumayer
  • 178. F. Maestrelli
  • 185. S. Rodriguez Taverna
  • 187. N. Budkov Kjaer
  • 199. J. Clarke
  • 201. F. Agustin Gomez
  • 202. D. Stricker
  • 219. P. Martin Tiffon
  • 228. S. Travaglia
  • 239. N. Fatic
  • 243. A. Guillen Meza
  • 248. I. Gakhov
  • 252. F. Diaz Acosta

Alternates

  • 1. F. Cristian J (260)
  • 2. D. Ajdukovic (262)
  • 3. M. Cecchinato (287)
  • 4. G. Bueno (294)
  • 5. D. Michalski (296)
  • 6. L. Giustino (298)
  • 7. G. Alberto Ol (300)
  • 8. N. Sanchez Iz (302)
  • 9. T. Skatov (305)
  • 10. A. Ritschard (311)
  • 11. O. Prihodko (315)
  • 12. J. Bautista T (317)
  • 13. J. Berrettini (319)
  • 14. C. Stebe (320)*pr
  • 15. J. Sels (329)
  • 16. R. Strombachs (333)
  • 17. A. Martin (336)
  • 18. A. Marti Pujo (337)
  • 19. F. Arnaboldi (339)
  • 20. L. Mikrut (340)
  • 21. O. Roca Batal (345)

Challenger Como (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 409 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. T. Faurel
  • 262. D. Ajdukovic
  • 287. M. Cecchinato
  • 294. G. Bueno
  • 311. A. Ritschard
  • 315. O. Prihodko
  • 319. J. Berrettini
  • 336. A. Martin
  • 339. F. Arnaboldi
  • 340. L. Mikrut
  • 346. L. Emanuel Ambrogi
  • 353. R. Brancaccio
  • 354. J. Schwaerzler
  • 359. I. Montes-De La Torre
  • 368. H. Squire
  • 378. A. Molcan
  • 383. G. Fonio
  • 389. S. Gulin
  • 393. R. Molleker
  • 409. F. Bondioli
Alternates

  • 1. G. Piraino (411)
  • 2. E. Dalla Vall (425)
  • 3. T. Compagnucc (454)
  • 4. G. Pennaforti (456)
  • 5. A. Picchione (462)
  • 6. E. Kirkin (485)
  • 7. M. Vrbensky (497)
  • 8. D. Jorda Sanc (511)
  • 9. M. Chazal (514)
  • 10. S. Popovic (522)
  • 11. F. Iannaccone (535)
  • 12. M. Janvier (564)
  • 13. L. Wessels (568)
  • 14. V. Orlov (569)
  • 15. L. Carboni (572)
  • 16. J. Kovalik (576)
  • 17. G. Ferrari (581)
  • 18. S. Palosi (619)
  • 19. L. Rossi (621)
  • 20. K. De Scheppe (622)
Challenger Manacor (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 235 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Tobon
  • 0. J. Dylan Friend
  • 117. O. Virtanen
  • 137. M. Landaluce
  • 142. P. Herbert
  • 146. B. Harris
  • 150. Y. Hanfmann
  • 157. H. Mayot
  • 159. C. Rodesch
  • 171. D. Merida
  • 174. M. Huesler
  • 181. C. Hemery
  • 184. J. Rodionov
  • 188. B. Hassan
  • 191. J. Kym
  • 192. H. Grenier
  • 206. S. Gueymard Wayenburg
  • 218. B. Gojo
  • 223. F. Cina
  • 225. J. Engel
  • 227. E. Butvilas
  • 231. U. Blanchet
  • 235. G. Loffhagen
Alternates

  • 1. R. Peniston (241)
  • 2. N. Mejia (242)
  • 3. M. Gengel (246)
  • 4. V. Vacherot (253)
  • 5. N. Gombos (261)
  • 6. S. Purtseladz (265)
  • 7. M. Martineau (269)
  • 8. E. Coulibaly (286)
  • 9. D. Rincon (288)
  • 10. A. Soriano Ba (289)
  • 11. J. Paul (292)
  • 12. N. Sanchez Iz (302)
  • 13. A. Escoffier (303)
  • 14. M. Geerts (304)
  • 15. A. Ritschard (311)
  • 16. J. Sels (329)
  • 17. G. Nanda (344)
  • 18. C. Langmo (351)
  • 19. R. Brancaccio (353)
  • 20. I. Montes-De (359)
Challenger Manacor (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 394 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. C. Thomson
  • 230. C. Chidekh
  • 241. R. Peniston
  • 246. M. Gengel
  • 253. V. Vacherot
  • 261. N. Gombos
  • 286. E. Coulibaly
  • 288. D. Rincon
  • 289. A. Soriano Barrera
  • 292. J. Paul
  • 303. A. Escoffier
  • 304. M. Geerts
  • 344. G. Nanda
  • 351. C. Langmo
  • 366. M. Karol
  • 371. D. Glinka
  • 385. L. Poullain
  • 387. R. Berankis
  • 391. L. Lokoli
  • 394. M. Jones
Alternates

  • 1. L. Pokorny (399)
  • 2. M. Wiskandt (436)
  • 3. S. Parker (445)
  • 4. H. Stewart (448)
  • 5. O. Pieczkowsk (477)
  • 6. R. Jodar (478)
  • 7. L. Riedi (487)
  • 8. A. Reymond (498)
  • 9. T. McCormick (527)
  • 10. D. Masur (539)
  • 11. D. Milavsky (543)
  • 12. M. Janvier (564)
  • 13. L. Wessels (568)
  • 14. V. Orlov (569)
  • 15. L. Castagnola (583)
  • 16. E. Gerasimov (591)
  • 17. J. Echeverria (601)
  • 18. L. Rossi (621)
  • 19. K. De Scheppe (622)
  • 20. A. Braynin (641)
  • 21. P. Fellin (645)
  • 22. S. Kirchheime (658)
Challenger Porto 2 (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 293 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. G. Arnaud Bailly
  • 84. C. Taberner
  • 115. C. Garin
  • 116. J. Faria
  • 133. T. Seyboth Wild
  • 173. G. Den Ouden
  • 180. M. Trungelliti
  • 194. K. Coppejans
  • 221. D. Popko
  • 232. E. Ymer
  • 236. A. Barrena
  • 255. M. Dodig
  • 257. A. Moro Canas
  • 259. D. Kuzmanov
  • 263. F. Ferreira Silva
  • 264. N. Alvarez Varona
  • 267. C. Negritu
  • 277. M. Poljicak
  • 281. C. Sanchez Jover
  • 284. M. Dellien
  • 293. M. Brunold

Alternates

  • 1. T. Pereira (295)
  • 2. D. Michalski (296)
  • 3. H. Barton (297)
  • 4. L. Giustino (298)
  • 5. G. Alberto Ol (300)
  • 6. N. Sanchez Iz (302)
  • 7. T. Skatov (305)
  • 8. A. Ritschard (311)
  • 9. O. Prihodko (315)
  • 10. G. Elias (316)
  • 11. J. Berrettini (319)
  • 12. C. Stebe (320)*pr
  • 13. J. Sels (329)
  • 14. R. Strombachs (333)
  • 15. A. Martin (336)
  • 16. A. Marti Pujo (337)
  • 17. L. Mikrut (340)
  • 18. O. Roca Batal (345)
  • 19. L. Emanuel Am (346)
  • 20. R. Brancaccio (353)
Challenger Porto 2 (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 510 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 295. T. Pereira
  • 297. H. Barton
  • 300. G. Alberto Olivieri
  • 302. N. Sanchez Izquierdo
  • 316. G. Elias
  • 333. R. Strombachs
  • 337. A. Marti Pujolras
  • 400. T. Gentzsch
  • 427. M. Alcala Gurri
  • 441. J. Nicod
  • 447. M. Mrva
  • 449. A. Hernandez
  • 455. P. Araujo
  • 460. P. Brunclik
  • 465. O. Wallin
  • 469. M. Mckennon
  • 480. N. Vylegzhanin
  • 493. G. Cadenasso
  • 494. P. Bertran
  • 510. A. Martinez
Alternates

  • 1. D. Jorda Sanc (511)
  • 2. M. Chazal (514)
  • 3. L. Massard (520)
  • 4. T. McCormick (527)
  • 5. F. Iannaccone (535)
  • 6. D. Martin (560)
  • 7. M. Janvier (564)
  • 8. L. Wessels (568)
  • 9. V. Orlov (569)
  • 10. J. Kovalik (576)
  • 11. J. Domingues (608)
  • 12. L. Rossi (621)
  • 13. K. De Scheppe (622)
  • 14. L. Bocchi (632)*pr
  • 15. A. Braynin (641)
  • 16. S. Slump (649)
  • 17. S. Gima (660)
  • 18. L. Dussin (683)
  • 19. F. Rocha (686)
  • 20. B. Vilicich (725)
  • 21. A. Fenty (726)
  • 22. T. Baadi (733)
  • 23. L. Bocchi (745)
Challenger Zhangjiagang (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11

Main Draw (cut off: 325 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 132. T. Atmane
  • 168. C. Wong
  • 183. L. Van Assche
  • 200. C. Lestienne
  • 203. B. Zhukayev
  • 207. Y. Shimizu
  • 208. S. Shimabukuro
  • 209. R. Noguchi
  • 211. B. Tomic
  • 214. F. Sun
  • 217. Y. Hsiou Hsu
  • 224. Y. Uchiyama
  • 229. O. Crawford
  • 238. I. Simakin
  • 247. A. Karatsev
  • 269. I. Ivashka*pr
  • 271. T. Wu
  • 276. G. Zeppieri
  • 278. A. Gea
  • 290. J. Cui
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 310. R. Albot
  • 325. D. Yevseyev
Alternates

  • 1. M. Bouzige (330)
  • 2. G. Nanda (344)
  • 3. P. Bar Biryuk (349)
  • 4. H. Chung (364)
  • 5. H. Moriya (365)
  • 6. M. Imamura (367)
  • 7. A. Binda (420)
  • 8. S. Shin (433)
  • 9. W. Shin (450)
  • 10. K. Isomura (463)
  • 11. D. Sweeny (466)
  • 12. R. Tokuda (472)
  • 13. S. Fomin (476)
  • 14. L. Castelnuov (499)
  • 15. A. Rai (505)
  • 16. J. Delaney (506)
  • 17. F. Peliwo (507)
  • 18. E. Agafonov (524)
  • 19. T. Huang (536)
  • 20. R. Te (551)
  • 21. D. Palan (563)
  • 22. M. Janvier (564)
Challenger Zhangjiagang (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:12

Main Draw (cut off: 507 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 330. M. Bouzige
  • 343. G. Johns
  • 349. P. Bar Biryukov
  • 364. H. Chung
  • 365. H. Moriya
  • 367. M. Imamura
  • 417. Y. Takahashi
  • 420. A. Binda
  • 421. K. Samrej
  • 433. S. Shin
  • 450. W. Shin
  • 463. K. Isomura
  • 466. D. Sweeny
  • 472. R. Tokuda
  • 476. S. Fomin
  • 492. T. Kumasaka
  • 499. L. Castelnuovo
  • 505. A. Rai
  • 506. J. Delaney
  • 507. F. Peliwo
Alternates

  • 1. T. Huang (536)
  • 2. R. Te (551)
  • 3. V. Orlov (569)
  • 4. J. Watt (590)
  • 5. A. Santillan (636)
  • 6. L. Xiao (639)
  • 7. C. Sinclair (651)
  • 8. M. Zhukov (655)
  • 9. M. Wei Kang L (668)
  • 10. T. Ichikawa (674)
  • 11. Y. Cong Mo (684)
  • 12. J. Nam (700)
  • 13. W. Trongcharo (720)
  • 14. N. Chappell (759)
  • 15. Y. Kikuchi (798)
  • 16. S. Hazawa (820)
  • 17. T. Masabayash (837)
  • 18. P. Brady (854)
  • 19. Y. Zeng (881)
  • 20. K. Tamm (912)
  • 21. D. Lee (921)
  • 22. J. Charlton (943)
  • 23. G. Lomakin (946)
  • 24. A. Wang (1025)

