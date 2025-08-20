Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
Como 🇮🇹 – Challenger 75 – Terra battuta
Manacor 🇪🇸 – Challenger 75 – Hard – Inizio martedì
Porto 2 🇵🇹 – Challenger 75 – Terra battuta
Zhangjiagang 🇨🇳 – Challenger 75 – Hard
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Como (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 252 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. K. Feldbausch
- 118. F. Passaro
- 135. I. Buse
- 143. T. Barrios Vera
- 144. A. Holmgren
- 154. F. Coria
- 162. Z. Piros
- 170. T. Monteiro
- 172. L. Neumayer
- 178. F. Maestrelli
- 185. S. Rodriguez Taverna
- 187. N. Budkov Kjaer
- 199. J. Clarke
- 201. F. Agustin Gomez
- 202. D. Stricker
- 219. P. Martin Tiffon
- 228. S. Travaglia
- 239. N. Fatic
- 243. A. Guillen Meza
- 248. I. Gakhov
- 252. F. Diaz Acosta
Alternates
- 1. F. Cristian J (260)
- 2. D. Ajdukovic (262)
- 3. M. Cecchinato (287)
- 4. G. Bueno (294)
- 5. D. Michalski (296)
- 6. L. Giustino (298)
- 7. G. Alberto Ol (300)
- 8. N. Sanchez Iz (302)
- 9. T. Skatov (305)
- 10. A. Ritschard (311)
- 11. O. Prihodko (315)
- 12. J. Bautista T (317)
- 13. J. Berrettini (319)
- 14. C. Stebe (320)*pr
- 15. J. Sels (329)
- 16. R. Strombachs (333)
- 17. A. Martin (336)
- 18. A. Marti Pujo (337)
- 19. F. Arnaboldi (339)
- 20. L. Mikrut (340)
- 21. O. Roca Batal (345)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Como (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 409 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. T. Faurel
- 262. D. Ajdukovic
- 287. M. Cecchinato
- 294. G. Bueno
- 311. A. Ritschard
- 315. O. Prihodko
- 319. J. Berrettini
- 336. A. Martin
- 339. F. Arnaboldi
- 340. L. Mikrut
- 346. L. Emanuel Ambrogi
- 353. R. Brancaccio
- 354. J. Schwaerzler
- 359. I. Montes-De La Torre
- 368. H. Squire
- 378. A. Molcan
- 383. G. Fonio
- 389. S. Gulin
- 393. R. Molleker
- 409. F. Bondioli
-
Alternates
- 1. G. Piraino (411)
- 2. E. Dalla Vall (425)
- 3. T. Compagnucc (454)
- 4. G. Pennaforti (456)
- 5. A. Picchione (462)
- 6. E. Kirkin (485)
- 7. M. Vrbensky (497)
- 8. D. Jorda Sanc (511)
- 9. M. Chazal (514)
- 10. S. Popovic (522)
- 11. F. Iannaccone (535)
- 12. M. Janvier (564)
- 13. L. Wessels (568)
- 14. V. Orlov (569)
- 15. L. Carboni (572)
- 16. J. Kovalik (576)
- 17. G. Ferrari (581)
- 18. S. Palosi (619)
- 19. L. Rossi (621)
- 20. K. De Scheppe (622)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Manacor (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 235 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Tobon
- 0. J. Dylan Friend
- 117. O. Virtanen
- 137. M. Landaluce
- 142. P. Herbert
- 146. B. Harris
- 150. Y. Hanfmann
- 157. H. Mayot
- 159. C. Rodesch
- 171. D. Merida
- 174. M. Huesler
- 181. C. Hemery
- 184. J. Rodionov
- 188. B. Hassan
- 191. J. Kym
- 192. H. Grenier
- 206. S. Gueymard Wayenburg
- 218. B. Gojo
- 223. F. Cina
- 225. J. Engel
- 227. E. Butvilas
- 231. U. Blanchet
- 235. G. Loffhagen
-
Alternates
- 1. R. Peniston (241)
- 2. N. Mejia (242)
- 3. M. Gengel (246)
- 4. V. Vacherot (253)
- 5. N. Gombos (261)
- 6. S. Purtseladz (265)
- 7. M. Martineau (269)
- 8. E. Coulibaly (286)
- 9. D. Rincon (288)
- 10. A. Soriano Ba (289)
- 11. J. Paul (292)
- 12. N. Sanchez Iz (302)
- 13. A. Escoffier (303)
- 14. M. Geerts (304)
- 15. A. Ritschard (311)
- 16. J. Sels (329)
- 17. G. Nanda (344)
- 18. C. Langmo (351)
- 19. R. Brancaccio (353)
- 20. I. Montes-De (359)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Manacor (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 394 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. C. Thomson
- 230. C. Chidekh
- 241. R. Peniston
- 246. M. Gengel
- 253. V. Vacherot
- 261. N. Gombos
- 286. E. Coulibaly
- 288. D. Rincon
- 289. A. Soriano Barrera
- 292. J. Paul
- 303. A. Escoffier
- 304. M. Geerts
- 344. G. Nanda
- 351. C. Langmo
- 366. M. Karol
- 371. D. Glinka
- 385. L. Poullain
- 387. R. Berankis
- 391. L. Lokoli
- 394. M. Jones
-
Alternates
- 1. L. Pokorny (399)
- 2. M. Wiskandt (436)
- 3. S. Parker (445)
- 4. H. Stewart (448)
- 5. O. Pieczkowsk (477)
- 6. R. Jodar (478)
- 7. L. Riedi (487)
- 8. A. Reymond (498)
- 9. T. McCormick (527)
- 10. D. Masur (539)
- 11. D. Milavsky (543)
- 12. M. Janvier (564)
- 13. L. Wessels (568)
- 14. V. Orlov (569)
- 15. L. Castagnola (583)
- 16. E. Gerasimov (591)
- 17. J. Echeverria (601)
- 18. L. Rossi (621)
- 19. K. De Scheppe (622)
- 20. A. Braynin (641)
- 21. P. Fellin (645)
- 22. S. Kirchheime (658)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Porto 2 (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 293 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. G. Arnaud Bailly
- 84. C. Taberner
- 115. C. Garin
- 116. J. Faria
- 133. T. Seyboth Wild
- 173. G. Den Ouden
- 180. M. Trungelliti
- 194. K. Coppejans
- 221. D. Popko
- 232. E. Ymer
- 236. A. Barrena
- 255. M. Dodig
- 257. A. Moro Canas
- 259. D. Kuzmanov
- 263. F. Ferreira Silva
- 264. N. Alvarez Varona
- 267. C. Negritu
- 277. M. Poljicak
- 281. C. Sanchez Jover
- 284. M. Dellien
- 293. M. Brunold
Alternates
- 1. T. Pereira (295)
- 2. D. Michalski (296)
- 3. H. Barton (297)
- 4. L. Giustino (298)
- 5. G. Alberto Ol (300)
- 6. N. Sanchez Iz (302)
- 7. T. Skatov (305)
- 8. A. Ritschard (311)
- 9. O. Prihodko (315)
- 10. G. Elias (316)
- 11. J. Berrettini (319)
- 12. C. Stebe (320)*pr
- 13. J. Sels (329)
- 14. R. Strombachs (333)
- 15. A. Martin (336)
- 16. A. Marti Pujo (337)
- 17. L. Mikrut (340)
- 18. O. Roca Batal (345)
- 19. L. Emanuel Am (346)
- 20. R. Brancaccio (353)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Porto 2 (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 510 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 295. T. Pereira
- 297. H. Barton
- 300. G. Alberto Olivieri
- 302. N. Sanchez Izquierdo
- 316. G. Elias
- 333. R. Strombachs
- 337. A. Marti Pujolras
- 400. T. Gentzsch
- 427. M. Alcala Gurri
- 441. J. Nicod
- 447. M. Mrva
- 449. A. Hernandez
- 455. P. Araujo
- 460. P. Brunclik
- 465. O. Wallin
- 469. M. Mckennon
- 480. N. Vylegzhanin
- 493. G. Cadenasso
- 494. P. Bertran
- 510. A. Martinez
-
Alternates
- 1. D. Jorda Sanc (511)
- 2. M. Chazal (514)
- 3. L. Massard (520)
- 4. T. McCormick (527)
- 5. F. Iannaccone (535)
- 6. D. Martin (560)
- 7. M. Janvier (564)
- 8. L. Wessels (568)
- 9. V. Orlov (569)
- 10. J. Kovalik (576)
- 11. J. Domingues (608)
- 12. L. Rossi (621)
- 13. K. De Scheppe (622)
- 14. L. Bocchi (632)*pr
- 15. A. Braynin (641)
- 16. S. Slump (649)
- 17. S. Gima (660)
- 18. L. Dussin (683)
- 19. F. Rocha (686)
- 20. B. Vilicich (725)
- 21. A. Fenty (726)
- 22. T. Baadi (733)
- 23. L. Bocchi (745)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Zhangjiagang (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:11
Main Draw (cut off: 325 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 132. T. Atmane
- 168. C. Wong
- 183. L. Van Assche
- 200. C. Lestienne
- 203. B. Zhukayev
- 207. Y. Shimizu
- 208. S. Shimabukuro
- 209. R. Noguchi
- 211. B. Tomic
- 214. F. Sun
- 217. Y. Hsiou Hsu
- 224. Y. Uchiyama
- 229. O. Crawford
- 238. I. Simakin
- 247. A. Karatsev
- 269. I. Ivashka*pr
- 271. T. Wu
- 276. G. Zeppieri
- 278. A. Gea
- 290. J. Cui
- 303. P. Sekulic*pr
- 310. R. Albot
- 325. D. Yevseyev
-
Alternates
- 1. M. Bouzige (330)
- 2. G. Nanda (344)
- 3. P. Bar Biryuk (349)
- 4. H. Chung (364)
- 5. H. Moriya (365)
- 6. M. Imamura (367)
- 7. A. Binda (420)
- 8. S. Shin (433)
- 9. W. Shin (450)
- 10. K. Isomura (463)
- 11. D. Sweeny (466)
- 12. R. Tokuda (472)
- 13. S. Fomin (476)
- 14. L. Castelnuov (499)
- 15. A. Rai (505)
- 16. J. Delaney (506)
- 17. F. Peliwo (507)
- 18. E. Agafonov (524)
- 19. T. Huang (536)
- 20. R. Te (551)
- 21. D. Palan (563)
- 22. M. Janvier (564)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Zhangjiagang (Q) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 20/08/2025 09:12
Main Draw (cut off: 507 - Data entry list: 03/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 330. M. Bouzige
- 343. G. Johns
- 349. P. Bar Biryukov
- 364. H. Chung
- 365. H. Moriya
- 367. M. Imamura
- 417. Y. Takahashi
- 420. A. Binda
- 421. K. Samrej
- 433. S. Shin
- 450. W. Shin
- 463. K. Isomura
- 466. D. Sweeny
- 472. R. Tokuda
- 476. S. Fomin
- 492. T. Kumasaka
- 499. L. Castelnuovo
- 505. A. Rai
- 506. J. Delaney
- 507. F. Peliwo
-
Alternates
- 1. T. Huang (536)
- 2. R. Te (551)
- 3. V. Orlov (569)
- 4. J. Watt (590)
- 5. A. Santillan (636)
- 6. L. Xiao (639)
- 7. C. Sinclair (651)
- 8. M. Zhukov (655)
- 9. M. Wei Kang L (668)
- 10. T. Ichikawa (674)
- 11. Y. Cong Mo (684)
- 12. J. Nam (700)
- 13. W. Trongcharo (720)
- 14. N. Chappell (759)
- 15. Y. Kikuchi (798)
- 16. S. Hazawa (820)
- 17. T. Masabayash (837)
- 18. P. Brady (854)
- 19. Y. Zeng (881)
- 20. K. Tamm (912)
- 21. D. Lee (921)
- 22. J. Charlton (943)
- 23. G. Lomakin (946)
- 24. A. Wang (1025)
