Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 2° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:30
Nikolas Sanchez Izquierdo
vs Diego Dedura
ATP Augsburg
Nikolas Sanchez Izquierdo [6]
0
0
Diego Dedura
0
0
Cedrik-Marcel Stebe vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Alexander Ritschard vs Max Schoenhaus
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Daniel Masur / Benito Sanchez Martinez
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Gilles Arnaud Bailly vs Benito Sanchez Martinez
ATP Augsburg
Gilles Arnaud Bailly
0
0
Benito Sanchez Martinez
0
0
Stefan Popovic vs Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo / Juan Bautista Torres vs Diego Dedura / Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri / Tadeas Paroulek vs Boris Arias / Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Maik Steiner / Volodoymyr Uzhylovskyi
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:30
Matyas Cerny vs Tadeas Paroulek
ATP Augsburg
Matyas Cerny
0
0
Tadeas Paroulek•
30
0
Henri Squire vs Inaki Montes-De La Torre (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Lukas Hellum-Lilleengen / Max Westphal vs Luka Mikrut / Mili Poljicak
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio / Inaki Montes-De La Torre vs Matyas Cerny / Matthew William Donald
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 09:00
Stefanos Sakellaridis
vs Maximus Jones
ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]•
0
7
1
Maximus Jones
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
M. Jones
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
M. Jones
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ioannis Xilas vs Stuart Parker (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Moez Echargui vs Pavlos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Dan Added / Arthur Reymond vs Stefanos Sakellaridis / Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Pavlos Tsitsipas / Enzo Wallart vs Dimitris Azoidis / Eleftherios Neos
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Mats Rosenkranz vs Christian Langmo
ATP Hersonissos
Mats Rosenkranz
15
4
4
Christian Langmo [8]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
M. Rosenkranz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
M. Rosenkranz
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Rosenkranz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-5 → 4-6
M. Rosenkranz
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Rosenkranz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
C. Langmo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
M. Rosenkranz
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 2-3
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Rosenkranz
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
C. Langmo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Dan Added vs Henry Searle (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Daniil Golubev vs Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen vs Luca Castagnola / Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Jakub Paul vs Blaise Bicknell
ATP Hersonissos
Jakub Paul [4]
40
6
4
Blaise Bicknell•
A
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
J. Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Bicknell
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Filippo Moroni vs Robin Bertrand (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Francis Casey Alcantara / Mitsuki Wei Kang Leong vs Anthony Genov / Roy Stepanov (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo / Luca Potenza vs Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Sekou Bangoura / Robin Bertrand vs Scott Duncan / Tom Hands
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 09:30
Marco Cecchinato
vs Franco Roncadelli
ATP Sofia
Marco Cecchinato•
30
2
2
Franco Roncadelli
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alexander Vasilev vs Alex Molcan (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone / Franco Roncadelli vs Viktor Kirov / Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:30
Frederico Ferreira Silva vs Mika Brunold
ATP Sofia
Frederico Ferreira Silva [5]
30
6
1
Mika Brunold•
15
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
5-3 → 6-3
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Brunold
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
M. Brunold
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
F. Ferreira Silva
0-0 → 1-0
Marat Sharipov vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Denys Molchanov vs Ignacio Carou / Murkel Dellien
Il match deve ancora iniziare
Andreas Mies / David Vega Hernandez vs David Pichler / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Joel Schwaerzler vs David Jorda Sanchis
ATP Sofia
Joel Schwaerzler•
30
6
1
David Jorda Sanchis
30
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
1-0 → 1-1
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
5-4 → 6-4
D. Jorda Sanchis
4-3 → 4-4
J. Schwaerzler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-0 → 3-1
J. Schwaerzler
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Milos Karol vs Franco Agamenone (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic / Admir Kalender vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
ATP Sofia
Duje Ajdukovic / Admir Kalender
0
4
3
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic / Kalender
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
D. Ajdukovic / Kalender
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ajdukovic / Kalender
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. Ajdukovic / Kalender
3-4 → 4-4
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
3-3 → 3-4
D. Ajdukovic / Kalender
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
A. Jecan / Pavel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Ajdukovic / Kalender
1-2 → 2-2
A. Jecan / Pavel
1-1 → 1-2
D. Ajdukovic / Kalender
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
A. Jecan / Pavel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
