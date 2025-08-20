Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 2° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Diego Dedura GER
ATP Augsburg
Nikolas Sanchez Izquierdo [6]
0
0
Diego Dedura
0
0
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Alexander Ritschard SUI vs Max Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Daniel Masur GER / Benito Sanchez Martinez GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Benito Sanchez Martinez GER

ATP Augsburg
Gilles Arnaud Bailly
0
0
Benito Sanchez Martinez
0
0
Stefan Popovic SRB vs Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP / Juan Bautista Torres ARG vs Diego Dedura GER / Imanol Lopez Morillo ESP

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Tadeas Paroulek CZE vs Boris Arias BOL / Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Maik Steiner GER / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 10:30
Matyas Cerny CZE vs Tadeas Paroulek CZE

ATP Augsburg
Matyas Cerny
0
0
Tadeas Paroulek
30
0
Henri Squire GER vs Inaki Montes-De La Torre ESP (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Lukas Hellum-Lilleengen NOR / Max Westphal FRA vs Luka Mikrut CRO / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Matyas Cerny CZE / Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 09:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Maximus Jones THA
ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]
0
7
1
Maximus Jones
0
6
1
Ioannis Xilas GRE vs Stuart Parker GBR (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Pavlos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA vs Stefanos Sakellaridis GRE / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Pavlos Tsitsipas GRE / Enzo Wallart FRA vs Dimitris Azoidis GRE / Eleftherios Neos CYP

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Mats Rosenkranz GER vs Christian Langmo USA

ATP Hersonissos
Mats Rosenkranz
15
4
4
Christian Langmo [8]
0
6
3
Dan Added FRA vs Henry Searle GBR (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Daniil Golubev RUS vs Fabrizio Andaloro ITA / Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Luca Castagnola ITA / Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Jakub Paul SUI vs Blaise Bicknell JAM

ATP Hersonissos
Jakub Paul [4]
40
6
4
Blaise Bicknell
A
3
5
Filippo Moroni ITA vs Robin Bertrand FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Francis Casey Alcantara PHI / Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Anthony Genov BUL / Roy Stepanov ISR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA / Luca Potenza ITA vs Mats Rosenkranz GER / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Sekou Bangoura USA / Robin Bertrand FRA vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 09:30
Marco Cecchinato ITA vs Franco Roncadelli URU
ATP Sofia
Marco Cecchinato
30
2
2
Franco Roncadelli
40
6
2
Alexander Vasilev BUL vs Alex Molcan SVK (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Franco Roncadelli URU vs Viktor Kirov BUL / Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:30
Frederico Ferreira Silva POR vs Mika Brunold SUI

ATP Sofia
Frederico Ferreira Silva [5]
30
6
1
Mika Brunold
15
3
1
Marat Sharipov RUS vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Denys Molchanov UKR vs Ignacio Carou URU / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Andreas Mies GER / David Vega Hernandez ESP vs David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Joel Schwaerzler AUT vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Sofia
Joel Schwaerzler
30
6
1
David Jorda Sanchis
30
4
1
Milos Karol SVK vs Franco Agamenone ITA (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

ATP Sofia
Duje Ajdukovic / Admir Kalender
0
4
3
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
0
6
1
