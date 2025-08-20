WTA 500 Monterrey, buon esordio per Elisabetta Cocciaretto: battuta Jeanjean, ora sfida a Ruzic
Comincia con il piede giusto l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 500 di Monterrey. L’azzurra ha superato al primo turno la qualificata francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà un’altra qualificata, la croata Antonia Ruzic.
Partenza ad handicap per l’italiana, subito sotto 0-2 e costretta ad annullare una palla per lo 0-3, ma da quel momento Cocciaretto cambia marcia: con un parziale di 21 punti a 3 ribalta il set, piazza cinque game consecutivi e lo chiude 6-3 in 40 minuti.
Anche nel secondo parziale l’azzurra si trova a inseguire dopo il break nel quarto gioco, ma la reazione è immediata. Dall’1-3 la marchigiana inanella quattro game di fila e, forte anche di dodici punti consecutivi al servizio, archivia la pratica sul 6-4 in 50 minuti.
Per Cocciaretto, dunque, una vittoria incoraggiante che le spalanca la strada verso un ottavo di finale alla sua portata.
Marco Rossi
