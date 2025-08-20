WTA 500 Monterrey, buon esordio per Elisabetta Cocciaretto: battuta Jeanjean, ora sfida a Ruzic

Comincia con il piede giusto l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 500 di Monterrey. L’azzurra ha superato al primo turno la qualificata francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà un’altra qualificata, la croata Antonia Ruzic.

Partenza ad handicap per l’italiana, subito sotto 0-2 e costretta ad annullare una palla per lo 0-3, ma da quel momento Cocciaretto cambia marcia: con un parziale di 21 punti a 3 ribalta il set, piazza cinque game consecutivi e lo chiude 6-3 in 40 minuti.

Anche nel secondo parziale l’azzurra si trova a inseguire dopo il break nel quarto gioco, ma la reazione è immediata. Dall’1-3 la marchigiana inanella quattro game di fila e, forte anche di dodici punti consecutivi al servizio, archivia la pratica sul 6-4 in 50 minuti.

Per Cocciaretto, dunque, una vittoria incoraggiante che le spalanca la strada verso un ottavo di finale alla sua portata.

WTA Monterrey Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 3 4 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi