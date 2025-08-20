Avanza l'azzurra Copertina, WTA

WTA 500 Monterrey, buon esordio per Elisabetta Cocciaretto: battuta Jeanjean, ora sfida a Ruzic

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Comincia con il piede giusto l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 500 di Monterrey. L’azzurra ha superato al primo turno la qualificata francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà un’altra qualificata, la croata Antonia Ruzic.

Partenza ad handicap per l’italiana, subito sotto 0-2 e costretta ad annullare una palla per lo 0-3, ma da quel momento Cocciaretto cambia marcia: con un parziale di 21 punti a 3 ribalta il set, piazza cinque game consecutivi e lo chiude 6-3 in 40 minuti.
Anche nel secondo parziale l’azzurra si trova a inseguire dopo il break nel quarto gioco, ma la reazione è immediata. Dall’1-3 la marchigiana inanella quattro game di fila e, forte anche di dodici punti consecutivi al servizio, archivia la pratica sul 6-4 in 50 minuti.
Per Cocciaretto, dunque, una vittoria incoraggiante che le spalanca la strada verso un ottavo di finale alla sua portata.

