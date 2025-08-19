US Open, il sogno continua: Errani e Vavassori ancora in corsa per il bis. Musetti-McNally si fermano ai quarti nel doppio misto

I campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori continuano a difendere il titolo nel doppio misto agli US Open 2025. La coppia azzurra ha superato nei quarti di finale la ceca Karolina Muchova e il russo Andrey Rublev, battuti con lo score di 4-1 5-4(4) in 56 minuti di gioco.

Match solido quello degli italiani, che nel primo set hanno subito rimontato un break di svantaggio per poi archiviare rapidamente il parziale sul 4-1. Più equilibrata la seconda frazione, risolta al tiebreak: Muchova e Rublev si erano portati avanti 4-1, ma Errani e Vavassori hanno cambiato marcia, infilando sei punti consecutivi e chiudendo 7-4.

In semifinale, gli azzurri affronteranno i vincitori della parte di tabellone che vede opposte le coppie Collins/Harrison-Bencic/Zverev e Townsend/Shelton-Anisimova/Rune.

Gli azzurri confermano così la loro solidità e il feeling speciale con i campi di Flushing Meadows, a un passo dalla seconda finale consecutiva.

Si interrompe ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Musetti e Caty McNally nel nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025. La coppia italo-statunitense è stata sconfitta dal duo formato da Casper Ruud e Iga Swiatek – fresca vincitrice del WTA1000 di Cincinnati – con lo score di 4-1 4-2 in appena 48 minuti di gioco.

Nel format innovativo lanciato dagli organizzatori, che prevede set corti sul modello delle Next Gen Finals (no vantaggi e deciding-point), il match si è deciso nei momenti chiave. Nel primo set Musetti e McNally non hanno sfruttato due palle break nel terzo game, mentre Ruud e Swiatek hanno colpito al primo tentativo, chiudendo rapidamente 4-1.

Più equilibrato il secondo parziale: McNally e Musetti hanno salvato due chance in avvio, ma nel quinto game la polacca ha piazzato un passante vincente sul punto decisivo, spianando la strada al 4-2 finale.

Per Musetti resta comunque un bilancio positivo, con la vittoria all’esordio insieme a McNally contro Monfils/Osaka, in un torneo che ha dato nuovo lustro al doppio misto sotto le luci di New York.

Marco Rossi