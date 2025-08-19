US Open 2025, Errani e Vavassori volano ai quarti di doppio misto. Buona la prima per Musetti e McNally: Monfils e Osaka ko
Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano nel migliore dei modi la difesa del titolo di doppio misto agli US Open 2025. Gli azzurri hanno eliminato a sorpresa la coppia testa di serie numero 2, formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz, con un netto 4-2 4-2 in appena 42 minuti di gioco.
Partenza convincente per gli italiani, capaci di capitalizzare sul break ottenuto nel terzo game del primo set e chiudere il parziale in 19 minuti. Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato, un errore di Rybakina al deciding point ha regalato il break decisivo: Vavassori non ha tremato al servizio e ha sigillato la vittoria.
Nei quarti Errani e Vavassori affronteranno subito Karolina Muchova/Andrey Rublev, nella giornata di oggi giocheranno anche i quarti di finale.
Al termine del match, Sara Errani ha sottolineato la sintonia col compagno: “Giocare con Andrea è sempre divertente, sono davvero felice e penso che abbiamo giocato una gran partita!”. Le ha fatto eco Andrea Vavassori: “La tattica nel doppio è molto importante: ci sono tanti giocatori fortissimi qui, ma noi giochiamo spesso insieme, parliamo anche fuori dal campo e questo è importante. Giochiamo anche per i doppisti che non possono competere in questo torneo”.
Buona la prima per Lorenzo Musetti e Caty McNally nel nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025. La coppia italo-americana ha superato Gael Monfils e Naomi Osaka con il punteggio di 5-3 4-2 in poco più di un’ora di gioco, conquistando un posto nei quarti di finale dove affronterà Ruud/Swiatek.
Decisiva la maggiore attitudine al doppio: 19 vincenti per Musetti/McNally contro i 7 del duo franco-giapponese, con lo stesso numero di errori non forzati (16). Dopo un primo set equilibrato, chiuso 5-3 con un break nel game finale, la coppia italo-americana hanno alzato il ritmo nella seconda frazione: il doppio fallo di Monfils sul 2-2 ha spalancato le porte alla vittoria, sigillata da Musetti al servizio sul 4-2.
A fine incontro Musetti ha sottolineato l’ottima sintonia con la compagna di doppio:
“Io e Caty abbiamo una buona intesa in campo, nonostante non avessimo mai giocato prima insieme: è una giocatrice offensiva, gioca il doppio in modo giusto e ci supportiamo a vicenda”.
Una vittoria convincente, che regala fiducia in vista dei quarti di finale.
Marco Rossi
Sara e Wave stanno dominando coppie con i migliori singolaristi,Ribakyna e Fritz erano i favoriti, alla faccia di chi non capisce che il doppio è uno sport diverso, bisogna esserci abituati
Ma che punteggio è 4 a 2, 4 a 2? Ma che è la Lever Cup? Che è sto circo?
Errano Wave sono l’unica coppia che prende sul serio questa esibizione..
Onestamente con questo punteggio poi è imbarazzante il tutto
Davvero bravi!
Certo che se Errani-Vavassori vincessero questo torneo, manderebbero a ramengo tutte le intenzioni degli organizzatori
Errani e Vavassori in missione per conto dei doppisti!
Ed io sto con loro!
Avanti i prossimi!
……pazzesca …