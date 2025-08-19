US Open 2025, Errani e Vavassori volano ai quarti di doppio misto. Buona la prima per Musetti e McNally: Monfils e Osaka ko

Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano nel migliore dei modi la difesa del titolo di doppio misto agli US Open 2025. Gli azzurri hanno eliminato a sorpresa la coppia testa di serie numero 2, formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz, con un netto 4-2 4-2 in appena 42 minuti di gioco.

Partenza convincente per gli italiani, capaci di capitalizzare sul break ottenuto nel terzo game del primo set e chiudere il parziale in 19 minuti. Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato, un errore di Rybakina al deciding point ha regalato il break decisivo: Vavassori non ha tremato al servizio e ha sigillato la vittoria.

Nei quarti Errani e Vavassori affronteranno subito Karolina Muchova/Andrey Rublev, nella giornata di oggi giocheranno anche i quarti di finale.

Al termine del match, Sara Errani ha sottolineato la sintonia col compagno: “Giocare con Andrea è sempre divertente, sono davvero felice e penso che abbiamo giocato una gran partita!”. Le ha fatto eco Andrea Vavassori: “La tattica nel doppio è molto importante: ci sono tanti giocatori fortissimi qui, ma noi giochiamo spesso insieme, parliamo anche fuori dal campo e questo è importante. Giochiamo anche per i doppisti che non possono competere in questo torneo”.

Slam Us Open S. Errani / A. Vavassori • S. Errani / A. Vavassori 4 4 E. Rybakina / T. Fritz [2] E. Rybakina / T. Fritz [2] 2 2 Vincitore: S. Errani/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Errani / A. Vavassori 4-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Rybakina / T. Fritz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 2-2 → 3-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Rybakina / T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 S. Errani / A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 30-0 40-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Rybakina / T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Rybakina / T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Rybakina / T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

Buona la prima per Lorenzo Musetti e Caty McNally nel nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025. La coppia italo-americana ha superato Gael Monfils e Naomi Osaka con il punteggio di 5-3 4-2 in poco più di un’ora di gioco, conquistando un posto nei quarti di finale dove affronterà Ruud/Swiatek.

Decisiva la maggiore attitudine al doppio: 19 vincenti per Musetti/McNally contro i 7 del duo franco-giapponese, con lo stesso numero di errori non forzati (16). Dopo un primo set equilibrato, chiuso 5-3 con un break nel game finale, la coppia italo-americana hanno alzato il ritmo nella seconda frazione: il doppio fallo di Monfils sul 2-2 ha spalancato le porte alla vittoria, sigillata da Musetti al servizio sul 4-2.

A fine incontro Musetti ha sottolineato l’ottima sintonia con la compagna di doppio:

“Io e Caty abbiamo una buona intesa in campo, nonostante non avessimo mai giocato prima insieme: è una giocatrice offensiva, gioca il doppio in modo giusto e ci supportiamo a vicenda”.

Una vittoria convincente, che regala fiducia in vista dei quarti di finale.

Slam Us Open N. Osaka / G. Monfils • N. Osaka / G. Monfils 3 2 C. McNally / L. Musetti C. McNally / L. Musetti 5 4 Vincitore: C. McNally/L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Osaka / G. Monfils 2-4 C. McNally / L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 N. Osaka / G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 C. McNally / L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Osaka / G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 C. McNally / L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 C. McNally / L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-30 0-40 40-40 30-15 40-15 40-40 3-5 C. McNally / L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 N. Osaka / G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 C. McNally / L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 2-3 → 3-3 N. Osaka / G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 C. McNally / L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 N. Osaka / G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 C. McNally / L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Osaka / G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi