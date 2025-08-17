WTA 500 Monterrey Copertina, WTA

WTA 500 Monterrey: Il Tabellone Principale. Emma Navarro preferisce giocare in Messico che il doppio misto agli Us Open. Al via Elisabetta Cocciaretto

17/08/2025 02:57 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

MEX WTA 500 Monterrey – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro USA vs Bye
Qualifier vs Alycia Parks USA
Rebecca Sramkova SVK vs (WC) Victoria Rodriguez MEX
Jaqueline Cristian ROU vs (7) Leylah Fernandez CAN

(3) Diana Shnaider RUS vs Bye
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Kamilla Rakhimova RUS
(WC) Maria Sakkari GRE vs Donna Vekic CRO
Anna Blinkova RUS vs (5) Elise Mertens BEL

(8) Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Qualifier
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Marie Bouzkova CZE vs Zeynep Sonmez TUR
Bye vs (4) Beatriz Haddad Maia BRA

(6) Linda Noskova CZE vs Qualifier
Anna Bondar HUN vs Tatjana Maria GER
Renata Zarazua MEX vs (WC) Ajla Tomljanovic AUS
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

TAG: ,

3 commenti

DavidAce 17-08-2025 05:02

Sicuramente è la Navarro che preferisce giocare a Monterrey e non Sinner giocare la finale di Cincy il 18 e il doppio misto esibizione il 19-20…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andre84 17-08-2025 04:39

FERNANDEZ

ALEXANDROVA

SAKKARI
COCCIARETTO

QUALIFICATA
BOUZAS
HADDAD MAIA
QUALIFICATA

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tasso73 17-08-2025 03:19

BOUZAS

BOUZKOVA

NAVARRO
NOSKOVA

SRAMKOVA
MERTENS
PAVLYUCHENKOVA
ALEXANDROVA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!