WTA 500 Monterrey: Il Tabellone Principale. Emma Navarro preferisce giocare in Messico che il doppio misto agli Us Open. Al via Elisabetta Cocciaretto
WTA 500 Monterrey – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro vs Bye
Qualifier vs Alycia Parks
Rebecca Sramkova vs (WC) Victoria Rodriguez
Jaqueline Cristian vs (7) Leylah Fernandez
(3) Diana Shnaider vs Bye
Jessica Bouzas Maneiro vs Kamilla Rakhimova
(WC) Maria Sakkari vs Donna Vekic
Anna Blinkova vs (5) Elise Mertens
(8) Anastasia Pavlyuchenkova vs Qualifier
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto
Marie Bouzkova vs Zeynep Sonmez
Bye vs (4) Beatriz Haddad Maia
(6) Linda Noskova vs Qualifier
Anna Bondar vs Tatjana Maria
Renata Zarazua vs (WC) Ajla Tomljanovic
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova
Sicuramente è la Navarro che preferisce giocare a Monterrey e non Sinner giocare la finale di Cincy il 18 e il doppio misto esibizione il 19-20…
