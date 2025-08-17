Alcaraz supera uno Zverev in difficoltà e approda in finale a Cincinnati contro Sinner (Video)

Carlos Alcaraz ha conquistato un posto nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 202, battendo in due set Alexander Zverev (6-4, 6-3 in un’ora e 45 minuti) e preparando così un nuovo capitolo della sua rivalità con Jannik Sinner.

Il match, atteso come una delle semifinali più equilibrate del torneo, ha visto il tedesco lottare con problemi fisici proprio nel momento in cui sembrava poter mettere maggiormente in difficoltà il numero due del mondo.

Un primo set deciso dalla solidità di Alcaraz

L’inizio è stato contraddistinto da grande equilibrio e scambi intensi. Entrambi hanno cercato di prendere l’iniziativa, ma è stato Alcaraz a trovare il break con una volée, portandosi in vantaggio e mantenendo il controllo del parziale.

Lo spagnolo ha mostrato grande varietà di colpi: servizio efficace, discese a rete continue e il coraggio di utilizzare le palle corte per spezzare il ritmo di Zverev. Una combinazione che gli ha permesso di incamerare il primo set.

Zverev rallenta, Alcaraz accelera

Nella seconda frazione, Alcaraz ha avuto subito la possibilità di scappare via, ma Zverev ha reagito con orgoglio, recuperando terreno e provando a rimettere in bilico la partita. Proprio in quel frangente, però, il tedesco ha iniziato ad accusare problemi fisici: un malessere legato alle alte temperature lo ha costretto a chiamare il fisioterapista.

Con il corpo coperto di ghiaccio e visibilmente affaticato tra gli scambi, Zverev ha faticato a mantenere intensità, mentre Alcaraz, apparentemente immune alle condizioni climatiche, ha continuato a giocare con lucidità, sfruttando il calo dell’avversario per chiudere la partita.

La finale che tutti aspettano

Con questo successo, Alcaraz raggiunge la finale dove lo attende Jannik Sinner, in un nuovo episodio di una rivalità che si sta imponendo come la più affascinante del tennis attuale.

Lo spagnolo e l’italiano si ritroveranno di fronte in Ohio con in palio un titolo prestigioso e, soprattutto, un altro pezzo di storia di una sfida destinata a segnare un’epoca.

ATP Cincinnati Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 4 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi