Sinner da record: 200 vittorie sul cemento e striscia di 26 successi consecutivi come Agassi. Un episodio curioso prima della semifinale (Video)

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia personale sul cemento. Con il successo in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane, il numero uno del mondo ha raggiunto le 200 vittorie in carriera su questa superficie e, soprattutto, ha eguagliato una leggenda come Andre Agassi nella striscia di successi consecutivi sul duro: 26 vittorie di fila, tra il 2024 e il 2025.

Un traguardo che colloca l’altoatesino in una lista ristretta e prestigiosa. Davanti a lui restano mostri sacri del tennis come Andy Murray (28), Rafael Nadal (30), Novak Djokovic (29 e 35) e Roger Federer (36 e 56).

Le strisce più lunghe sul cemento (1990-2025)

🇨🇭 Roger Federer | 56 (2005-2006)

🇷🇸 Novak Djokovic | 35 (2010-2011)

🇺🇸 Pete Sampras | 34 (1994)

🇪🇸 Rafael Nadal | 30 (2012-2013)

🇬🇧 Andy Murray | 28 (2016-2017)

🇷🇸 Novak Djokovic | 29 (2023)

🇺🇸 Andre Agassi | 26 (1995)

🇮🇹 Jannik Sinner | 26 (2024-2025)

C’è anche un’altra statistica interessante e allo stesso tempo impressionante: dal 1990 (ossia dalla nascita dell’ATP Tour come lo conosciamo oggi), Jannik Sinner con i suoi 23 anni e 356 giorni è il giocatore più giovane ad aver raggiunto otto finali consecutive in eventi ATP Masters 1000 e tornei del Grande Slam, superando Roger Federer che ci riuscì a 24 anni e 273 giorni. Striscia clamorosa e altro primato.

Un episodio curioso prima della semifinale

Il match con Atmane è stato preceduto da un siparietto inatteso. Il francese, vera sorpresa del torneo, si è avvicinato a Sinner nei pressi del campo centrale per fargli un regalo speciale: una carta Pokémon di Pikachu. L’azzurro ha accolto l’omaggio con un sorriso divertito, regalando uno dei momenti più particolari e imprevisti di questa edizione del torneo.

Atmane gives Sinner a Pokémon card before their Cincinnati Masters 1000 semifinal😂 the Frenchman really is trying to catch em all pic.twitter.com/kcokwT8bWo — Ricky Dimon (@Dimonator) August 16, 2025





Francesco Paolo Villarico