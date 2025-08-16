Curiosità ATP, Copertina, Generica

Sinner da record: 200 vittorie sul cemento e striscia di 26 successi consecutivi come Agassi. Un episodio curioso prima della semifinale (Video)

16/08/2025 23:20 12 commenti
Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia personale sul cemento. Con il successo in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane, il numero uno del mondo ha raggiunto le 200 vittorie in carriera su questa superficie e, soprattutto, ha eguagliato una leggenda come Andre Agassi nella striscia di successi consecutivi sul duro: 26 vittorie di fila, tra il 2024 e il 2025.
Un traguardo che colloca l’altoatesino in una lista ristretta e prestigiosa. Davanti a lui restano mostri sacri del tennis come Andy Murray (28), Rafael Nadal (30), Novak Djokovic (29 e 35) e Roger Federer (36 e 56).

Le strisce più lunghe sul cemento (1990-2025)
🇨🇭 Roger Federer | 56 (2005-2006)
🇷🇸 Novak Djokovic | 35 (2010-2011)
🇺🇸 Pete Sampras | 34 (1994)
🇪🇸 Rafael Nadal | 30 (2012-2013)
🇬🇧 Andy Murray | 28 (2016-2017)
🇷🇸 Novak Djokovic | 29 (2023)
🇺🇸 Andre Agassi | 26 (1995)
🇮🇹 Jannik Sinner | 26 (2024-2025)

 

C’è anche un’altra statistica interessante e allo stesso tempo impressionante: dal 1990 (ossia dalla nascita dell’ATP Tour come lo conosciamo oggi), Jannik Sinner con i suoi 23 anni e 356 giorni è il giocatore più giovane ad aver raggiunto otto finali consecutive in eventi ATP Masters 1000 e tornei del Grande Slam, superando Roger Federer che ci riuscì a 24 anni e 273 giorni. Striscia clamorosa e altro primato.

 

Un episodio curioso prima della semifinale
Il match con Atmane è stato preceduto da un siparietto inatteso. Il francese, vera sorpresa del torneo, si è avvicinato a Sinner nei pressi del campo centrale per fargli un regalo speciale: una carta Pokémon di Pikachu. L’azzurro ha accolto l’omaggio con un sorriso divertito, regalando uno dei momenti più particolari e imprevisti di questa edizione del torneo.



Francesco Paolo Villarico

12 commenti.

Rovescio al tramonto 17-08-2025 00:15

Scritto da Rovescio al tramonto
 12
Rovescio al tramonto 17-08-2025 00:13

Come mai 23 anni e 366 giorni? Ma oggi non ne compie 24 precisi?

 11
Salvo (Guest) 17-08-2025 00:11

Scritto da Givaldo Barbosa
Nella classifica manca Evans.

I see what you did here…
😆

 10
no Sinner no Party (Guest) 16-08-2025 23:55

A margine dell’articolo sul torneo ho letto il commento di un SUPER-ESPERTO (roba che Fares, campione di calcio balilla e telelogorroico, gli fa una pip..a) che ha BOCCIATO i fondamentali di Jannik, che pure su FH e BH ha gli indici di qualità più alti… del circuito.

Quindi stasera ha vinto di cul.. e così altre 199 volte su hard.

Generazione di FENOMENI !

 9
magilla 16-08-2025 23:52

caro atmane….benvenuto nel ristretto club dei tennisti gentili

 8
+1: MarcoP
Ozzastru (Guest) 16-08-2025 23:48

E si, non è da tutti i giorni vedere abbracci nel tunnel prima di iniziare un match. Anche se francese, ha tutta la mia stima.

 7
+1: il capitano
Tony_65 (Guest) 16-08-2025 23:43

A prescindere da questo episodio divertente, Atmane mi piace come presenza e come gioco, cosa assai rara per me rispetto ai giocatori francesi. Vedremo se nei prossimi tornei si confermerà a questi livelli, ma stai a vedere che i francesi che tanto “pompavano” Fils e Perricard sono stati smentiti e sorpresi da un “proletario” non considerato per niente.

 6
+1: il capitano, MarcoP
Pat (Guest) 16-08-2025 23:34

Simpatica scena, sarebbe bello vedere piu’ spesso episodi cosi’, mi sta’ simpatico adesso questo Francese.

 5
+1: il capitano, Pippolivetennis, MarcoP
pablito 16-08-2025 23:32

Commentatori sovraeccitati !! 🙂

 4
+1: il capitano
Paolo Papa 16-08-2025 23:30

Grandissimo Atmane

 3
+1: il capitano, Pippolivetennis, MarcoP
Mi Manna Rino (Guest) 16-08-2025 23:29

Forse non sarà un record, ma anche giocare da un anno solo finali vinte o perse quello che vuoi, tranne quella del torneo di Halle, è un dato impressionatamente terrorizzante ed imbarazzante.
Complice anche un periodo dove sotto i primi 2 c’è poca qualità, ma bisogna vincere anche contro il n.90 o n.100 al mondo, che ogni tanto fanno la sorpresa. Anche sei i top 10 sono deboli, vanno comunque battuti sempre o quasi sempre, per arrivare in finale.
Quindi impresona direi anche questa.

 2
+1: il capitano, Pippolivetennis
Givaldo Barbosa (Guest) 16-08-2025 23:28

Nella classifica manca Evans.

 1
