Bellucci vola in finale a Sumter: settima finale Challenger in carriera (Video)

Mattia Bellucci continua a brillare sul cemento. L’azzurro ha superato il portoghese Jaime Faria in semifinale al Challenger 125 di Sumter, conquistando l’accesso alla finale del torneo statunitense.

Per il 24enne lombardo si tratta della settima finale Challenger in carriera, tutte ottenute sul cemento, a conferma di quanto questa superficie esalti il suo tennis e le sue caratteristiche di gioco.

Mattia sarà alla caccia del quarto titolo in carriera nel circuito challenger, primo 125.

Dopo una prestazione solida e concreta contro Faria, Bellucci si giocherà il titolo nell’atto conclusivo del torneo, dove affronterà il vincente della seconda semifinale tra Shintaro Mochizuki e Alexander Shevchenko.

L’obiettivo è chiaro: alzare un nuovo trofeo e confermare i grandi progressi mostrati in questa stagione.

Finali Challenger in carriera di Mattia Bellucci

| Anno | Torneo | Superficie | Risultato | Avversario |

| —- | ——————– | ————– | ——— | ——————— |

| 2022 | Saint-Tropez Open | Cemento | Vittoria | Matteo Arnaldi |

| 2022 | Vilnius Open | Cemento indoor | Vittoria | Cem İlkel |

| 2023 | Cassis Open Provence | Cemento | Vittoria | Tomáš Macháč |

| 2023 | Málaga Open | Cemento | Sconfitta | Ugo Blanchet |

| 2024 | Cary Tennis Classic | Cemento | Sconfitta | Roman Safiullin |

| 2024 | Olbia Challenger | Cemento | Sconfitta | Martín Landaluce |

| 2025 | Sumter Challenger | Cemento | In corso | (finale in programma) |