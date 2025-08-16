Bellucci vola in finale a Sumter: settima finale Challenger in carriera (Video)
Mattia Bellucci continua a brillare sul cemento. L’azzurro ha superato il portoghese Jaime Faria in semifinale al Challenger 125 di Sumter, conquistando l’accesso alla finale del torneo statunitense.
Per il 24enne lombardo si tratta della settima finale Challenger in carriera, tutte ottenute sul cemento, a conferma di quanto questa superficie esalti il suo tennis e le sue caratteristiche di gioco.
Mattia sarà alla caccia del quarto titolo in carriera nel circuito challenger, primo 125.
Dopo una prestazione solida e concreta contro Faria, Bellucci si giocherà il titolo nell’atto conclusivo del torneo, dove affronterà il vincente della seconda semifinale tra Shintaro Mochizuki e Alexander Shevchenko.
L’obiettivo è chiaro: alzare un nuovo trofeo e confermare i grandi progressi mostrati in questa stagione.
Finali Challenger in carriera di Mattia Bellucci
| Anno | Torneo | Superficie | Risultato | Avversario |
| —- | ——————– | ————– | ——— | ——————— |
| 2022 | Saint-Tropez Open | Cemento | Vittoria | Matteo Arnaldi |
| 2022 | Vilnius Open | Cemento indoor | Vittoria | Cem İlkel |
| 2023 | Cassis Open Provence | Cemento | Vittoria | Tomáš Macháč |
| 2023 | Málaga Open | Cemento | Sconfitta | Ugo Blanchet |
| 2024 | Cary Tennis Classic | Cemento | Sconfitta | Roman Safiullin |
| 2024 | Olbia Challenger | Cemento | Sconfitta | Martín Landaluce |
| 2025 | Sumter Challenger | Cemento | In corso | (finale in programma) |
TAG: Mattia Bellucci
5 commenti
Quoto. Prima o poi qualcuno ci lascerà le penne e solo allora lo capiranno.
Questo signori è il nostro grande n.1 che è già una leggenda del tennis lombardico.
E’ in vista il sorpasso sul leggendario Simone Colombo, miglior tennista lombardo nell’era del computer ( di tommasiana frase, cioè da quando le classifiche le si fanno con il computer e non con una giuria di esperti ).
Bellucci fa il suo, ..come tutti gli italiani tranne uno, però va a farsi i challenger e arriva in fondo
Ha la consapevolezza che Arnaldi non ha per dirne uno
Super Mattia. Forza col titolo e best rank
Giuro che sono andato a cercarmi su Google Maps dove si trova questo posto, e poi si AccuWeather la temperatura.
Pazzesco giocare in queste condizioni climatiche.