Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner ed i doppi italiani (LIVE)
Combined Cincinnati – Semifinali – hard – 🌤️
P&G Center Court – ore 17:00
Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego
Jannik Sinner vs Terence Atmane (Non prima 21:00)
Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz (Non prima 00:00)
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Hanyu Guo / Alexandra Panova (Non prima 01:30)
