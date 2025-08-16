Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner ed i doppi italiani (LIVE)

16/08/2025 13:19 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – Semifinali – hard – 🌤️

P&G Center Court – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Terence Atmane FRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Carlos Alcaraz ESP (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare

